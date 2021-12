Jahresrückblick 2021

China verbannt Krypto endgültig

Die Bank of China (BoC) hat am 23. März auf ihrem offiziellen WeChat-Konto vor der Investition in Krypto-Währungen gewarnt. Im Mai haben die chinesischen Finanzbehörden ihren Finanzinstituten und Zahlungsunternehmen verboten, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen anzubieten. Seit Juni werden in sozialen Medien Suchergebnisse zensiert und die Konten beliebter kryptobezogener Inhaltsersteller gesperrt.

Stattdessen entwickelt die Chinesische Regierung eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) in Form eines Blockchain-Token. 2021 wurde der digitale Yuan in unterschiedlichen Grossstädten getestet. Die chinesische Zentralbank People’s Bank of China (PBoC) plant nämlich, den digitalen Yuan während den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking für internationale Kunden bereitzustellen.