Was ist Bitcoin?

Frühe Meilensteine für Bitcoin

In den frühen Jahren nach der Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers im Jahr 2008 und der Veröffentlichung der ersten Bitcoin-Software im Jahr 2009 gab es nur eine sehr begrenzte Anzahl von Nutzern und Interessenten. Die meisten Menschen hatten noch nie von Bitcoin gehört und hatten wenig Vertrauen in eine digitale Währung, die von niemandem reguliert oder kontrolliert wurde. Obwohl es in diesen frühen Jahren immer noch viele Unsicherheiten und Herausforderungen gab, begann die Bitcoin-Adoption langsam, aber stetig zu wachsen. Viele Nutzer erkannten das Potenzial von Bitcoin als dezentrales und sicheres Zahlungssystem und trugen so zur frühzeitigen Akzeptanz bei.

In den Jahren 2010 und 2011 begannen einige technikaffine Nutzer, Bitcoin zu verwenden, um online Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Es entstanden auch erste Bitcoin-Wechselstuben, an denen man Bitcoin gegen andere Währungen eintauschen konnte. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Bitcoin-Adoption war die Gründung der ersten Bitcoin-Börsen, die den Handel mit Bitcoins erleichterten und es den Nutzern ermöglichten, Bitcoins zu kaufen und zu verkaufen. Im Jahr 2010 wurde zum Beispiel die erste Pizza mit Bitcoin gekauft, was als eine der ersten echten Zahlungstransaktionen der Kryptowährung gilt. Im Jahr 2011 wurde auch der erste Bitcoin-ATM in Kanada installiert, was die Akzeptanz der Kryptowährung weiter vorantrieb.

Adoption der Kryptowährung beschleunigt sich

In den folgenden Jahren gewann Bitcoin zunehmend an Popularität und Akzeptanz. 2013 erreichte der Bitcoin-Kurs erstmals die Marke von 1’000 US-Dollar und weckte damit das Interesse von Investoren und Unternehmen. Im Jahr 2014 akzeptierte der Online-Händler Overstock.com Bitcoin als Zahlungsmittel. Im selben Jahr wurde die erste staatliche Auktion von beschlagnahmten Bitcoins durchgeführt. Die US-Regierung verkaufte dabei 30’000 Bitcoin, die bei der Schliessung des illegalen Online-Marktplatzes Silk Road sichergestellt worden waren.

Vier Jahre später – 2017 – erreichte der Bitcoin-Preis ein neues Allzeithoch von fast 20’000 US-Dollar. Im Dezember wurden Bitcoin-Futures an den Terminbörsen CBOE und CME eingeführt, was institutionellen Investoren den Einstieg in den Bitcoin-Markt erleichterte. 2018 kündigte die Intercontinental Exchange (ICE), das Mutterunternehmen der New Yorker Börse (NYSE), die Gründung einer Börse für digitale Assets (Bakkt) an.

2019 haben Unternehmen wie AT&T, Expedia, Whole Foods und Microsoft begonnen, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Diese Schritte erhöhten das Vertrauen in Bitcoin als legitimes Zahlungsmittel. Im Mai 2020 fand das dritte Bitcoin-Halving statt, bei der die Belohnung für Bitcoin-Miner halbiert wurde. Im selben Jahr wurde der Bitcoin-Preis durch die COVID-19-Pandemie stark beeinflusst und erlebte eine volatile Phase. Im August kündigte das börsennotierte Unternehmen MicroStrategy an, dass es Bitcoin als Teil seiner Unternehmensstrategie halten und kaufen wird. Wenige Monate später kündigte PayPal an, dass es seinen Nutzern den Kauf, Verkauf und die Aufbewahrung von Bitcoin ermöglichen werde.

INFO: Das Bitcoin-Netzwerk besteht aus verschiedenen Teilnehmern, die jeweils spezifische und wesentliche Rollen einnehmen, um seine Funktionalität, Sicherheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten. User sind die Endnutzer, die Bitcoin für Transaktionen nutzen.

sind die Endnutzer, die Bitcoin für Transaktionen nutzen. Miner lösen komplexe mathematische Probleme, um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten.

lösen komplexe mathematische Probleme, um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten. Nodes speichern eine komplette Kopie der Blockchain und überwachen die Miner.

speichern eine komplette Kopie der Blockchain und überwachen die Miner. Entwickler warten und entwickeln den Bitcoin-Quellcode weiter.

warten und entwickeln den Bitcoin-Quellcode weiter. Wallet-Anbieter schaffen die Software zur Verwahrung der eigenen Bitcoins.

schaffen die Software zur Verwahrung der eigenen Bitcoins. Börsen bieten eine Plattform für den Handel mit Bitcoin an.

Bitcoin findet weiter in den Mainstream

Im März 2021 erreichte der Bitcoin-Preis erstmals 60’000 US-Dollar, was auf die gestiegene Akzeptanz von Unternehmen und Institutionen zurückzuführen war. Im September führte El Salvador als das erste Land der Welt Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ein. Im Oktober wurde der erste Futures-basierte Bitcoin-ETF (Exchange Traded Fund) in den USA lanciert. 2021 betrug der Gesamtwert aller Bitcoin mehr als 1 Billion Dollar und bedeutende Institutionen begannen, Bitcoin als Wertaufbewahrungs- und Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Heute bieten die grössten Finanztitanen der Welt wie BlackRock, Fidelity & Co. eigene Spot-Bitcoin-ETFs mit Milliarden an Fondsvolumen an. Die Adoption von Bitcoin hat seit der Veröffentlichung des Whitepapers im Jahr 2008 also eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Bitcoin entwickelte sich von einem Nischenkonzept zu einem Mainstream-Phänomen. Die Mutter aller Kryptowährungen besitzt jetzt eine breite Anhängerschaft und wird von Befürwortern als wichtiger Bestandteil der zukünftigen Finanzlandschaft angesehen.

Risiken und Nebeneffekte der Technologie

Wie jede neue Technologie bringt auch Bitcoin einige Gefahren und Risiken mit sich, die berücksichtigt werden sollten. Durch die berechenbare Inflationsrate dient Bitcoin unter anderem als digitales Asset und erfüllt mit seinen Eigenschaften die Kriterien einer Wertanlage. Man vergleicht Bitcoin durch seine limitierte Angebotsmenge gerne mit Edelmetallen und bezeichnet es passenderweise als digitales Gold. Doch gerade weil Bitcoin eine exponentielle Adoption und Preissteigerung aufweist, bringt die Kryptowährung eine hohe Volatilität mit sich. Dies kann Investoren abschrecken und zu Verlusten führen.

Weiter sind Bitcoin und andere Kryptowährungen durch die Natur der Selbstverwahrung anfällig für Hacks und Diebstahl von Wallets, wenn ein Nutzer die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen nicht berücksichtigt. Es gibt viele Betrüger und Scams im Krypto-Raum, die diese Schwachstelle aktiv ausnutzen. Krypto-Nutzer tun sich gut daran, den Umgang mit der Verwahrung ihrer Bitcoin zu verstehen und ein gesundes Misstrauen gegenüber Akteuren mitzubringen, die über keinen Leistungsnachweis verfügen.

Krypto-Börsen und andere Dienstleister im Bereich vereinfachen zwar den Umgang mit Bitcoin, sie stellen jedoch ein Gegenparteirisiko dar, da sie als Mittelsmänner agieren. Damit tragen sie das Risiko eines Ausfalls oder einer Hacking-Attacke, was im schlimmsten Fall zum Totalverlust führen kann (Beispiel FTX). Zuletzt ist die Regulierung von Kryptowährungen in vielen Ländern unklar oder inkonsistent. Es besteht das Risiko, dass Regierungen restriktive Massnahmen ergreifen, die die Verwendung von Kryptowährungen einschränken oder verbieten. Bitcoin-Mining verbraucht ausserdem grosse Mengen an Energie, was in gewissen Kreisen zu Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen führt.

Zusammenfassung