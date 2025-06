Bitcoin-Preis schüttelt Verluste nach Israel-Iran-Konflikt ab

Die komplette Übersicht zum Geschehen des Tages an den (Krypto-)Märkten. Kompakt zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion. Marktkommentar

Nach der Eskalation des Israel-Iran-Konflikts im Nahen Osten korrigierte der Bitcoin-Preis kurzzeitig unter 100'000 USD. Der bereits verkündete Waffenstillstand und die starke Nachfrage für das digitale Gold unterstützten den Kurs - über die letzte Woche flossen weitere 1.36 Milliarden USD in die US-Bitcoin-ETFs. Mittlerweile handelt der Bitcoin-Preis wieder über 105'000 USD.

Ethereum kann nicht mithalten

Im Mai konnten alternative Kryptowährungen - allen voran Ethereum mit +40% - endlich Fuss fassen. Die "Altcoins" überflügelten Bitcoin zum ersten Mal seit Jahren. Die relative Stärke hielt jedoch nicht lang an. Ethereum (ETH) schwächelt bereits wieder und steht im Monatsvergleich bei -4.2% gegenüber Bitcoins -1.8%. Das zweitgrösste digitale Asset nach Marktkapitalisierung bleibt damit über 50% von seinem Allzeithoch bei 4'900 USD entfernt.

Die Preisentwicklung von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin zeigt sich deutlich im ETH/BTC-Verhältnis. Dieses notiert aktuell bei 0.228 – einem Mehrjahrestief – und befindet sich seit September 2022 in einem stabilen Abwärtstrend. Die Entwicklung unterstreicht die starke Bitcoin-Dominanz der vergangenen Jahre. Milliardenkäufe durch gehebelte Investoren wie MicroStrategy von Michael Saylor und dessen Nachahmer sorgten für kräftigen Rückenwind bei Bitcoin. Altcoins profitierten hingegen nicht von diesen institutionellen Kapitalflüssen.

Rotes Meer bei den Altcoins

Über den letzten Monat verloren alle Krypto-Sektoren an Wert - die meisten im zweistelligen Prozentbereich. Am stabilsten blieben Bitcoin und die Börsentoken. Auch im Wochenvergleich konnte keine der Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung mit grünen Zahlen brillieren. Am meisten verloren Hyperliquid HYPE (-11.75%), Cardano (ADA -7.22%) und Ethereum ETH (-6.93%).

