Die Geschichte des Geldes

Entstehung und Entwicklung von Währungen

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass erste Tauschmittel in der Form von Geld bereits in der Zeit vor Christus geschaffen wurde. Etwa 430 vor Christus begann sich in der Region vom heutigen Griechenland der Tauschhandel zu revolutionieren. Durch die Entstehung eines neuen Tauschmittels in Form von gleichschweren Goldmünzen wurde die Basis für einen effizienteren Handel geschaffen.

Entstanden ist damit nicht nur die Basis für einen effizienteren Handel, sondern auch die Grundlage für eine einfachere staatliche Verwaltung. Athen als Zentrum des alten Griechenlands wurde dank der Einführung von Goldmünzen ein mächtiges Reich und legte damit den Grundstein für die westliche Zivilisation. Mit dem Krieg gegen Sparta und anderen Faktoren begann allerdings das Geld in der Gestaltung von Goldmünzen knapp zu werden, ein Defizit drohte. Die damaligen Herrscher entschlossen sich, die eingenommenen Steuergelder einzuschmelzen und mit Kupfer zu vermischen, mit dem Ziel, mehr Münzen schaffen zu können. Damit wurde die erste inkrementelle Abwertung durch Inflation ins Leben gerufen. Gekoppelt mit einem Vertrauensverlust der Bevölkerung in die neue Währung trug diese Konstellation über die Zeit unweigerlich zu Hyperinflation und dem Zusammenbruch des alten griechischen Reiches bei.

Bereits in den frühen Anfängen von ersten Währungen zeigte sich die Wichtigkeit des Vertrauens der Nutzer in dessen Werthaltigkeit. Bis zum heutigen Zeitpunkt scheiterten alle neu entstandenen Währungen im Schnitt nach gut 50 Jahren. Zum Zusammenbruch kam ein gescheitertes Währungssystem immer, wenn das Vertrauen der Bevölkerung nicht mehr gegeben war. Die Geschichte zeigt, dass Währungen als Mittel zur Verwahrung von Ersparnissen kein geeignetes Instrument darstellen, aber warum?

Goldstandard als kritisches Werterhaltungselement von Währungen

Wir haben gelernt: Das Vertrauen in den Werterhalt einer Währung schwindet, wenn kein realer Wert hinter dem Tauschmittel steht. Das Geld Athens war dem Untergang geweiht, als die Regierung begann, die puren Goldmünzen mit billigerem Kupfer zu vermischen.

Einige Zeitsprünge später wurden Münzen in der Form von Papiergeld als Tauschmittel ergänzt. Der Wert, der auf einem Stück Papier aufgedruckt ist, wurde von einer jeweiligen Regierung durch seine Notenbank garantiert. Notenbanken, als zentrale Institutionen der Geldpolitik, begannen ihre Rolle im späten 17. Jahrhundert zu etablieren, mit der Gründung der schwedischen Riksbank im Jahr 1668 als weltweit erster Zentralbank. Um das Vertrauen in die Papierwährung zu stärken, hinterlegten Notenbanken die ausstehenden Währungen vollständig oder teilweise mit Gold und anderen Reserven. Eine Notenbank hat über die Ausgabe von Währung die Kontrolle über die zirkulierende Geldmenge und kann diese durch neu geschaffenes Geld expandieren. Steht die ausstehende Geldmenge in einem starken Missverhältnis zur Wirtschaftsleistung, Verschuldung und Reserven eines Landes, führt die Diskrepanz zu Kaufkraftverlust respektive Inflation. Insbesondere nach den Weltkriegen litten etliche überschuldete Nationen an einer Hyperinflation, die zu einem Totalverlust der hiesigen Währung führte.

Gegen Ende des zweiten Weltkrieges waren sich die Währungshüter der wichtigsten Industrieländer der Problematik überbordender Währungsentwertung und deren zerstörerischen Auswirkungen auf Wirtschaft und Wohlstand bewusst. Im Jahr 1944 verabschiedeten deren Vertreter auf einem Treffen in Bretton Woods, New Hampshire, ein neues Währungssystem, das den US-Dollar als Reservewährung etablierte und die Währungen anderer Länder an den US-Dollar koppelte. Der US-Dollar war seinerseits an Gold gebunden, was bedeutete, dass jedes Land, das US-Dollar besass, diese gegen Gold tauschen konnte. Das Versprechen, Papiergeld jederzeit in Gold eintauschen zu können, verhalf dem Dollar und den Bretton Woods angeschlossenen Papierwährungen zu neuem Vertrauen in deren Werthaltigkeit.

INFO: Fiatgeld ist eine von staatlichen Zentralbanken ausgegebene Währung ohne inneren Wert, deren Akzeptanz durch öffentliches Vertrauen und die staatliche Anordnung, sie als gesetzliches Zahlungsmittel zu akzeptieren, gesichert ist.

Aufhebung des Goldstandards

Über die Jahrzehnte wurde es für die Regierungen schwieriger, die Nachfrage nach Geld mit dem verfügbaren Vorrat an Gold in Übereinstimmung zu bringen. Immer mehr Länder wechselten zu einem System, bei dem die Regierungen wieder autonom die Kontrolle über die Geldmenge und die Zinssätze hatten, anstatt sie durch den Goldstandard begrenzt zu sehen. Zuletzt wurde der Standard, welcher bis Ende der 70er-Jahre zumindest einen Teil des Bargeldumlaufs gedeckt hatte, schrittweise abgeschafft. Fiat-Geld, per Definition ein Objekt ohne inneren Wert, das als Tauschmittel dient, hat sich fortan global durchgesetzt. Heute verwenden die meisten Länder ein rein fiskalisches oder monetäres System, bei dem die Geldmenge nicht direkt an Reserven gebunden ist. Fiat-Währungen haben einen signifikanten Einfluss auf die Weltwirtschaft und spielen eine bedeutende Rolle in der Regulierung und Stabilisierung der Wirtschaft. Zu den wichtigsten Fiat-Währungen zählen der US-Dollar, der Euro, das Britische Pfund und der japanische Yen und der chinesische Renminbi.

Kaufkraft und Inflation

Das Vertrauen der Benutzer zu den allgegenwärtigen Fiat-Währungen liegt entsprechend in der Geldpolitik der jeweiligen Zentralbanken. Das Mandat der Währungshüter besteht sinngemäss darin, eine konjunkturelle Entwicklung anhand einer fortwährenden Preisstabilität zu gewährleisten. Betrachtet man die sogenannten Leitwährungen, also die wichtigsten Währungen im heutigen Zeitalter, ist unisono ein stetiger Verlust der Kaufkraft beobachtbar. Seit Notenbanken und das angeschlossene Geschäftsbankensystem nahezu ungehindert neues Geld schaffen können, dienen Währungen heutzutage als Heilmittel für vieles. Die Digitalisierung brachte zudem die Möglichkeit einer „Geldschaffung per Mausklick“ mit sich, was eine Ausweitung der Geldmenge einfacher macht. Die Expansion der Geldmenge hat entsprechende Auswirkungen auf die Kaufkraft unserer Währungen. So hat beispielsweise die Leitwährung Nummer 1 der US-Dollar 97% seiner Kaufkraft seit 1900 eingebüsst.

Doch was heisst das genau? Durch eine stetige Inflation verliert der Wert einer Währung. Sachwerte und Dienstleistungen werden also, gemessen in der Währung, immer teurer. Das widerspiegelt sich insbesondere in historischen Preisvergleichen. Als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel taugen unsere Währungen in der neuen Form also nur bedingt.

Übertreibt es ein Regime und druckt unkontrolliert Geld, um seine Schulden zu bezahlen oder seine Wirtschaft zu stimulieren, kann es zu einer Hyperinflation kommen. Die Folgen sind verheerend, da sie das Vertrauen in die Währung und das Finanzsystem schwinden lässt und Menschen ihr Erspartes verlieren. Ob Deutschland Ende der 20er-Jahre, Zimbabwe, Weimarer Republik, Ungarn, Türkei, eine rapide Geldentwertung prägt regelmässig die Geschichte der Fiat-Währungen. Alle Zentralbanken nennen unterdessen positive Inflationsziele. Dies geschieht zulasten der Kaufkraft und der Wertaufbewahrungseigenschaften von Fiat-Geld.