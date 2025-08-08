Ripple übernimmt Stablecoin-Plattform Rail für 200 Millionen USD

Ripple setzt seine Expansion im Stablecoin-Markt fort. Durch die geplante Übernahme der kanadischen Zahlungsplattform Rail für 200 Millionen USD will Ripple die Rolle seines Stablecoins RLUSD im globalen Zahlungsverkehr stärken und neue institutionelle Anwendungsfälle erschliessen.

Mit dem Kauf von Rail erweitert Ripple seine Infrastruktur für tokenisierte Zahlungen. Rail ist auf Stablecoin-Zahlungen spezialisiert und bietet regulatorisch konforme Lösungen für Unternehmen. Der Deal unterstreicht Ripples Ambitionen, sich als führender Akteur im digitalen Zahlungsverkehr zu etablieren - über XRP hinaus.

Strategische Ausweitung des Stablecoin-Geschäfts

Die geplante Übernahme von Rail durch Ripple erfolgt wenige Monate nach dem Start von RLUSD, dem eigenen US-Dollar-gebundenen Stablecoin. Rail bringt dabei ein bereits funktionierendes Netzwerk für Stablecoin-Zahlungen mit und bietet Ripple direkten Zugang zu einem wachsenden Markt institutioneller Kunden in Nordamerika. Laut Reuters ermöglicht Rail es Firmenkunden, Stablecoin-Zahlungen zu tätigen, ohne selbst Kryptowährungen halten zu müssen - ein Feature, das regulatorische Anforderungen und Nutzerfreundlichkeit kombiniert.

Ripple-CEO Brad Garlinghouse bezeichnete die Akquisition als einen "entscheidenden Schritt zur Weiterentwicklung digitaler Zahlungen". Rail soll vollständig in das bestehende RippleNet-System integriert werden. Gleichzeitig soll RLUSD zukünftig verstärkt als Abwicklungswährung in Rails Infrastruktur eingesetzt werden - inklusive programmierbarer Zahlungen, Smart Contracts und automatisierter Treasury-Lösungen.

Regulierung, Vertrauen und Marktposition

Der Kauf ist nicht nur technologisch motiviert, sondern auch regulatorisch bedeutsam. Rail verfügt bereits über eine Lizenz als Zahlungsdienstleister in Kanada - ein Markt, der aufgrund klarer Krypto-Vorschriften zunehmend als Testfeld für digitale Zahlungslösungen dient. Ripple positioniert sich damit strategisch als Anbieter vollständig regulierter und global einsetzbarer Stablecoin-Lösungen.

Die Integration von Rail in Ripples bestehende Produktlandschaft bietet zudem Synergieeffekte mit anderen Lösungen wie On-Demand Liquidity (ODL) und den Services von Hidden Road, dem im April übernommenen Prime Broker. Während ODL weiterhin XRP als Brückenwährung nutzt, kann Rail eine stabile Infrastruktur für Unternehmen liefern, die Stablecoins bevorzugen. So schafft Ripple ein modulares Zahlungsnetzwerk, das sich flexibel an die Bedürfnisse institutioneller Kunden anpassen lässt - mit der Wahl zwischen volatilen Krypto-Assets und regulierten Stablecoins.