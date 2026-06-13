Wochenrückblick: Bitcoin nähert sich der Endphase des Bärenmarkts

Erstmals seit dem letzten Bärenmarkt notiert über die Hälfte des umlaufenden Bitcoin-Angebots im Verlust. Das norwegische Krypto-Forschungshaus K33 Research misst mit seiner „Supply in Loss“-Metrik, welcher Anteil der Coins zuletzt über dem aktuellen Marktpreis bewegt wurde. Noch vier Wochen zuvor lag dieser Anteil bei rund 30%, ehe der Kurs von rund 82’000 USD auf rund 61’000 USD fiel. Historisch wurde die 50%-Schwelle nur in der Nähe grosser Tiefs erreicht: In den Bärenmärkten 2011, 2018 und 2022 bildete Bitcoin innerhalb von 31 Tagen ein Tief, nur 2014 dauerte es 101 Tage. Beschleunigt wurde der Abverkauf durch Rekord-Abflüsse von 85’643 BTC aus börsengehandelten Produkten binnen vier Wochen. K33 hält an 60’000 USD als Zyklus-Tief fest, während Market-Maker Wintermute vor verfrühten Boden-Rufen warnt.