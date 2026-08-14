Tether schliesst ersten vollständigen Audit mit KPMG ab

Tether hat den ersten vollständigen Jahresabschluss-Audit seiner Geschichte abgeschlossen. KPMG U.S. erteilte dem Emittenten für das Geschäftsjahr 2025 ein uneingeschränktes Testat und bestätigte einen Reserve-Überschuss von 6.814 Milliarden USD.

Tether gibt mit USDT den grössten Stablecoin nach Marktkapitalisierung aus. Der Token ist an den US-Dollar gekoppelt, folglich müssen die Reserven alle im Umlauf befindlichen Einheiten decken. Ursprünglich stellte das Unternehmen bereits 2017 eine vollständige Prüfung in Aussicht, lieferte danach aber nur quartalsweise Attestationen. KPMG prüfte nun erstmals den kompletten Jahresabschluss statt nur die Reservebestände. Insgesamt lag der USDT-Umlauf Ende 2025 bei rund 186.5 Milliarden USD. Aktuell rangiert der Token mit knapp 183 Milliarden USD Marktkapitalisierung auf Platz drei aller Kryptowährungen.

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KPMG bestätigt Reserve-Überschuss von 6.8 Milliarden Dollar

Das Testat folgt den Prüfungsstandards der AICPA, die Rechnungslegung richtet sich nach US GAAP. Ein uneingeschränktes Testat bedeutet, dass die Prüfer keine wesentlichen Einschränkungen zum Zahlenwerk anbringen. Somit unterscheidet sich der Bericht grundlegend von den bisherigen Attestationen. Diese bestätigen Bestände zu einem Stichtag nach vorab vereinbarten Prüfhandlungen. Eine vollständige Abschlussprüfung erfasst hingegen auch Systeme, Bewertungen und interne Kontrollen. Die Arbeit von KPMG umfasste zunächst Bilanz, Erfolgsrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung und Geldflussrechnung. Dazu kamen die zugrundeliegenden Transaktionen und die Gegenparteien. Für institutionelle Nutzer verschiebt das die Beweislage. Bislang stützte sich jede Risikoprüfung auf punktuelle Stichtags-Bestätigungen ohne Einblick in die Kontrollsysteme.

Den grössten Reserve-Block bilden US-Staatsanleihen mit rund 141 Milliarden USD, ein Rekordwert für das Unternehmen. Daneben lagen zum Bilanzstichtag rund 130 Tonnen physisches Gold im Wert von 17.4 Milliarden USD in den Reserven. Im dritten Quartal 2025 hatte dieser Posten noch 12.9 Milliarden USD betragen. Für das Edelmetall kontrollierte KPMG ferner jeden Barren einzeln vor Ort. Der Bitcoin-Bestand belief sich per Bilanzstichtag auf rund 8.4 Milliarden USD. Ende September 2025 hatte er noch bei rund 9.9 Milliarden USD gelegen. Ebenfalls per Ende September 2025 summierten sich besicherte Kredite auf rund 14.6 Milliarden USD. Der ausgewiesene Überschuss von 6.814 Milliarden USD beziffert folglich jenes Vermögen, das über die Deckung aller ausgegebenen Token hinausgeht.

Der Reserve-Mix hat sich 2025 spürbar verschoben. Neben dem dominanten Staatsanleihen-Block, Mitte 2025 rund 78% der Aktiven, baute das Unternehmen Gold, Bitcoin und besicherte Kredite deutlich aus. Tether begründet diesen Kurs ausserdem mit Diversifikation und zusätzlicher Rendite. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete der Emittent einen Gewinn von über 10 Milliarden USD. Gegenüber rund 13 Milliarden USD im Vorjahr entspricht das einem Rückgang von rund 23%. Gleichzeitig legte der USDT-Umlauf über das Jahr um rund 50 Milliarden USD zu. Auffällig ist dieser Kontrast aus wachsendem Umlauf und sinkendem Ertrag.

Vom gescheiterten Friedman-Audit zum Big-Four-Testat

2017 beauftragte Tether die Prüfgesellschaft Friedman LLP mit einer vollständigen Abschlussprüfung. Im Januar 2018 endete die Zusammenarbeit jedoch ohne Ergebnis. Danach veröffentlichte der Emittent ausschliesslich quartalsweise Attestationen, zuletzt durch BDO Italia. Solche Berichte nach vereinbarten Prüfhandlungen, im Fachjargon Agreed-upon Procedures, bestätigen Reserven zu einem Stichtag. Interne Kontrollen und das gesamte Zahlenwerk bleiben hingegen ausserhalb des Auftrags. Kritiker wie der pseudonyme Blogger Bitfinexed hielten das Unternehmen deshalb über Jahre für nicht prüfbar. Führungskräfte stellten später wiederholt ein Testat einer der vier grossen Prüfgesellschaften in Aussicht, binnen Monaten statt Jahren.

2021 folgte die regulatorische Quittung. Die CFTC verhängte eine Busse von 41 Millionen USD wegen irreführender Angaben zur Dollar-Deckung von USDT. Zwischen 2016 und 2019 deckten Dollar-Reserven den Token nur an 27.6% der untersuchten Tage vollständig. Gleichzeitig schloss Tether einen Vergleich über 18.5 Millionen USD mit dem New Yorker Generalstaatsanwalt. Gegenstand waren einerseits die fehlende 1:1-Deckung, andererseits ein Darlehen von 850 Millionen USD an die Schwesterbörse Bitfinex. Dieses Darlehen deckte Verluste, die zuvor durch die Beschlagnahmung von Geldern beim Zahlungsdienstleister Crypto Capital entstanden waren.

Nicht zuletzt wiegt das Testat vor diesem Hintergrund schwerer als eine Formalie. CEO Paolo Ardoino ordnet den Abschluss entsprechend ein.

"Manche mögen das als Ende einer langen Reise bezeichnen, wir sehen es als Beginn der nächsten." - Paolo Ardoino, CEO, Tether

Der geprüfte Perimeter deckt nicht den gesamten Tether-Konzern

Zunächst gilt das Testat allein für Tether International, S.A. de C.V. Diese Gesellschaft gibt USDT aus, bildet allerdings nicht den gesamten Konzern ab. Zur Holding zählen ferner Tether International Limited, Tether Operations Limited und die Mining-Gesellschaft Zettahash Limited. Diese drei Einheiten sitzen auf den British Virgin Islands, hinzu kommt Tether Limited in Hongkong. Weitere BVI-Einheiten betreiben Rohstoff- und Investmentgeschäfte. Wenngleich Tether das Ergebnis als Bestätigung für den Emittenten als Ganzes kommuniziert, weist das KPMG-Testat diese Gesellschaften nicht separat aus. Die Prüfung selbst bezeichnet das Unternehmen als grössten Erstaudit der Finanzgeschichte.

Eine zweite offene Stelle betrifft die Zahlen selbst. Die BDO-Attestation zum 31.12.2025 erschien Ende Januar 2026 und wies einen Überschuss von 6.3 Milliarden USD aus. Der KPMG-Vollaudit nennt für denselben Stichtag jedoch 6.814 Milliarden USD. Woher die Differenz von rund 500 Millionen USD stammt, bleibt weiterhin offen. Denkbar sind abweichende Bewertungsmethoden, spätere Nachbuchungen oder ein anderer Konsolidierungskreis.

Der vollständige Prüfbericht liegt zudem nicht öffentlich vor. Sämtliche bekannten Zahlen stammen somit aus Tethers eigener Zusammenfassung der Ergebnisse. Ebenfalls ohne externe Bestätigung bleibt die Angabe von über 650 Millionen Nutzern weltweit. Diese Zahl stammt allein aus der Unternehmensmitteilung. Im Januar 2025 verlegte der Konzern seinen Sitz von den British Virgin Islands nach El Salvador. Zuvor hatte das Land eine Lizenz als Digital Asset Service Provider erteilt. Konzernmutter ist seither Tether Holdings El Salvador S.A. de C.V.

Circles Börsengang erhöht den Transparenz-Druck auf Tether

Der Zeitpunkt des Testats fällt in eine Phase verschärften Wettbewerbs. Konkurrentin Circle, Emittentin des Stablecoins USDC, ging im Juni 2025 an die NYSE. Die Aktie schloss am ersten Handelstag 168% über dem Ausgabepreis von 31 USD. Der Börsengang machte die Reservestruktur der Konkurrentin ausserdem für Aktionäre und Aufsicht prüfbar. Circle lässt seine Bestände monatlich durch Grant Thornton attestieren. Seit Jahren positioniert sich das Unternehmen zudem als die bereits unabhängig geprüfte Alternative zu Tether.

Vergleichsweise klein bleibt USDC dennoch. Der Token kam 2025 auf rund 75 Milliarden USD Marktkapitalisierung, USDT auf rund 186.5 Milliarden USD. Prozentual wuchs USDC mit 73% allerdings schneller als USDT mit 36%. Absolut bleibt der Marktführer trotzdem klar vorn.

Zeitgleich verschärfte sich der regulatorische Rahmen. Mit der Unterzeichnung des GENIUS Act im Juli 2025 erhielten Payment-Stablecoins erstmals einen bundesgesetzlichen Rahmen in den USA. Die Pflichten greifen gestaffelt. Tether reagierte darauf schliesslich im Januar 2026 mit USAT, einem separaten, US-regulierten Stablecoin. Die national lizenzierte Anchorage Digital Bank, N.A. gibt den Token aus, Cantor Fitzgerald verwahrt die Reserven. Der Emittent führt seither zwei Produkte parallel, USDT für internationale Märkte und USAT für den US-Markt. USAT verfügt über eigene Reserven und fällt daher nicht unter das KPMG-Testat. Letztlich bezieht sich dieses allein auf den Bilanzstichtag 31.12.2025. Für die Zeit danach liefert es keine Garantie.