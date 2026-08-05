Was ist Dogecoin? Vom Satire-Projekt zum ETF-Asset

Dogecoin ist die 2013 als Parodie auf den Bitcoin-Hype gestartete Kryptowährung und rangiert heute auf Platz zehn nach Marktkapitalisierung. Was sich seit November 2025 geändert hat, ist der Zugang über börsengehandelte Spot-Produkte am US-Markt.

Technisch betreibt Dogecoin eine eigenständige Blockchain mit eigenem Zahlungsnetzwerk. Der Code stammt ursprünglich von Luckycoin, einem Ableger von Litecoin, und nutzt den Proof-of-Work-Algorithmus Scrypt statt Bitcoins SHA-256. Hinter dem Start am 6. Dezember 2013 standen der Software-Ingenieur Billy Markus und der Marketingfachmann Jackson Palmer. Zunächst diente das Projekt als Satire auf die damalige Krypto-Euphorie. Den Namen lieferte das „Doge"-Meme rund um die Shiba-Inu-Hündin Kabosu. In den ersten 72 Stunden legte der Kurs um fast 300% zu. Heute sichern Miner die Kette gemeinsam mit Litecoin ab. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 12 Mrd. USD, verteilt auf etwa 171 Mrd. umlaufende Einheiten. Eine Obergrenze für das Angebot existiert allerdings nicht. Vom Allzeithoch aus dem Mai 2021 ist der Kurs weiterhin rund 90% entfernt.

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Von der Bitcoin-Parodie zur eigenen Community

Markus arbeitete damals als Software-Ingenieur bei IBM in Portland, Palmer gleichzeitig im Marketing von Adobe in Sydney. Die beiden verstanden ihr Projekt als Kommentar auf die Flut neuer Kryptowährungen des Jahres 2013. Die Ironie verfing jedoch schneller als geplant. Binnen drei Tagen stieg der Kurs von 0.00026 auf 0.00095 USD. Palmer zog daraus später Konsequenzen. Er verliess die Kryptobranche 2015 vollständig und bezeichnete sie im Rückblick als „fundamentally exploitative". Trotzdem gilt Dogecoin bis heute als erster grosser Meme-Coin und als Vorläufer einer ganzen Marktkategorie.

Einen Monat nach dem Start entstand im Januar 2014 die Dogecoin Foundation. Bekanntheit gewann die Community vor allem durch Spendenaktionen. Im selben Monat sammelte sie insgesamt rund 26.5 Mio. DOGE im Gegenwert von etwa 30'000 USD. Damit finanzierte die Community die Teilnahme des jamaikanischen Bob-Teams an den Olympischen Winterspielen in Sotschi.

Ebenfalls 2014 trug die Kampagne „Doge4Water" rund 30'000 USD zusammen. Das Geld floss in ein Brunnenprojekt der Organisation Charity Water im kenianischen Tana-River-Becken. Ausserdem unterstützten Dogecoin-Anhänger den NASCAR-Fahrer Josh Wise mit rund 67 Mio. DOGE. Rund 55'000 USD kamen dafür innert einer Woche zusammen. Gemessen an heutigen Marktgrössen waren die Beträge klein. Ihre Wirkung auf den Ruf des Coins hält dennoch bis heute an.

Was Dogecoin technisch von Bitcoin unterscheidet

Statt Bitcoins SHA-256 nutzt Dogecoin den Scrypt-Algorithmus, den es vom Vorbild Litecoin übernommen hat. Proof of Work bedeutet, dass Rechner neue Blöcke durch Rechenaufwand bestätigen. Mining-Hardware für Bitcoin lässt sich hier nicht einsetzen. Ursprünglich verlangte Scrypt deshalb andere Technik als das Bitcoin-Mining. Die Blockbelohnung fiel zunächst zufällig aus. Im März 2014 stellte das Netzwerk sie bei Block 100'000 auf feste 10'000 DOGE um.

Seit September 2014 läuft ausserdem Merged Mining mit Litecoin. Das Verfahren heisst Auxiliary Proof of Work, kurz AuxPoW. Miner lösen einen Hash gleichzeitig für beide Ketten und erhalten Belohnungen in LTC und DOGE, ohne zusätzlichen Rechenaufwand. Die kleinere Kette gewinnt damit Sicherheit, ohne eigene Rechenleistung anziehen zu müssen. Mehr als 70% der Hashrate stammen inzwischen aus diesem gemeinsamen Mining. Dogecoins Sicherheit hängt somit an der Miner-Basis von Litecoin.

Das Emissionsmodell trennt Dogecoin von den meisten grossen Kryptowährungen. Eine Höchstmenge gibt es nicht. Bei einer Blockzeit von rund einer Minute kommen jedes Jahr etwa 5 Mrd. neue DOGE hinzu. Bitcoin deckelt sein Angebot hingegen bei 21 Mio. Einheiten und stützt sein Wertversprechen genau darauf. Befürworter argumentieren daher, dass die laufende Neuausgabe die Nutzung als Zahlungsmittel fördert statt das Horten. Belege für eine breite Zahlungsnutzung gibt es allerdings kaum.

Elon Musk als Kurstreiber

Kaum eine andere grosse Kryptowährung hängt so stark am Auftreten einer einzelnen Person. Seit 2021 lösen Beiträge von Elon Musk wiederholt starke Kursbewegungen bei DOGE aus. Der Tesla-Chef bezeichnete sich zeitweise selbst als „Dogefather". Das Allzeithoch vom Mai 2021 fiel ebenfalls in die Phase seiner intensivsten Beiträge zum Coin. Ferner akzeptiert Tesla DOGE seit 2022 für den Kauf ausgewählter Merchandise-Artikel. Im Dezember 2025 entdeckte ein bekannter Dogecoin-Entwickler neu eingebauten Checkout-Code für DOGE auf der überarbeiteten Tesla-Website. Der Konzern hat eine Ausweitung der Zahlungsfunktion jedoch bislang nicht bestätigt.

Das X-Ökosystem weckt weitere Erwartungen. Im März 2026 kündigte Musk den Start von „X Money" für April 2026 an. Der Dienst umfasst Peer-to-Peer-Überweisungen, eine Bankanbindung und eine Debitkarte in Partnerschaft mit Visa. Das Produkt setzt hingegen vollständig auf Fiat und enthält kein Krypto-Wallet. Dogecoin selbst spielt darin bislang keine Rolle. Ausserhalb des Musk-Umfelds bleibt die Akzeptanz überschaubar, wenngleich die Kinokette AMC Theatres DOGE annimmt. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist die Zahl der Akzeptanzstellen vergleichsweise gering. Die Kursausschläge folgen somit weniger der Netzwerknutzung als der Aufmerksamkeit für eine einzelne Person.

Der Weg zum ersten SEC-genehmigten Dogecoin-ETF

Den regulatorischen Anfang machte Bitwise. Der Vermögensverwalter reichte im Januar 2025 eine S-1-Registrierung für einen Dogecoin-ETF ein. Im Lauf des Jahres folgten zudem mehrere Nachträge. Ein S-1 ist der Antrag, mit dem ein Anbieter ein neues Wertpapier bei der SEC anmeldet. Im September 2025 brachte REX Shares/Osprey schliesslich das erste US-Dogecoin-Produkt an den Markt. Es folgt der Struktur des Investment Company Act von 1940 und ist deshalb kein klassischer Spot-ETF. Den ersten Dogecoin-Spot-ETF listete Grayscale am 24. November 2025 mit GDOG an der NYSE Arca. Zwei Tage später startete Bitwise dort BWOW.

Am 22. Januar 2026 folgte der 21Shares Dogecoin ETF unter dem Ticker TDOG an der Nasdaq. Zuerst am Markt war er damit nicht. Dennoch trägt er als erster Dogecoin-ETF eine ausdrückliche Genehmigung der SEC. Ein börsengehandelter Fonds bündelt einen Basiswert in einem Anteil, der wie eine Aktie handelbar ist. Als physisch besichertes Produkt hält TDOG DOGE direkt, statt den Kurs über Terminkontrakte abzubilden. Der Anteilspreis folgt folglich dem Spotpreis der Kryptowährung.

Im Februar 2026 läutete 21Shares-Präsident Duncan Moir am Nasdaq MarketSite die Eröffnungsglocke. Das Produkt ist ferner das einzige Dogecoin-ETF-Angebot, das House of Doge und die Dogecoin Foundation offiziell unterstützen. Institutionelle Anleger können DOGE damit im Depot halten, ohne eine Kryptobörse oder eine eigene Wallet zu nutzen. Letztlich steckt ein Vermögenswert, der als Witz über Kryptowährungen begann, inzwischen in derselben Produkthülle wie Bitcoin und Ether.

Konzentration in wenigen Wallets bleibt Risikofaktor

Am Emissionsmodell hat der ETF-Zugang nichts geändert. Rund jede Minute entstehen 10'000 neue DOGE, was das Angebot strukturell inflationär hält. Bezogen auf die zirkulierende Menge entspricht das einem Zuwachs von rund 3% pro Jahr. Wer DOGE hält, sieht seinen Anteil folglich schrumpfen, sofern die Nachfrage nicht im gleichen Tempo wächst. Die Neuausgabe ist Teil des Designs und kein Konstruktionsfehler.

Schliesslich wiegt die Verteilung der Bestände schwer. Insgesamt halten die zehn grössten Wallets rund 44 bis 45% der zirkulierenden Menge. Bei den 100 grössten sind es rund 66%, bei den 1'000 grössten rund 83%. Nicht zuletzt erhöhen solche Konzentrationen das Risiko abrupter Kursbewegungen, sobald einzelne Adressen verkaufen. Als grösste bekannte Wallet gilt eine Cold-Storage-Adresse von Robinhood mit rund 27 Mrd. DOGE. Das entspricht rund 16% der Umlaufmenge. Das Allzeithoch von 0.7376 USD stammt vom 8. Mai 2021. Aktuell notiert der Kurs bei rund 0.07 USD und damit rund 90% darunter. Trotzdem zählt Dogecoin unverändert zu den zehn grössten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.