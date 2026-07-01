Trump meldet 1.4 Mrd. USD Krypto-Einkommen für 2025

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Jahresfinanzoffenlegung für 2025 mehr als 1.4 Mrd. USD an Krypto-Einkommen aus den Geschäften seiner Familie ausgewiesen. Kryptowährungen sind damit erstmals seine grösste Einkommensquelle, noch vor dem Immobilien- und Golfgeschäft.

Die jährliche Finanzoffenlegung beim U.S. Office of Government Ethics (OGE) ist eine gesetzlich vorgeschriebene Transparenzpflicht. Sie zwingt den Präsidenten, sämtliche Einkommensquellen und Vermögenswerte offenzulegen. Das Office veröffentlichte das Dokument Ende Juni 2026. Mit 927 Seiten bezeichnet die Trump Organization es als einen der umfassendsten je eingereichten Finanzberichte. Zum Vergleich: Barack Obamas letzte Offenlegung zählte acht Seiten, jene von Joe Biden elf. Haupttreiber der Einnahmen sind World Liberty Financial, mitgegründet von Trump, seinen Söhnen und Steven Witkoff, sowie der TRUMP-Meme-Coin, kurz vor der Amtseinführung im Januar 2025 lanciert. Rund 800 Mio. USD flossen den Trump-Firmen aus World Liberty Financial zu, weitere 635 Mio. USD stammen aus dem Verkauf der Meme-Coins. Gemessen an den 57.35 Mio. USD an WLFI-Einkommen im Vorjahr ist das letztlich ein Vielfaches.

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Krypto-Einnahmen überholen Trumps Immobiliengeschäfte

Der grösste Einzelposten der Offenlegung entfällt auf World Liberty Financial. Das Krypto-Unternehmen spülte den Firmen des Präsidenten rund 800 Mio. USD zu. Davon stammen mehr als 520 Mio. USD aus dem Verkauf von Krypto-Token, weitere 250 Mio. USD aus dem Verkauf von Anteilen am Geschäft. Zudem flossen 635 Mio. USD aus den TRUMP-Meme-Coins zu, die NBC als Lizenzgebühren der Trump-Gesellschaft CIC Digital LLC verbucht. Insgesamt ergibt das ein Krypto-Einkommen von mehr als 1.4 Mrd. USD. Die einzelnen Posten beziffern die Medien unterschiedlich: CNBC nennt 515 Mio. USD Token-Verkäufe plus 65 Mio. USD aus WLF-Holdco-Anteilen, Bloomberg über 594 Mio. USD; die Gesamtsumme von 1.4 Mrd. USD bestätigen alle.

Im Vorjahr hatte Trump lediglich 57.35 Mio. USD aus WLFI-Token-Verkäufen gemeldet. Der Sprung entspricht somit rund dem Neunfachen, je nach Bezugsgrösse sogar dem 25-Fachen. Ausserdem verbuchte der Präsident über 80 Mio. USD aus Vergleichen mit mehreren Medienunternehmen. Ferner stammen 52 Mio. USD aus der Lizenzierung seines Namens an ausländische Immobilienentwickler, vor allem im Nahen Osten.

Das klassische Geschäft der Trump Organization wuchs vergleichsweise langsam. Beim Golf- und Resortgeschäft stiegen die Einnahmen um 15% auf gut 500 Mio. USD. Der Mar-a-Lago-Club in Florida legte von 50 auf 77 Mio. USD zu, der Golfclub in West Palm Beach um 27%, während jener in Los Angeles zurückging. Trump Doral erzielte 122 Mio. USD, der Trump Tower Chicago 39 Mio. USD. Bei den meisten der rund ein Dutzend gemeldeten Gewerbeimmobilien-Beteiligungen lag die Einkommensspanne 2025 hingegen auf dem Niveau von vor zehn Jahren oder darunter.

World Liberty Financial treibt Trumps Krypto-Einkommen

World Liberty Financial ist ein Krypto-Venture, das Trump gemeinsam mit seinen Söhnen und dem Immobilieninvestor Steven Witkoff gegründet hat. An der Spitze des Unternehmens steht Zach Witkoff, der Sohn des Mitgründers. Sein Geschäftsmodell stützt sich auf zwei Säulen: den Dollar-Stablecoin USD1 sowie den hauseigenen WLFI-Token.

Beim Verkauf dieser Token behält das Unternehmen 75% der Netto-Einnahmen ein. Daraus speist sich folglich der Grossteil der 800 Mio. USD, die 2025 an die Trump-Firmen flossen. Der Stablecoin USD1 ist an den US-Dollar gebunden und sorgte gleichzeitig für zusätzliche Aufmerksamkeit. Ein von Abu Dhabi kontrollierter Staatsfonds nutzte ihn, um eine milliardenschwere Investition in die Krypto-Börse Binance abzuwickeln.

Diese Transaktion ist politisch heikel. Trump hatte Binance-Mitgründer Changpeng Zhao zuvor begnadigt. Den Zusammenhang zwischen der Begnadigung und dem Geschäft über seinen Stablecoin bestreitet der Präsident jedoch. Für Kritiker verdichtet sich hier dennoch das Muster, das die gesamte Offenlegung prägt: Trumps privates Krypto-Geschäft und seine Amtsführung greifen zunehmend ineinander.

Ethik-Beobachter sehen Interessenkonflikte trotz Dementi

Trumps Krypto-Einkommen fällt zeitlich mit einer Regulierungspolitik zusammen, von der die Branche profitiert. Seit seinem Amtsantritt hat die Regierung bundesweite Stablecoin-Regeln eingeführt. Diese schufen erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für Dollar-gebundene Stablecoins wie USD1. Gleichzeitig lockerte sie die Aufsicht durch das Justizministerium und die SEC. Für die Krypto-Industrie sind das daher seit Langem geforderte Erleichterungen.

Rechtlich bewegt sich der Präsident zunächst im grünen Bereich. Präsidenten und Vizepräsidenten sind von den regulären Interessenkonflikt-Gesetzen für Regierungsangestellte ausgenommen. Frühere Amtsinhaber führten ihre Finanzen allerdings traditionell nach diesen Grundsätzen. Trump bricht mit dieser Praxis. Der schiere Umfang der Offenlegung, 927 Seiten gegenüber 17 Seiten bei Vizepräsident JD Vance, unterstreicht die Verflechtung seiner Geschäfte.

Das Weisse Haus weist jede Kritik zurück. Ethik-Beobachter sehen hingegen einen strukturellen Konflikt zwischen der privaten Krypto-Venture des Präsidenten und der für die Branche günstigen Politik seiner Regierung. Die zeitliche Nähe zwischen regulatorischen Erleichterungen und privaten Krypto-Einnahmen steht dabei im Zentrum ihrer Kritik.

"Weder der Präsident noch seine Familie waren jemals in Interessenkonflikte verwickelt und werden es auch nie sein. Präsident Trump hat die Vereinigten Staaten durch exekutive Massnahmen stolz zum Krypto-Capital der Welt gemacht." - Anna Kelly, Sprecherin des Weissen Hauses

TRUMP-Token verliert trotz Rekordeinnahmen an Wert

Während die Trump-Familie ein Rekordeinkommen meldet, sieht die Bilanz vieler Anleger anders aus. Ursprünglich kam der TRUMP-Token drei Tage vor der Amtseinführung im Januar 2025 auf den Markt. Zunächst schoss er innert eines Tages auf ein Hoch von über 74 USD, danach ging es steil bergab. Trotzdem bewirbt der Präsident das Projekt weiter; im April 2026 empfing er die Gewinner des zweiten jährlichen Meme-Coin-Wettbewerbs in Mar-a-Lago.

Aktuell notiert der Token bei 1.69 USD, bei einer Marktkapitalisierung von rund 401 Mio. USD. Zum Höchststand lag diese um ein Vielfaches über dem heutigen Wert. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr entspricht das einem Wertverlust von 80.5%. Der Reichtum des Präsidenten wuchs somit, während viele Kleinanleger den grössten Teil ihres Einsatzes verloren.

Über sämtliche Krypto-Projekte hinweg fällt die Bilanz für die Familie dennoch üppig aus. Reuters schätzt, dass Trump seit seiner Rückkehr ins Weisse Haus 2025 mindestens 2.3 Mrd. USD aus Krypto-Projekten erwirtschaftet hat. Das 2025 gemeldete Krypto-Einkommen dürfte darin schliesslich bereits zu einem Grossteil enthalten sein.