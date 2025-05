Abu Dhabi Staatsfonds wickelt 2 Mrd. USD Binance-Investment mit Trump-Stablecoin ab

Es wurde bekannt gegeben, dass der von der Trump-Familie unterstützte Stablecoin USD1 für eine bedeutende Investition von 2 Milliarden US-Dollar durch das in Abu Dhabi ansässige Investmentunternehmen MGX in die Kryptowährungsbörse Binance verwendet wird.

Diese Transaktion markiert einen Meilenstein in der institutionellen Nutzung von Stablecoins und unterstreicht die wachsende Rolle digitaler Vermögenswerte im globalen Finanzsystem. MGX, unterstützt von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, investiert 2 Milliarden US-Dollar in Binance unter Verwendung des USD1-Stablecoins von World Liberty Financial, einem Unternehmen mit Verbindungen zur Trump-Familie wie Reuters berichtet.

Details zur Transaktion

Zach Witkoff, Mitbegründer von World Liberty Financial, kündigte die Investition auf der TOKEN2049-Konferenz in Dubai an. USD1 ist ein an den US-Dollar gebundener Stablecoin, der durch US-Staatsanleihen, Bargeld und andere liquide Mittel gedeckt ist. Die Verwendung von USD1 für diese Transaktion zeigt das Vertrauen institutioneller Investoren in die Stabilität und Sicherheit von Stablecoins.

Ein weiterer bedeutender Schritt Abu Dhabis in den Kryptomarkt erfolgte durch die Mubadala Investment Company, einen der führenden Staatsfonds des Emirats. Im vierten Quartal 2024 investierte Mubadala rund 436,9 Millionen US-Dollar in den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, wie aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Diese Beteiligung entspricht dem Erwerb von 8,2 Millionen IBIT-Anteilen und markiert einen der ersten bekannten Fälle, in denen ein grosser Staatsfonds direkt in Bitcoin-ETFs investiert.

Auswirkungen auf den Krypto-Markt

Diese Investition könnte einen Präzedenzfall für die Verwendung von Stablecoins in gross angelegten institutionellen Transaktionen schaffen. Sie zeigt auch das wachsende Interesse von Regierungen und institutionellen Anlegern an der Integration von Kryptowährungen in traditionelle Finanzstrukturen. Darüber hinaus könnte die Partnerschaft zwischen MGX und Binance die Entwicklung neuer Anwendungen für Stablecoins in Bereichen wie grenzüberschreitende Zahlungen und Finanzinklusion beschleunigen.

Die Entscheidung, eine politisch verknüpfte Stablecoin wie USD1 für eine der grössten Krypto-Investitionen des Jahres zu verwenden, verdeutlicht den wachsenden Einfluss geopolitischer Akteure im digitalen Finanzraum. Während klassische Stablecoins wie USDC und USDT bislang den Markt dominierten, signalisiert der Einsatz von USD1 einen neuen Trend: die strategische Positionierung national oder politisch motivierter Digitalwährungen in globalen Kapitalflüssen. Sollte sich USD1 langfristig etablieren, könnte dies nicht nur die Stablecoin-Landschaft verändern, sondern auch die Debatte über staatliche Kontrolle und wirtschaftliche Unabhängigkeit im Krypto-Sektor neu entfachen.