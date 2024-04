Die Blockchain-Technologie

Funktionsweise der Blockchain

Ein wesentlicher Unterschied zwischen einer typischen Datenbank und einer Blockchain ist die Art und Weise, wie die Daten strukturiert sind. Eine Blockchain sammelt Informationen in Gruppen, auch Blöcke genannt, die Informationen enthalten. Blöcke haben bestimmte Speicherkapazitäten und werden, wenn sie gefüllt sind, an den vorherigen Block angehängt. Dadurch entsteht eine Kette von Daten, die als „Blockchain“ bezeichnet wird.

Eine Datenbank strukturiert ihre Daten in Tabellen, während eine Blockchain – wie der Name schon sagt – ihre Daten in Gruppen (Blöcke) strukturiert, die miteinander verkettet sind. Somit sind alle Blockchains Datenbanken, aber nicht alle Datenbanken sind Blockchains. Dieses dezentrale System erzeugt somit eine irreversible Datenhistorie. Wenn ein Block gefüllt wird, ist er in Stein gemeisselt und wird Teil dieser unveränderlichen Zeitlinie. Jeder Block in der Kette wird ausserdem mit einem genauen Zeitstempel versehen, wenn er der Kette hinzugefügt wird.

Dezentrale Struktur

Einer der Hauptvorteile der Blockchain-Technologie ist die Dezentralisierung. In herkömmlichen Datenbanken erfolgt die zentrale Kontrolle in der Regel durch eine Institution oder eine zentrale Autorität, die für die Datenbank verantwortlich ist, beispielsweise durch ein Unternehmen oder eine Regierung. Dezentralisierte Datenbanken hingegen sind über ein Netzwerk von Computern verteilt, und keine einzelne Einheit hat die Kontrolle über die Datenbank. Dies macht die Datenbank sicherer und weniger anfällig für Hackerangriffe oder Datenschutzverletzungen.

Neue Informationen, die in der Form von Blöcken der Blockchain hinzugefügt werden, werden ständig mit der Datenbank abgeglichen, die an mehreren Standorten gespeichert und in Invervallen aktualisiert wird. Alle Aufzeichnungen dieser Datenbank sind öffentlich und nachprüfbar. Einen zentraler Standort einer Blockchain gibt es nicht. Deshalb ist das System schwer zu manipulieren, da alle Informationen gleichzeitig an einer Vielzahl von Stellen existieren.

„Stellen Sie sich ein Spreadsheet vor, das tausendfach über ein Netzwerk von Computern dupliziert wird. Dann stellen Sie sich vor, dass dieses Netzwerk darauf ausgelegt ist, das Spreadsheet regelmässig zu aktualisieren. Dann haben Sie ein grundlegendes Verständnis von der Blockchain-Technlogie.“ – Ameer Rosic, Blockgeeks

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Datenbank kann ein Blockchain-Netzwerk starke Vertrauensgarantien bieten, die auf den kryptografischen und spieltheoretischen Eigenschaften des Systems beruhen. So kann beispielsweise ein Nutzer oder Entwickler darauf vertrauen, dass sich ein Code, der auf einem Blockchain-Netzwerk ausgeführt wird, weiterhin wie geplant verhält. Das ist auch der Fall, wenn einzelne Computer im Netzwerk versuchen, das System zu untergraben. So ermöglicht ein Blockchain-Netzwerk disintermediierte Peer-to-Peer-Interaktionen und digitale Dienste, die im Besitz von Benutzer-Gemeinschaften und nicht von Unternehmen sind.

Die Blockchain-Technologie verwendet kryptografische Algorithmen, um die Sicherheit und Integrität der Daten zu gewährleisten. Jeder Block in der Blockchain enthält einen eindeutigen kryptografischen Hash, der auf der Grundlage der Daten im Block generiert wird. Dieser Hash verknüpft den Block mit dem vorherigen Block in der Blockchain, wodurch eine Kette von Blöcken entsteht, die miteinander verbunden sind. Dieser Prozess der Verknüpfung von Blöcken schafft eine dauerhafte und unveränderliche Aufzeichnung von Transaktionen.