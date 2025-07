Wochenrückblick Kalenderwoche 30 – 2025

Billionenschwerer Markt erhält Krypto-Zugang

Donald Trump plant laut Berichten, den 9-Billionen-Dollar-US-Rentenmarkt für Investitionen in Kryptowährungen, Gold und Private Equity zu öffnen. Eine bevorstehende Executive Order soll es ermöglichen, 401k-Pläne über klassische Anlagen wie Aktien und Anleihen hinaus auf alternative Investments auszudehnen. US-Bürger können für ihre Altersvorsorge zwischen 401k-Plänen, IRAs, Roth IRAs und Pensionskassen wählen. Ein 401k ist ein steuerlich begünstigtes Rentenkonto, das vom Arbeitgeber unterstützt wird und oft einen Zuschuss enthält. Es entspricht in etwa der zweiten Säule in der Schweiz, während IRAs mit der dritten Säule vergleichbar sind und individuelle Vorsorgemöglichkeiten bieten. Anbieter wie Fidelity bieten bereits Nischenlösungen für Krypto-Investments innerhalb dieser Vorsorgeformen an. Diese Produkte sind jedoch begrenzt verfügbar und meist auf einen kleinen Portfolioanteil beschränkt. Die Trump-Regierung hat bereits erste Schritte unternommen, um Vorschriften für Krypto-Investitionen in Altersvorsorgekonten zu lockern. Die Executive Order soll diesen Prozess beschleunigen.