Wochenrückblick: Raiffeisen steigt ins Krypto-Geschäft ein

Die Raiffeisen Schweiz wird ab 2027 Krypto-Handel und Verwahrung anbieten, wie sie diese Woche exklusiv gegenüber CVJ.CH bestätigte. Als Genossenschaft aus 212 selbstständigen Banken ist Raiffeisen nach UBS die zweitgrösste Schweizer Bankengruppe und nach Kundenzahl die grösste Retailbank des Landes. Die Bilanzsumme lag Ende 2025 bei rund 323 Mrd. CHF, die Kundeneinlagen bei 225.8 Mrd. CHF, das Depotvolumen bei 59.7 Mrd. CHF. Als Partner fungiert die Sygnum Bank, die im Januar 2025 in einer 58 Mio. USD schweren Finanzierungsrunde den Unicorn-Status erreichte und als Partner diverse Schweizer Banken bedient. Der Vorstoss kommt nicht überraschend: Mit nun rund 20 Anbietern hat die Schweiz die dichteste Krypto-Bankenlandschaft weltweit. Bald bleibt die UBS die einzige Schweizer Grossbank ohne Retail-Krypto-Angebot.