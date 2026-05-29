Sui Netzwerkausfall stoppt zwei Stunden lang die Blockproduktion

Das Sui-Mainnet stoppte für knapp zwei Stunden die Blockproduktion. Dieser Sui-Netzwerkausfall war der dritte grössere Vorfall seit dem Mainnet-Launch im Mai 2023, der SUI-Kurs fiel dabei um rund 8% auf etwa 0.91 USD.

Sui ist ein Layer-1-Blockchain-Netzwerk, das mit einem objektzentrierten Datenmodell parallele Transaktionsausführung ermöglicht. Im Gegensatz zu sequenziellen Netzwerken können unabhängige Transaktionen gleichzeitig abgewickelt werden, während Smart Contracts in Move laufen, einer ursprünglich bei Meta für das Diem-Projekt entwickelten Programmiersprache. Mysten Labs, der Entwickler hinter Sui, wurde Ende 2021 von fünf ehemaligen Meta-Ingenieuren gegründet. Das Diem-Projekt selbst stellte Meta 2022 nach regulatorischem Druck ein, das Sui-Mainnet ging schliesslich im Mai 2023 live. Der aktuelle Vorfall ist der zweite Ausfall innerhalb von fünf Monaten, der vorherige Stillstand im Januar 2026 dauerte fast sechs Stunden. Zählt man den ersten Vorfall vom November 2024 hinzu, handelt es sich um den dritten grösseren Ausfall seit dem Mainnet-Start.

Sui Netzwerkausfall vom 28. Mai: zwei Stunden ohne Blöcke

Der Stillstand begann am 28. Mai 2026 gegen 14:29 UTC. Wenig später, um etwa 14:36 UTC, identifizierte das Team das Problem auf der Statusseite und leitete einen Fix ein. Knapp zwei Stunden lang produzierte das Netzwerk anschliessend keine neuen Blöcke, Transaktionen blieben in dieser Zeit netzwerkweit pausiert. Als Vorsichtsmassnahme stoppte zudem das Walrus-Protokoll, ein dezentrales Datenspeicher-Protokoll im Sui-Ökosystem mit Mainnet seit März 2025, vorübergehend seinen Betrieb.

Die öffentlichen RPC-Nodes blieben hingegen operativ, weshalb Lese-Anfragen weiterhin beantwortet wurden. Nutzergelder waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet, denn die Blockchain produzierte schlicht keine neuen Blöcke, ohne bestehende State-Daten zu kompromittieren. Die genaue technische Ursache veröffentlichte das Team zunächst nicht, kündigte jedoch ein Post-mortem an. Parallel zum Ausfall fiel der SUI-Kurs um rund 8% auf etwa 0.91 USD.

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Architektur und Hintergrund: Move, Mysticeti und parallele Ausführung

Sui setzt auf ein objektzentriertes Datenmodell statt auf klassische kontobasierte Buchführung. Dieser Ansatz erlaubt die parallele Ausführung unabhängiger Transaktionen und sorgt unter Normallast für hohen Durchsatz. Die Smart-Contract-Grundlage bildet Move, eine Sprache, die Sam Blackshear, heute CTO von Mysten Labs, bei Meta für Diem entwickelte. Den Konsens regelt seit Juli 2024 der DAG-basierte Mechanismus Mysticeti, der unter Normallast eine sub-sekündliche Finalität erreicht. Das Validator-Set organisiert sich über Delegated-Proof-of-Stake.

Mysten Labs entstand 2021 aus einer Gruppe von fünf ehemaligen Meta-Ingenieuren: Evan Cheng als CEO, Sam Blackshear als CTO, dazu Adeniyi Abiodun, George Danezis und Kostas Chalkias. Alle fünf hatten zuvor am Diem-Projekt gearbeitet, Metas gescheitertem Vorstoss für eine globale digitale Währung. Im September 2022 schloss das Unternehmen eine Series-B-Runde über 300 Mio. USD ab, geführt von FTX Ventures bei einer Bewertung von über 2 Mrd. USD.

Entscheidend ist die technische Verortung der bisherigen Probleme. Alle drei Ausfälle entstanden auf der Validator- und Konsens-Ebene, nicht im parallelen Ausführungsmodell selbst. Das objektzentrierte Design liefert somit die versprochene Skalierung, allerdings liegt die Schwachstelle eine Schicht tiefer, dort wo die Validatoren sich auf neue Blöcke einigen müssen.

Drei Ausfälle, drei Ursachen: ein Muster

Der erste grössere Stillstand traf das Netzwerk im November 2024 und dauerte rund zwei Stunden. Ursache war ein Assertion-Bug in der Congestion-Control-Logik des Protokolls v68, der bei Transaktionen mit Null-Ausführungskosten eine netzwerkweite Absturz-Schleife auslöste. Mysten Labs behob den Fehler mit der Version v1.37.4, die Handelsplattform Upbit suspendierte derweil vorübergehend SUI-Ein- und -Auszahlungen. In der Krypto-Presse galt der Vorfall als Belastungstest für das verbreitete "Solana-Killer"-Narrativ.

Der zweite Ausfall am 15. Januar 2026 fiel mit 5 Stunden und 52 Minuten deutlich länger aus. Diesmal lag ein Edge-Case-Bug in der Konsens-Commit-Logik vor, denn ein Optimierungspfad erzeugte unter bestimmten Garbage-Collection-Bedingungen eine Divergenz zwischen den Validatoren. Die Erholung verlief mehrstufig, von der Diagnose über einen Canary-Deploy auf den Mysten-Labs-Validatoren bis zum breiten Validator-Upgrade auf die Fix-Binary v1.63.3 und einem abschliessenden Konsens-Replay. Im Post-mortem vom 16. Januar 2026 hielt die Sui Foundation fest, dass keine zertifizierten State-Forks auftraten und keine bestätigten Transaktionen zurückgerollt wurden.

Die drei Vorfälle liegen damit auf drei unterschiedlichen Ebenen: einem Bug in der Congestion-Control-Logik, einer Konsens-Divergenz und einer im Mai 2026 zunächst ungeklärten Ursache. Nutzergelder blieben jedes Mal unberührt, was Netzwerkstillstände klar von Exploits oder Smart-Contract-Fehlern abgrenzt. Dennoch deutet das Bild nicht auf eine einzelne Kinderkrankheit hin, sondern auf wiederkehrenden Härtungsbedarf in der Validator-Infrastruktur.

Was Solanas Stabilitätsweg für Sui bedeutet

Als Vergleichsmassstab zieht die Krypto-Branche regelmässig Solana heran. Das konkurrierende Hochdurchsatz-Netzwerk verzeichnete zwischen 2021 und 2024 mehrere Ausfälle, der längste dauerte im Februar 2023 rund 19 Stunden. Seit Februar 2024 blieb Solana hingegen ohne grösseren Totalausfall, nachdem gezielte Protokoll-Fixes wie QUIC, Stake-weighted Quality of Service und lokale Gebührenmärkte griffen.

Für Sui liefert dieser Verlauf eine Orientierung, allerdings keinen Freifahrtschein. Solana behob im Kern wiederkehrende Engpässe rund um Netzwerklast und Transaktionsfluten, während Suis drei Ausfälle auf drei verschiedene Ursachen zurückgehen. Ein einzelner Patch genügt folglich nicht, gefragt ist breitere Härtungsarbeit auf Validator-Ebene. Dass Nutzerfonds bislang stets sicher blieben, ist zwar beruhigend, ändert jedoch nichts am Vertrauensverlust als Kostenfaktor für das Ökosystem-Wachstum.