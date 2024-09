Investition, Spekulation und Handel mit Kryptowährungen

Dieser Beitrag soll einen umfassenden Überblick über diese Bereiche geben und helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Dieser Beitrag stellt keine Anlageempfehlungen dar und dient lediglich zur allgemeinen Information. Dieser Wissensbeitrag behandelt folgende Themen:

Investition in Kryptowährungen

Eine Investition in Kryptowährungen ist in der Regel eine langfristige Strategie. Investoren kaufen Kryptowährungen mit der Absicht, diese über einen längeren Zeitraum zu halten, um von dem Potenzial der Blockchain-Technologie zu profitieren. Der Einstieg in diese Technologie über Kryptowährungen ist die direkteste und verbreitetste Form der Investition in den Blockchain-Infrastruktursektor und dessen Ökosysteme, da meist keine Aktien existieren.

Der Begriff „Kryptowährungen“ täuscht, da die verschiedenen Token oder Coins heutzutage weit mehr Funktionen haben als nur die Darstellung eines digitalen Wertes auf der Blockchain. Mit der Entwicklung von Smart Contract-Blockchains wie Ethereum dienen Token nicht nur als Währung, sondern auch als Zugangsschlüssel zu verschiedenen Protokollen und Anwendungen.

Token werden in vielfältigen Kontexten genutzt. Beispielsweise können sie für den Zugang zu dezentralen Finanzanwendungen (DeFi) oder für die Nutzung von spezifischen Diensten innerhalb eines Blockchain-Ökosystems erforderlich sein. Generell lassen sich Token grob in Utility-Token, Security-Token, Governance-Token, Stablecoins und Non-Fungible Tokens (NFTs) kategorisieren.