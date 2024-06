DeFi: eine Blockchain-basierte dezentrale Finanzwelt

Im DeFi-Bereich gibt es keine Mindestbetragshürden oder komplexen Verträge, die im Vorfeld genehmigt werden müssen. Durch die dezentrale Natur von DeFi-Anwendungen kann niemand von einer Interaktion ausgeschlossen werden. Allerdings muss der Endnutzer die Verantwortung selbst übernehmen.

Dezentrale Börsen (DEX) / Automated Market Makers (AMMs)

Nach Volumen sind dezentrale Börsen (DEXes) die meistgenutzten DeFi-Applikationen. Im Gegensatz zu zentralisierten Börsen (CEX) verfügen DEXes nicht über ein Orderbuch, das den Preis eines Tokens bestimmt. Stattdessen können für alle Tokens sogenannte Liquiditätspools erstellt werden, zu denen jede beliebige Person Liquidität beisteuern kann. Möchte ein Nutzer nun einen bestimmten Token kaufen oder gegen einen anderen Token tauschen (engl. swap), wird auf den jeweiligen Liquiditätspool zugegriffen.

Der Preis einer Transaktion wird also automatisch vom Protokoll – ohne eine Drittpartei – basierend auf den Tokenreserven in den Liquiditätspools angepasst. Zusätzlich können externe Oracles verwendet werden, um den Preis der Token zu überprüfen und sicherzustellen, dass er den aktuellen Marktbedingungen entspricht. Als Belohnung erhalten Liquiditäts-Provider (LPs) einen Anteil der Transaktionsgebühren. Um auch die Entscheidungsprozesse dezentral zu gestalten, verfügen die meisten DEXes über sogenannte Governance-Token. Diese ermöglichen es den Nutzern, über wichtige Aspekte des Protokolls abzustimmen, wie beispielsweise die Verteilung zusätzlicher Anreize an bestimmte Liquiditätspools oder die Schaffung einer Reserve, die einen Teil aller Protokollgebühren ansammelt.

INFO: Liquiditätspools von DEXes ermöglichen es jedermann, durch die Bereitstellung von Liquidität am Handelsvolumen zu partizipieren und von den Gebühren zu profitieren, im Gegensatz zum traditionellen Market Making, das meist grossen Institutionen vorbehalten ist. Dank der automatisierten Market Maker (AMM)-Algorithmen wird das Market Making demokratisiert. So kann beispielsweise jeder Nutzer USD und ETH in einen Liquiditätspool einbringen und damit am Handelsvolumen und den Gebühren verdienen, ähnlich wie man traditionell USD und Nvidia-Aktien in den Nasdaq-Pool einbringen würde, um am Handelsvolumen zu verdienen.

Kreditmärkte auf der Blockchain

Neben dezentralen Börsen nehmen Protokolle zur Kreditvergabe/-aufnahme einen erheblichen Teil des DeFi-Marktes ein. Einzahler können digitale Assets in einem Lending-Protokoll hinterlegen und Zinsen auf diese Assets verdienen. Die Zinsen richten sich dabei nach dem Markt und der Kreditnachfrage.

Wenn das Protokoll beispielsweise knapp an USDC-Liquidität (ein US-Dollar Stablecoin) ist und viele Leute USDC ausleihen wollen, dann steigt der Zinssatz für Einleger, um Anreize für Einzahlungen zu erhöhen. Wenn andererseits die Kreditnachfrage niedrig ist und viel Liquidität zur Verfügung steht, werden die Zinssätze für Einleger niedriger sein. Für Einleger ist es eine gute Möglichkeit, passives Einkommen zu verdienen, da die Renditen oft höher sind als bei traditionellen Banken und die unverfälschte Angebots- und Nachfrageseite des Marktes widerspiegeln – ohne den Einfluss einer Notenbank, die das Zinsniveau vorgibt.