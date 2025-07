US-Gesetzgebung verleiht Ethereum-Preis Rückenwind

Die komplette Übersicht zum Geschehen des Tages an den (Krypto-)Märkten. Kompakt zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion. Marktkommentar

Nach Monaten der Konsolidierung rund um die psychologisch wichtige 100'000-USD-Marke ist Bitcoin innerhalb der letzten Wochen auf neue Höchststände ausgebrochen. Massive Zuflüsse in Spot-ETFs und Käufe durch Bitcoin-Treasury-Unternehmen trieben den Kurs auf über 120'000 USD. Zusätzlichen Rückenwind liefert die Aussicht auf geldpolitische Lockerungen in den USA.

Ethereum beginnt Aufholjagd

In einem wichtigen Schritt für die US-Krypto-Regulierung verabschiedete der Kongress letzte Woche den GENIUS-Act, der Stablecoin-Regeln festschreibt, die volle Rücklagen vorschreiben und konforme Emittenten von der SEC/CFTC-Aufsicht ausnehmen. Gleichzeitig entwickelte das Repräsentantenhaus Gesetzesentwürfe zur Förderung der Krypto-Marktstruktur (CLARITY Act) und zum Verbot einer von der US-Notenbank Fed ausgegebenen CBDC. Präsident Trump bereitet ausserdem eine Durchführungsverordnung vor, um Kryptowährungen in 401(k)-Rentenplänen zuzulassen.

Von diesen Entwicklungen profitieren primär die alternativen digitalen Assets ("Altcoins"), die als Infrastruktur für eine Vielzahl neuer Blockchain-Anwendungen wie Stablecoins, Real-World Assets (RWAs) und Decentralized Finance (DeFi) dienen. Entsprechend legte Ethereum (ETH) als grösste institutionelle Blockchain-Plattform seit Beginn des Monats um +50.6% zu.

Starker Monat für die Altcoins

Während historischer Aufwärtszyklen folgte auf Allzeithochs im Bitcoin eine Aufholphase bei den Altcoins. Auch nach diesem Bruch der letzten Höchststände verzeichneten die alternativen digitalen Assets starke Renditen. Über die vergangenen 30 Tage wiesen alle Altcoins Zuwächse aus - viele im zweistelligen Prozentbereich. Diese Woche folgte dann eine leichte Konsolidierungsphase mit Preisentwicklungen zwischen +5% und -10%.

