Kryptomarkt 2026: Bitcoin wird knapp, Altcoins bleiben fragmentiert

Der Kryptomarkt hat sich zuletzt spürbar erholt. Auf Jahressicht bleibt das Bild jedoch selektiver. Bitcoin notiert weiterhin rund 9% tiefer, Ethereum liegt mit rund 24% Minus noch klarer zurück. Die Erholung signalisiert zwar eine Stabilisierung der Risikobereitschaft, aber noch keinen breit abgestützten neuen Bullenmarkt.

Genau hier liegt der zentrale Unterschied zur letzten Marktphase. Kapital fliesst nicht gleichmässig in den gesamten Kryptosektor zurück. Es konzentriert sich vor allem auf jene Bereiche, die tief liquide, institutionell zugänglich und regulatorisch am weitesten etabliert sind. Bitcoin erfüllt diese Kriterien am klarsten. Der breitere Markt bleibt dagegen fragmentiert und muss gleichzeitig schwächere Risikobereitschaft, eine wachsende Zahl handelbarer Token und ungleich verteilte Liquidität verarbeiten.

Damit entsteht eine zweigeteilte Marktstruktur: Bitcoin wird zunehmend über ETFs und Corporate Treasuries akkumuliert, während Altcoins bislang keine klassische Rotation erleben. Die kurzfristige Erholung verdeckt also einen strukturellen Unterschied zwischen Bitcoin als institutionellem Kernasset und einem Altcoin-Markt, der stärker nach Einzeltiteln differenziert.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Bitcoin: Akkumulation trifft auf begrenztes neues Angebot

Besonders deutlich wird diese Entwicklung beim Blick auf Angebot und Nachfrage. Seit der Zulassung der US-Spot-ETFs ist für Bitcoin ein neuer struktureller Nachfragekanal entstanden. Neben den ETF-Zuflüssen treten börsennotierte Unternehmen als zusätzliche Käufer auf, allen voran Strategy/MicroStrategy. Diese Nachfrage trifft auf ein Angebot, das begrenzt wächst.

Die Grafik zeigt den Effekt eindrücklich: In den vergangenen drei Jahren hat bereits die Nachfrage von ETFs, Strategy/MicroStrategy und weiteren börsennotierten Unternehmen das neu geschürfte Bitcoin-Angebot deutlich überstiegen. Besonders seit 2024 wird sichtbar, dass Bitcoin nicht nur spekulativ gehandelt, sondern zunehmend strukturell absorbiert wird. Die laufende Mining-Produktion reicht nicht aus, um diese Nachfrage vollständig zu bedienen.

Diese Zahlen sind kein kurzfristiges Preissignal. Sie erklären aber, weshalb Bitcoin in der aktuellen Marktphase anders funktioniert als der Rest des Sektors. Entscheidend ist nicht nur die gesamte Umlaufmenge, sondern das tatsächlich verfügbare liquide Angebot. Wenn ETFs und Corporate Treasuries laufend Bitcoin aufnehmen, muss zusätzliche Nachfrage von bestehenden Haltern bedient werden. Bleibt diese Verkaufsbereitschaft begrenzt, kann sich der Markt rasch verengen.

Damit rückt die Bitcoin-ETF-Nachfrage stärker ins Zentrum der Preisbildung. Klassische Charttechnik bleibt für kurzfristige Bewegungen relevant, doch der mittelfristige Treiber liegt zunehmend in den Kapitalflüssen. Bitcoin wird nicht nur gehandelt, sondern strukturell akkumuliert. Genau darin unterscheidet sich die aktuelle Phase von einem rein spekulativen Marktimpuls.

Altcoins: Keine klassische Rotation, sondern Fragmentierung

Der Kontrast zum Altcoin-Markt ist deutlich. In früheren Zyklen folgten auf stärkere Bitcoin-Bewegungen häufig Rotationen in Ethereum, grössere Altcoins und schliesslich kleinere Token. Diese Dynamik ist bislang nur begrenzt sichtbar. Bitcoin bleibt zwar der Taktgeber des Marktes, doch seine relative Stärke überträgt sich nicht automatisch auf den gesamten Sektor.

Die Performance seit Jahresbeginn zeigt diese Fragmentierung klar. Ethereum (-24%) liegt deutlich hinter Bitcoin zurück, Solana (-27%), XRP (-22%) und Cardano (-20%) notieren ebenfalls schwächer. Gleichzeitig gibt es einzelne Ausreisser: TRON (+25%) und Hyperliquid (+54%) konnten sich positiv entwickeln, während Canton Network (+7%) auf Jahressicht nur moderat zulegte, zwischenzeitlich aber stärkere Bewegungen zeigte. Diese Bewegungen zeigen, dass Kapital weiterhin Chancen im Altcoin-Segment sucht, aber deutlich selektiver vorgeht als in früheren Marktphasen.

Gerade diese Ausreisser sind zentral für die Einordnung. Sie sprechen nicht für eine klassische Altcoin-Season, sondern für einen Markt, in dem einzelne Token aufgrund spezifischer Narrative, Nutzungstrends oder Liquiditätsbedingungen hervorstechen. Hyperliquid profitiert etwa von seiner starken Position im On-Chain-Derivatehandel, TRON von stabiler Stablecoin-Aktivität, während Canton Coin stärker durch institutionelle Infrastruktur- und Tokenisierungsnarrative geprägt ist. Die Marktbreite bleibt trotzdem schwach.

Gerade Ethereum zeigt, wie anspruchsvoll das Umfeld für den breiteren Markt geworden ist. Trotz seiner Rolle als wichtigste Smart-Contract-Plattform bleibt ETH auf Jahressicht klar hinter Bitcoin zurück. Das liegt weniger an einem einzelnen Belastungsfaktor, sondern an der veränderten Kapitalallokation innerhalb des Sektors: Liquidität fliesst nicht mehr automatisch entlang der Marktkapitalisierungskurve weiter, sondern bleibt länger in den grössten und am einfachsten zugänglichen Assets gebunden.

Für Altcoins bedeutet das eine deutlich höhere Selektionshürde. Einzelne Token können weiterhin stark outperformen, doch sie brauchen dafür eigene Katalysatoren wie Nutzung, Gebührenwachstum, stabile Liquidität oder ein überzeugendes Narrativ. Gleichzeitig erhöht die stetig wachsende Zahl handelbarer Token den Wettbewerb um Kapital. Der Markt bleibt dadurch investierbar, aber weniger breit getragen als in früheren Zyklen.

Institutionelle BTC-Nachfrage versus Tokenflut

Die aktuelle Marktphase lässt sich deshalb nicht allein über die jüngste Erholung erklären. Entscheidend ist die Struktur dahinter. Bitcoin profitiert von ETF-Zuflüssen, Corporate-Treasury-Käufen und einem begrenzten neuen Angebot. Der restliche Kryptomarkt bleibt dagegen stärker von Risikobereitschaft, Token-Emissionen und projektspezifischen Katalysatoren abhängig.

Die Bitcoin ETF Nachfrage wirkt damit als zentraler Stabilitätsfaktor. Sie schafft einen wiederkehrenden Kapitalfluss in ein Asset, dessen neues Angebot planbar begrenzt ist. Gleichzeitig muss der Altcoin-Markt eine stetig wachsende Tokenflut verarbeiten. Genau diese Kombination erklärt, weshalb Bitcoin strukturell unterstützt bleibt, während viele Altcoins trotz Markterholung nicht im gleichen Ausmass profitieren.

Der Kryptomarkt 2026 bleibt damit zweigeteilt: Bitcoin profitiert von struktureller Nachfrage und begrenztem Angebot, während Altcoins trotz einzelner Ausreisser fragmentiert bleiben. Solange keine nachhaltige Rotation aus Bitcoin in den breiteren Markt einsetzt, dürfte die Divergenz zwischen akkumuliertem Bitcoin und fragmentierten Altcoins bestehen bleiben.

Die jüngste Erholung ist damit positiv, aber noch kein Beweis für einen neuen breit abgestützten Bullenmarkt. Der entscheidende Punkt ist nicht, ob der Markt wieder steigt, sondern wohin das Kapital fliesst. Aktuell zeigt die Antwort klar auf Bitcoin.