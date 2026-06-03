Polymarket-Streit über Strategys Bitcoin-Verkauf stellt UMA auf die Probe

Strategy verkaufte Ende Mai erstmals seit 2022 wieder Bitcoin, konkret 32 BTC für rund 2.5 Mio. USD. Daraufhin eskalierte ein Prediction-Market-Kontrakt mit über 60 Mio. USD Handelsvolumen zum bislang grössten Polymarket UMA Dispute seit dem Zelenskyy-Markt.

Polymarket ist eine dezentralisierte Prediction-Market-Plattform, auf der Nutzer binäre Kontrakte über reale Ereignisse handeln. Das Settlement übernimmt dabei keine zentrale Gegenpartei, sondern eine externe Oracle-Infrastruktur namens UMA. Die Plattform läuft zudem auf Polygon und rechnet in USDC ab, wobei der internationale Polymarket-Book ausserhalb der CFTC-regulierten US-Einheit QCX LLC operiert, die seit Dezember 2025 als Designated Contract Market registriert ist. Der strittige Kontrakt fragte schlicht: „MicroStrategy sells any Bitcoin by May 31, 2026?", mit einem Cutoff um 23:59 Uhr ET am 31. Mai. Das Handelsvolumen überstieg 60 Mio. USD, und nach der Eskalation kollabierte der Yes-Preis auf unter 1 Cent. Gleichzeitig läuft seither das UMA-Abstimmungsfenster von 48 bis 96 Stunden.

Strategy-Verkauf und der Cutoff-Konflikt

Strategy verkaufte zwischen dem 26. und 31. Mai insgesamt 32 BTC zu einem durchschnittlichen Nettopreis von 77'135 USD, was rund 2.5 Mio. USD einbrachte. Der Erlös war für Dividendenzahlungen auf die STRC-Vorzugsaktie bestimmt, also kein strategischer Ausstieg. Gemessen am Gesamtbestand von 843'706 BTC mit einem Einstandspreis von 75'699 USD entsprechen die verkauften Coins ferner lediglich 0.0038% der Position. Allerdings markiert der Verkauf eine Zäsur: Der letzte dokumentierte Abverkauf datierte auf Dezember 2022, und damals kaufte das Unternehmen die 704 BTC zwei Tage später zurück. Die Mai-Transaktion ist somit der erste echte Netto-Verkauf seit Jahren. Michael Saylor hatte den Schritt zuvor bereits im Q1-Earnings-Call angekündigt.

„Wir werden wahrscheinlich etwas Bitcoin verkaufen, um eine Dividende zu zahlen, einfach um den Markt zu immunisieren und das Signal zu setzen, dass wir es getan haben." - Michael Saylor, Executive Chairman, Strategy

Der eigentliche Konflikt entzündete sich jedoch nicht am Verkauf, sondern an dessen Offenlegung. Strategy reichte die 8-K-Meldung bei der SEC erst am 1. Juni ein, also einen Tag nach dem Polymarket-Cutoff. Die Yes-Seite argumentiert, das im Filing genannte Ausführungsfenster „as of May 31, 2026, 4:00 p.m. Eastern Time" sei massgeblich, da der Verkauf nachweislich zuvor stattfand. Polymarket hält in seinem offiziellen Bulletin allerdings dagegen, innerhalb des Marktzeitrahmens hätten weder Angaben von Strategy noch On-Chain-Daten noch ein Konsens glaubwürdiger Berichterstattung den Verkauf bestätigt. Damit prallen zwei Lesarten desselben Sachverhalts aufeinander, der Zeitpunkt des Ereignisses gegen den Zeitpunkt seiner Bestätigung.

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UMA-Abstimmung und Whale-Konzentration

UMA arbeitet nach einem Optimistic-Oracle-Modell, bei dem eine vorgeschlagene Resolution zunächst automatisch gilt, sofern sie nicht innerhalb einer Frist angefochten wird. Im Strategy-Markt wurden zwei „No"-Resolutionen eingereicht und beide angefochten, woraufhin der Fall zur token-gewichteten Abstimmung eskalierte, dem sogenannten Data Verification Mechanism. Den Stimmberechtigten liegen schliesslich drei Optionen vor: P1 für „No" nach ankündigungsbasierter Interpretation, P2 für „Yes" nach ereignisbasierter Interpretation und P4 für „Too Early", falls die Regeln als zu vage gelten. Die Stimmkraft ist dabei direkt proportional zum Token-Besitz.

Genau diese Proportionalität macht das Modell anfällig. Eine WSJ-Untersuchung vom Mai 2026 zeigte, dass in den meisten strittigen Märkten über die Hälfte der Stimmen von den zehn grössten Wallets stammt. Mindestens 60% der aktiven Voter lassen sich ebenfalls mit Polymarket-Accounts verknüpfen, und ungefähr jeder fünfte Dispute wies einen Voter mit finanziellem Stake im betreffenden Kontrakt auf. Bereits im März 2025 nutzte ein einzelner Akteur 25% der Stimmkraft, um einen 7-Mio.-USD-Kontrakt fragwürdig zu settlen. Daher steht hier weniger ein Einzelfall als ein strukturelles Konzentrationsproblem zur Debatte.

Für die betroffenen Händler geht es um erhebliche Beträge. Der Nutzer „willo2_Poly" beziffert seinen Verlust auf der Yes-Seite auf rund 500'000 USD, während „0xDinoCrypto" etwa 50'000 Yes-Shares für rund 35'000 USD erwarb und eine formale Rechtsforderung stellte. Anders als 2024, als UMA im Streit um Barron Trumps angebliche Beteiligung am DJT-Memecoin entschied und Polymarket das Oracle damals überstimmte sowie Yes-Halter entschädigte, fehlt diesmal diese Rückfalloption. Die Plattform ist vertraglich an das Votum gebunden.

Deterministisches Settlement als Gegenentwurf

Während UMA auf menschliche Abstimmung setzt, verfolgt Hyperliquid mit HIP-4 einen anderen Ansatz. Die Outcome Markets sind seit dem 2. Mai 2026 auf Mainnet live und settlen über ein Validator-Set mit automatisierter Newsfeed-Software, ganz ohne externes Oracle und ohne Token-Vote-Backstop. Jeder binäre Kontrakt löst sich folglich deterministisch zu 1 oder 0 gegen eine vordefinierte Datenquelle auf, und Builder müssen pro Slot 1 Mio. HYPE staken, die bei Oracle-Manipulation slashbar sind. Am ersten Tag wechselten über 6 Mio. Kontrakte zwischen rund 4'000 Tradern den Besitzer.

Kalshi wiederum löst Disputes über bundesregulierte Börsenmechanismen, da das Clearing-Vehikel Kalshi Klear LLC seit August 2024 als Derivatives Clearing Organization registriert ist. Auch die Gebührenmodelle unterscheiden sich deutlich: Polymarket berechnet rund 200 Basispunkte auf Gewinne, Kalshi hingegen rund 700. Hyperliquid lässt das Eröffnen von Positionen kostenlos und rechnet nur beim Schliessen oder Settlement zum Perp-Tarif ab. Der Ethereum-Entwickler Eric Conner bezeichnete UMAs Modell als strukturell defekt und warf Walen vor, unklare Regeln auszunutzen, um Märkte falsch zu resolven und eigene Positionen zu schützen. Deterministisches Settlement sei die Antwort, und genau das liefere Hyperliquid.

Polymarket selbst erwägt einen nativen POLY-Token, der die Oracle-Funktionen internalisieren würde. Konkrete Pläne oder ein Zeitplan liegen allerdings noch nicht vor. Somit bleibt offen, ob die Plattform ihr Settlement reformiert, bevor der Wettbewerbsdruck der deterministischen Alternativen sie dazu zwingt.

Kontrakt-Struktur als eigentliches Problem

Der Strategy-Streit ist kein Einzelfall, sondern Symptom einer Skalierungskrise. Polymarket zählte 2026 bereits über 1'150 strittige Märkte, mehr als im gesamten Jahr 2025. Das Governance-Update MOOV2 vom August 2025 mit 37 Whitelist-Adressen hat das Konzentrationsproblem strukturell dennoch nicht gelöst. Folglich wächst die Zahl der eskalierten Disputes schneller als die Mechanismen, die sie schlichten sollen.

Aufschlussreich ist dabei ein Detail. Die Geschwister-Kontrakte desselben Marktes für den 30. Juni und den 31. Dezember resolvten bereits ohne Dispute auf „Yes". Das Problem liegt letztlich nicht im Sachverhalt, sondern in der Formulierung der Cutoff-Regel. Polymarkets nachträgliches Bulletin verlangt einen Informationsnachweis innerhalb des Marktzeitrahmens, die Yes-Seite pocht hingegen auf den Ereigniszeitpunkt, und beide Lesarten stützen sich auf dieselbe Vertragssprache. Bei einem Einsatz von über 60 Mio. USD zahlen sich solche Unschärfen für strategisch agierende Akteure aus. Das UMA-Ergebnis wird daher zeigen, ob Token-Voting bei institutionellen Stakes legitim bleibt, oder ob der Druck in Richtung deterministisches Settlement weiter zunimmt.