Trump öffnet US-Altersvorsorgemarkt für Krypto-Investitionen

Donald Trump bereitet sich darauf vor, den 9 Billionen US-Dollar schweren US-Rentenmarkt für Investitionen in Kryptowährungen, Gold und Private Equity zu öffnen. Der Schritt würde bei der Verwaltung von Ersparnissen neue Möglichkeiten schaffen.

Der US-Präsident wird voraussichtlich noch diese Woche eine Durchführungsverordnung (engl. = Executive Order) unterzeichnen, die 401k-Pläne für alternative Anlagen über traditionelle Aktien und Anleihen hinaus öffnet, berichtet die Financial Times mit Verweis auf drei Insider. Diese Investitionen würden ein breites Spektrum von Anlageklassen abdecken, von Kryptowährungen über Metalle bis hin zu Fonds, die sich auf Unternehmensübernahmen, Privatkredite und Infrastrukturprojekte konzentrieren.

Billionenschwerer Markt erhält Krypto-Zugang

Die Durchführungsverordnung soll Aufsichtsbehörden anweisen, die verbleibenden regulatorische Hürden zu untersuchen. Dann sollten solche alternativen Anlagen in professionell verwaltete Fonds für 401k-Sparer aufgenommen werden können. Amerikaner haben für die Altersvorsorge verschiedene Optionen wie 401k-Pläne, IRAs, Roth IRAs und Pensionskassen. Ein 401k ist ein vom Arbeitgeber finanziertes Rentenkonto, das Beiträge vor Steuern ermöglicht und oft einen Arbeitgeberzuschuss beinhaltet. Der US-amerikanische 401k ähnelt der zweiten Säule (BVG) in der Schweiz, während IRAs der dritten Säule (3a) ähneln und individuelle, steuerbegünstigte Altersvorsorge bieten.

Es existieren bereits Nischenprodukte von Anbietern wie Fidelity, die Krypto-Investitionen innerhalb der verschiedenen US-Vorsorgeplänen ermöglichen. Diese sind jedoch nicht flächendeckend verfügbar und beschränken sich in der Regel auf einen kleinen Prozentsatz des Portfolios. Die Trump-Regierung hat bereits damit begonnen, die Vorschriften für die Verwendung von Kryptowährungen für Altersvorsorgekonten zu lockern. Das Arbeitsministerium hat im Mai eine Massnahme aus der Biden-Ära aufgehoben, die Verwalter von 401k-Plänen davon abhielt, Krypto-Anlageoptionen aufzunehmen. Die Executive Order dürfte diese Entwicklung beschleunigen.

Schweizer Pensionskassen hinken hinterher

In der Schweiz dürfen Vorsorgeinstitute bis zu 15% ihres Portfolios in alternative Anlagen - darunter auch Kryptowährungen - investieren. Diese Möglichkeit nutzen bisher keine Schweizer Pensionskassen in bedeutendem Ausmass, wie CVJ.CH durch den Schweizerischen Pensionskassenverband (ASIP) bestätigen liess. Auch die jüngsten Entwicklungen in den USA ändern an der bisherigen Einschätzung nichts, so die Medienstelle.

"Dem Verband ist keine Schweizer Pensionskasse mit einer namhaften Vermögenszuteilung in Kryptowährungen bekannt. Diese Zurückhaltung liegt neben den regulatorischen Unsicherheiten vor allem an der hohen Volatilität. So gelten gemäss der Schweizerischen Nationalbank viele Kryptowährungen als reine Spekulationsobjekte. Zudem ist das Anlageuniversum begrenzt, denn die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist mit rund 2'000 Milliarden Franken im Vergleich zum gesamten globalen Finanzsystem klein. Krypto-Investitionen vertragen sich demnach schlecht mit den Anforderungen an Sicherheit, Rentabilität und Liquidität, denen die Pensionskassen bei ihrer Anlagetätigkeit nach BVV 2 entsprechen müssen." - Stellungnahme Schweizerischer Pensionskassenverband (ASIP)

Zwar sind viele dieser Einschätzungen völlig veraltet. Jurisdiktionen rund um den Globus, inklusive der USA, EU und Schweiz, haben mittlerweile umfassende Regelwerke für digitale Assets. Auch liegt die Volatilität in einem Rahmen typisch für Technologieanlagen und die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen - eine leicht zu überprüfende Zahl - steht bei über 3.2 Billionen (3'200 Milliarden) Franken mit zureichender Liquidität für tägliche Milliardeninvestitionen über US-ETFs. Doch die konservative Haltung ist bezeichnend für die Schweizer Pensionskassenlandschaft, die über die letzten Jahrzehnte eine magere durchschnittliche Jahresrendite von 3.6% erzielte.