Ondo Finance-Gründer Nathan Allman verstirbt unerwartet

Nathan Allman, Gründer und bisheriger CEO des Tokenisierungsprotokolls Ondo Finance, ist unerwartet verstorben. Das Unternehmen gab die Todesursache nicht bekannt. Ian De Bode, zuvor Präsident des Projekts, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position als Ondo Finance CEO.

Ondo Finance ist ein Protokoll zur Tokenisierung von Real-World Assets (RWA), spezialisiert auf US-Staatsanleihen und Aktien. Konkret bringt das Unternehmen traditionelle Finanzprodukte als handelbare Token auf Blockchain-Infrastruktur. Ursprünglich gegründet wurde es 2021 von Allman, nachdem dieser seine Position bei Goldman Sachs verlassen hatte. Bereits 2022 folgte eine Series-A-Runde über 20 Mio. USD mit Investoren wie Founders Fund, Pantera Capital, Coinbase Ventures und Tiger Global Management. Insgesamt verwaltet die Plattform rund 3.5 Mrd. USD an tokenisierten Assets und hält damit etwa 70% Marktanteil bei tokenisierten Wertpapieren, verteilt auf über 111'000 Token-Inhaber.

Nathan Allman: Weg von Goldman Sachs zur RWA-Tokenisierung

Allman studierte zunächst an der Brown University, wo er einen Bachelor of Arts in Volkswirtschaft und Biologie abschloss. Später folgte ein MBA an der Stanford University Graduate School of Business. Bevor er in den Bankensektor wechselte, sammelte er Erfahrung als Associate bei Prospect Capital Management. Ferner war er Managing Partner bei ChainStreet Capital, einem quantitativen Krypto-Hedge-Fonds, und damit früh sowohl im traditionellen Finanzwesen als auch im Krypto-Bereich verankert.

In der Global Markets Division von Goldman Sachs baute er anschliessend digitale Asset-Dienstleistungen für institutionelle Kunden auf. Diese Doppelrolle zwischen TradFi und digitalen Vermögenswerten prägte die strategische Ausrichtung seines eigenen Unternehmens. Schliesslich verliess Allman im Februar 2021 die Investmentbank, um Ondo Finance zu gründen. Der Zeitpunkt fiel in eine Phase, in der DeFi und die Tokenisierung realer Vermögenswerte erstmals breiteres institutionelles Interesse auf sich zogen.

Ondo Finance würdigte den Gründer in einem Statement auf der Plattform X. Demnach hätten Nates Brillanz, Bescheidenheit und Antrieb jeden Teil dessen geprägt, was das Unternehmen heute ausmache.

It is with profound sadness that we announce the unexpected passing of Nathan Allman, Ondo's founder. Our hearts are with his family and loved ones. Nate’s brilliance, humility, and drive shaped every part of what Ondo is today. His belief in the power of technology to create a… — Ondo Finance (@OndoFinance) May 25, 2026

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Ondo Finance CEO-Nachfolge: Ian De Bode übernimmt

De Bode war zuvor Head of Digital Assets bei McKinsey & Company, wo er traditionelle Finanzinstitutionen bei der Entwicklung digitaler Asset-Strategien beriet. Im März 2024 trat er als Chief Strategy Officer (CSO) bei Ondo ein. Später wurde er im November 2025 zum President befördert. Folglich durchlief er innerhalb von rund zwei Jahren eine strukturierte Aufstiegsphase bis an die Unternehmensspitze.

Während dieser Zeit verantwortete der neue CEO bereits Strategie, Produkt und den operativen Tagesbetrieb des Unternehmens. Die Ernennung erfolgt somit mit sofortiger Wirkung und ohne externe Suche. In einer ersten Stellungnahme betonte De Bode, dass sich die Mission von Ondo nicht verändert habe und das Unternehmen weiterhin mit Exzellenz liefern werde. Seine McKinsey-Erfahrung im institutionellen Finanzbereich passt zudem zur Brückenfunktion, die Ondo zwischen traditionellem Finanzwesen und DeFi einnimmt.

Ondos institutionelle Reife zum Zeitpunkt des Führungswechsels

Das Produktportfolio von Ondo zeigt die institutionelle Ausrichtung deutlich. OUSG ist ein tokenisierter Fonds für kurzfristige US-Staatsanleihen, der sich an qualifizierte Anleger richtet und aktuell ein ausstehendes Volumen von rund 550 Mio. USD erreicht. Daneben bietet die Plattform mit USDY einen renditegenerierenden Stablecoin für Nicht-US-Nutzer an. Über Ondo Global Markets werden ferner tokenisierte Aktien und ETFs gehandelt, unter anderem via Hyperliquid und LayerZero.

Auf der Partnerschaftsseite hat das Unternehmen seine Position zuletzt deutlich ausgebaut. Im Mai 2026 kündigte der Anbieter eine Kooperation mit J.P. Morgan Kinexys, Mastercard und Ripple für grenzüberschreitende Treasury-Redemption an. Zuvor folgten bereits Partnerschaften mit Franklin Templeton im März und Broadridge im April 2026. Ebenso bestehen Integrationen mit BlackRock, Fidelity Investments und WisdomTree, die Ondos Verankerung im institutionellen Lager unterstreichen.

Der gesamte RWA-Tokenisierungsmarkt überschritt 2026 ein TVL von 31 Mrd. USD, was nahezu eine Vervierfachung gegenüber Anfang 2025 bedeutet. Innerhalb dieses Segments hält Ondo rund 70% Marktanteil bei tokenisierten Aktien. De Bode übernimmt somit keine Baustelle, sondern ein etabliertes Marktführer-Unternehmen mit aktiven institutionellen Verbindungen.