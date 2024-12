Wie kaufe ich Bitcoin?

Bitcoin, die erste dezentralisierte digitale Währung der Welt, ist eine revolutionäre neue Art der Wertaufbewahrung und -übertragung. Auch wenn Bitcoin zu kaufen zunächst abschreckend wirken mag, ist der Prozess eigentlich ganz einfach. Eine Kurzanleitung.

Möchten Sie den Sprung wagen und in Bitcoin investieren? Ob Sie ein Erstkäufer oder ein erfahrener Händler sind, kann der Kauf von Bitcoin kann eine entmutigende Aufgabe sein. Bei so vielen verfügbaren Optionen ist es mitunter schwierig zu wissen, wo man anfangen soll. In diesem Artikel führen wir Sie durch die verschiedenen Möglichkeiten, Bitcoin zu kaufen. Dabei stützen wir uns ausschliesslich auf renommierte Anbieter.

Bitcoin über eine Krypto-Börse kaufen

Üblicherweise erwirbt man Kryptowährungen wie Bitcoin über Krypto-Börsen. Diese Plattformen ermöglichen es dem Nutzer, eine Vielzahl verschiedener Kryptowährungen mit Fiat-Währungen oder anderen digitalen Vermögenswerten zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Der Registrierungsprozess ist in der Regel unkompliziert und erfordert die Angabe persönlicher Daten sowie eine Kopie des Personalausweises. Sobald der Betreiber die Kontobeziehung eröffnet hat, kann anhand einer Vergütung oder per Kreditkarte das persönliche Konto aufgeladen werden. Ist das Geld dem Konto gutgeschrieben, steht dem Kauf von Bitcoins und Co. nichts mehr im Wege. Für eine langfristige Verwahrung ist der Einsatz von Hardware Wallets zu empfehlen.

Eine der grössten Börsen mit einer Vielzahl an erhältlichen Kryptowährungen. Konventionelle Börse mit Grundfunktionen des Kryptohandels. Alternativer Anbieter mit Möglichkeit von Futureshandel.

Professioneller Handel

Weitergehende Handelsinstrumente mit Einsatzmöglichkeiten von Hebel mit Futures, Optionen und mehr bieten Derivatebörsen. Diese Plattformen sind in der Regel auf professionelle Händler ausgerichtet und erfordern ein höheres Level an Erfahrung und Wissen. Eine Auflistung von Anbietern mit erweiterten Handelsfunktionen finden Sie in der CVJ.CH Börsenübersicht.

Einer der ersten Derivateanbieter im Krypto-Universum. Neben Futures mit verschiedenen Laufzeiten sind auch klassische Optionskontrakte handelbar.

Bitcoin-Handel über dezentrale Plattformen

Die oben genannten Methoden, Bitcoin zu kaufen, setzen ein gewisses Vertrauen in zentrale Gegenparteien voraus. Bei Insolvenz der Plattform wie beim Fall FTX können Nutzer einen Totalverlust erleiden. Als dezentrale Alternativen haben sich deshalb DeFi-Protokolle auf verschiedenen Ethereum-basierten Blockchains etabliert. Diese erlauben Nutzern die Selbstverwahrung ihrer Vermögenswerte und sind in der Regel mit Hardware-Wallets kompatibel. Statt Gegenparteirisiko müssen potenzielle Fehler im Programmiercode der Plattformen berücksichtigt werden.

Grösste dezentrale Futures-Börse auf Layer 2 Lösung Arbitrum. Handel mit BTC, ETH, und AVAX möglich. Eine der ersten dezentralen Futures-Börsen. Tiefe Transaktionsgebühren über die Starkware Layer 2 Lösung. Einer der führenden Aggregatoren von dezentralen Börsen. Wählt die besten Handelsrouten.

Investitionen, insbesondere in Bitcoin und andere Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Besonders in gehebelten Instrumenten kann ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden. Bitcoin und Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Bitcoin-Käufen