Erste fünf Handelsteilnehmer für Schweizer DLT-Handelssystem bekannt

BX Digital, die Mitte März die erste FINMA-Lizenz für ein Distributed Ledger Technology (DLT)-Handelssystem erhalten hat, gibt die ersten fünf Handelsteilnehmer bekannt. Der Startschuss dürfte in den kommenden Monaten erfolgen.

Die Schweizer Banken Sygnum Bank, Incore Bank und Hypothekarbank Lenzburg sowie das Wertpapierhaus ISP Group und die EUWAX AG als Broker der Gruppe Börse Stuttgart befinden sich derzeit im Onboarding-Prozess zur Zulassung als Handelsteilnehmer bei BX Digital. Die Teilnehmer beabsichtigen, sich mit der Live-Schaltung des Handelssystems aktiv am regulierten Handel mit digitalen Vermögenswerten über diese neue Marktinfrastruktur zu beteiligen, so eine Medienmitteilung. Das sei ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einem breit abgestützten institutionellen Ökosystem für digitale Vermögenswerte in der Schweiz.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Erstes DLT-Handelssystem in der Schweiz

Ein DLT-Handelssystem ist eine Plattform, die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) für den Handel mit Finanzanlagen wie Wertpapieren auf einer Blockchain nutzt. Es gewährleistet einen transparenten, sicheren und effizienten Austausch dieser Vermögenswerte unter Einhaltung der Schweizer Finanzvorschriften. In der Schweiz wurde die Genehmigung solcher Plattformen 2021 im DLT-Gesetz verankert. Die FINMA liess bis März dieses Jahres Zeit, bevor sie der BX Swiss als erstem Anbieter eine Lizenz erteilte.

Zentrales Element des neuen DLT-Handelssystems ist die direkte Abwicklung in Schweizer Franken und die Übertragung der Vermögenswerte über eine öffentliche Blockchain - ohne die Notwendigkeit von Intermediären wie Zentralverwahrern. Das spart Zeit und Kosten, und ermöglicht den Handel von tokenisierten Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Fonds zwischen Marktteilnehmern wie Banken und Wertpapierhäusern. Dies vereinfacht Prozesse erheblich und sorgt gleichzeitig für höchste Sicherheit und Kontrolle über die Vermögenswerte. Die Zahlung und der Vermögenstransfer erfolgen auf Basis geprüfter Delivery versus Payment (DvP)-Vereinbarungen. Die direkte Anbindung an das Zahlungssystem der Schweizerischen Nationalbank ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Bankensysteme.

Start in den kommenden Monaten

Alle Partner bringen umfassende Erfahrung im Digital-Asset-Geschäft mit und wollen mit einer frühzeitigen Teilnehmerschaft ein klares Zeichen für ihr Engagement bei der Weiterentwicklung des digitalen Finanzplatzes setzen, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Ihre Teilnahme unterstreiche das Vertrauen in die technologische Leistungsfähigkeit und die regulatorische Konformität des Systems. Mit dem Start des Onboardings sei ein entscheidender Schritt getan. Das Go-Live des Handelssystems erwartet BX Swiss in den nächsten Monaten und markiere den Übergang von der Aufbauphase in die aktive Marktphase.