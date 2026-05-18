Goldman Sachs liquidiert XRP- und Solana-ETFs vollständig

Goldman Sachs hat im ersten Quartal 2026 die gesamten Positionen in XRP- und Solana-ETFs liquidiert. Gleichzeitig reduzierte die Bank das Ethereum-Exposure um rund 70 Prozent und baute eine neue Beteiligung an Hyperliquid Strategies (NASDAQ: PURR) auf.

Dies geht aus dem 13F-Filing vom 18. Mai 2026 hervor. Ende 2025 war Goldman noch der grösste institutionelle Halter von US-Spot-XRP-ETFs mit einem Marktwert von rund 152 Mio. USD. Die Bitcoin-Positionen blieben mit rund 715 Mio. USD weitgehend stabil, wurden aber ebenfalls um etwa 10 Prozent gekürzt. Bei Krypto-Aktien wie Circle Internet Group und Galaxy Digital stockte die Bank hingegen deutlich auf. Per 31. März 2026 verwaltete Goldman ein 13F-Portfolio im Umfang von 870.9 Mrd. USD über 6'431 Positionen.

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Vollständiger Exit aus XRP- und SOL-Produkten

Auf der XRP-Seite verkaufte Goldman vier Positionen vollständig. Dazu zählten der 21Shares XRP ETF (TOXR) mit rund 35.9 Mio. USD und der Bitwise XRP ETF mit 39.8 Mio. USD. Hinzu kamen Franklin Templetons XRPZ mit 38.5 Mio. USD sowie Grayscales GXRP mit 38.0 Mio. USD. Damit endet eine Position, die per 31. Dezember 2025 rund 73 Prozent der kombinierten XRP-ETF-Bestände der dreissig grössten US-Institutionen ausmachte.

Auf der Solana-Seite löste die Bank Beteiligungen in sechs Produkten auf, darunter den Grayscale Solana Trust (GSOL), den Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) und den Fidelity Solana Fund (FSOL). BSOL war mit rund 45 Mio. USD die grösste Einzelposition. Das gesamte SOL-ETF-Exposure betrug Ende 2025 ungefähr 108 Mio. USD und sank im Q1 2026 auf null.

Auch die Ethereum-Position schrumpfte deutlich. Im iShares Ethereum Trust (ETHA) hielt Goldman per Ende März 2026 noch rund 7.2 Mio. Anteile im Wert von ca. 114 Mio. USD. Im Vorquartal waren es 40.7 Mio. Anteile gewesen, was einer Reduktion von rund 70 Prozent entspricht.

Markttiming und institutionelle Einordnung

Der Ausstieg fiel in ein schwaches Quartal für die meisten Altcoins. XRP handelte im Q1 2026 zwischen 1.40 und 2.40 USD und lag damit über 60 Prozent unter dem Allzeithoch von 3.65 USD aus 2025. Solana wiederum verlor im Quartal rund 38 Prozent. Das monatliche DEX-Volumen sank von 156 Mrd. USD im Oktober 2025 auf 57 Mrd. USD im März 2026. Die Netzwerkgebühren auf Solana fielen zwischen Januar und März um 42 Prozent.

Bloomberg-Analyst James Seyffart hatte bereits Ende 2025 darauf hingewiesen, dass Goldmans XRP-Bestände wahrscheinlich nicht aus direktionalen Wetten stammten, sondern aus Market-Making-Aktivitäten des Handelstischs. Der vollständige Abgang im Folgequartal stützt diese Lesart.

"Goldmans grosse XRP-Position Ende 2025 stammte wahrscheinlich aus der Handelstisch-Aktivität und nicht aus direktionalen Eigenhandelsbets - der vollständige Exit bestätigt diese Sichtweise." - James Seyffart, Senior ETF-Analyst, Bloomberg Intelligence

Goldmans Exit bewegte den Markt kaum. Die kumulativen XRP-ETF-Zuflüsse seit Launch erreichten 1.39 Mrd. USD, und SoSoValue meldete in der Woche nach Publikation des Filings Nettozuflüsse von 60.49 Mio. USD. 13F-Filings erfassen ohnehin nur börsennotierte Aktien und ETFs, nicht Derivate, OTC-Trades oder kundeninitiierte Aktivitäten. Ein wesentlicher Teil des Krypto-Geschäfts einer Bank wie Goldman bleibt daher unsichtbar.

Neue Position in Hyperliquid-Treasury PURR

Neu im Portfolio findet sich Hyperliquid Strategies Inc., gelistet an der NASDAQ unter dem Ticker PURR. Goldman erwarb im Q1 2026 654'630 Anteile mit einem Marktwert von rund 3.33 Mio. USD. Klein im Vergleich zur Bitcoin-Allokation, konzeptionell aber bemerkenswert. PURR ist eine sogenannte Digital Asset Treasury (DAT) Company und akkumuliert primär den HYPE-Token der Hyperliquid-Blockchain - analog zur Bitcoin-Strategie von Strategy (vormals MicroStrategy).

Per Ende März 2026 hielt PURR rund 18.83 Mio. HYPE-Token im Wert von 689 Mio. USD sowie 113 Mio. USD Cash. Die Gesamtaktiven beliefen sich entsprechend auf 809 Mio. USD. Im jüngsten Quartal wies das Unternehmen einen Nettogewinn von 152.5 Mio. USD aus, getragen vom HYPE-Kursanstieg von rund 44 Prozent. Seit Strategiebeginn am 2. Dezember 2025 investierte PURR 216 Mio. USD in den Aufbau seiner Token-Treasury und kaufte eigene Aktien für 10.5 Mio. USD zurück.

Parallel zur Umschichtung im Krypto-ETF-Segment baute Goldman seine Aktienpositionen im breiteren Sektor aus. Dabei wuchs die Beteiligung an Circle Internet Group (CRCL) um 249 Prozent, jene an Galaxy Digital (GLXY) um 205 Prozent. Hinzu kamen Zukäufe bei Coinbase (COIN), Robinhood (HOOD) und PayPal (PYPL). Im Gegenzug reduzierte die Bank ihre Bestände an Bitcoin-Mining- und Treasury-Aktien, konkret bei BitMine Immersion, Bit Digital, Riot Platforms, Strategy und IREN. Das Muster zeigt eine klare Verschiebung weg von reinen Krypto-Beta-Vehikeln auf Altcoin-Seite, hin zu Infrastruktur, Zahlungsverkehr und Treasury-Vehikeln rund um Hyperliquid.