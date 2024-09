Franklin Templeton und Citibank wenden sich Solana zu

Die globalen Finanzriesen Franklin Templeton und Citigroup haben Solana im Auge, um tokenisierte Finanzprodukte zu entwickeln und die Blockchain für grenzüberschreitende Zahlungen zu nutzen. Die Entwicklungen wurden auf der Solana Breakpoint Konferenz bekannt gegeben.

Franklin Templeton, der renommierte Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 1.4 Billionen US-Dollar, hat Pläne zur Einführung eines nativen Investmentfonds auf der Solana-Blockchain bekannt gegeben. Citibank hingegen ist an den niedrigen Transaktionsgebühren, der Geschwindigkeit und der Skalierbarkeit der Blockchain interessiert, die für grenzüberschreitende Zahlungen von Vorteil wären. Dies zeigt das wachsende Interesse des traditionellen Finanzsektors (TradFi) an den dezentralen Finanzmöglichkeiten (DeFi) der Blockchain-Technologie.

Templeton plant, Solana zu seinen aktuellen Angeboten für digitale Vermögenswerte, dem Franklin Bitcoin ETF (EZBC) und dem Franklin Ethereum ETF (EZET), hinzuzufügen. Die SEC hat die Solana-ETFs in den USA jedoch noch nicht genehmigt. Tatsächlich wurden die Erstantragsteller VanEck und 21Shares vollständig blockiert. Dennoch besteht weltweit Interesse für Solana, wobei Brasilien im Sommer seinen zweiten Solana-ETF genehmigte. Tatsächlich ist Solana bei europäischen ETP-Investoren beliebter als Ethereum oder sogar Bitcoin. Templeton habe die Bedürfnisse von Privatanlegern erkannt zu haben und sei bereit, eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Dies gehe einher mit dem Credo, dass digitale Vermögenswerte „Investitionsmöglichkeiten sind, die die Renditen neuer Geschäftsmodelle erfassen und langfristiges Wachstum generieren können." Mike Reed, Partnerschaftenchef des Unternehmens, hob die Attraktivität der Blockchain-Technologie für die Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei Finanzdienstleistungen hervor. Die Blockchain-Technologie sei für den vorgeschlagenen Geldmarktfonds besonders attraktiv, da die Blockchain in der Lage ist, hohe Transaktionsvolumina effizient zu unterstützen. Das Engagement von Templeton für die Blockchain-Technologie gehe aber über diese Initiative hinaus. Das Unternehmen hat bereits eine eigene Infrastruktur für digitale Geldbörsen und einen On-Chain-Transferagenten entwickelt und damit die Grundlage dafür geschaffen, dass der Investmentfonds nativ auf der Solana-Blockchain betrieben werden kann, anstatt den Tokenisierungsprozess auszulagern.

Citibank, die viertgrösste Bank in den Vereinigten Staaten, untersucht auch das Potenzial von Solana für nahtlose Geldtransfers und fortschrittliche Smart Contracts. Citi habe sich bereits mit der Blockchain-Technologie befasst und das Avalanche-Netzwerk zur Tokenisierung von Private-Equity-Fonds genutzt. Die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit von Solana machen es zu einer starken Alternative.

