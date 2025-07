Solana Staking ETF: Der Einstieg institutioneller Anleger beginnt

Mit dem ersten Solana-Staking-ETF startet ein neues Kapitel der Krypto-Investments im regulierten US-Markt. Das Produkt kombiniert Kursbeteiligung und On-Chain-Erträge – und könnte wegweisend für die institutionelle Integration digitaler Assets sein.

Mit dem REX-Osprey SOL + Staking ETF geht in den USA das erste regulierte Produkt an den Start, das Anlegern ein kombiniertes Engagement in Solana und On-Chain-Staking-Erträgen ermöglicht. Ein bemerkenswerter Schritt – nicht nur für Solana, sondern für die breitere Adaption blockchainbasierter Ertragsmodelle im regulierten Kapitalmarkt.

Erster Staking-ETF mit Solana-Zugang

REX Shares und Osprey Funds bringen heute mit dem SSK-ETF ein neuartiges US-börsengehandeltes Produkt an den Markt, das erstmals Solana-Exposure mit nativen Staking-Erträgen in regulierter Form kombiniert. Anleger partizipieren damit nicht nur am Kursverlauf, sondern auch an den laufenden Netzwerk-Renditen von rund 8 % p.a.

Nach der Ankündigung stieg der SOL-Kurs auf rund 160 USD – ein Plus von etwa sechs Prozent, gab aber seine Gewinne zum grössten Teil wieder ab. Trotz dieser Bewegung notiert Solana weiterhin rund 46 % unter dem Allzeithoch. Fachleute sehen in dem neuen ETF einen potenziellen Katalysator für verstärkte Mittelzuflüsse institutioneller Anleger, die über Bitcoin und Ethereum hinaus diversifizieren wollen.

Technische Struktur und rechtlicher Rahmen

Der ETF basiert auf einer C‑Corporation-Struktur mit Cayman-Vehikel und enthält neben direktem SOL auch Anteile an bereits bestehenden Solana-ETPs in Kanada und Europa. Der regulatorische Rahmen wurde gezielt gewählt, um Staking unter SEC-konformen Bedingungen zu ermöglichen.

Es handelt sich nicht um einen klassischen Spot-ETF im BlackRock-Stil, sondern um ein hybrides Konstrukt aus US-ETF-Hülle und Offshore-Staking-Exposure – ein funktionaler Kompromiss zwischen regulatorischer Machbarkeit und on-chain Performance. Die SEC hatte bereits im Mai signalisiert, dass Staking-Komponenten in ETFs zulässig sein können – das REX-Osprey-Modell ist die erste Umsetzung dieser Möglichkeit in einem US-Produkt.

Marktöffnung für Altcoins und strukturierte On-Chain-Erträge

Der neue ETF signalisiert eine Öffnung des regulatorischen Korridors für Altcoins – insbesondere solche mit wirtschaftlich relevanten Netzwerkfunktionen. Produkte auf Basis von SOL, XRP und weiteren Layer-1s werden inzwischen mit hoher Zulassungswahrscheinlichkeit gehandelt. Das REX-Osprey-Vehikel könnte als Blaupause für strukturierte Altcoin-Produkte mit integriertem Ertragsmodell fungieren. Staking, bisher vorrangig im Retail verankert, gewinnt durch diese Form institutionelle Legitimation – eingebettet in ein reguliertes Wertpapier.

Solanas Positionierung in der neuen On-Chain-Finanzarchitektur

Dass ausgerechnet Solana den ersten Staking-ETF in den USA stellt, unterstreicht die zunehmende institutionelle Relevanz des Netzwerks. Mit extrem hoher Transaktionskapazität, niedrigen Gebühren und wachsender DeFi-, NFT- und Payment-Aktivität wird Solana zunehmend als tragfähige Layer‑1-Alternative zu Ethereum gehandelt.

Zudem zeigt sich Solana auch bei der Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWAs) und der Integration regulierter Stablecoins als Plattform der Wahl. Die zunehmende Integration tokenisierter Vermögenswerte und digitaler Zahlungsströme auf Blockchain-Basis unterstreicht Solanas wachsende Relevanz als Infrastruktur für den institutionellen Kapitalmarkt.