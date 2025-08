Wochenrückblick Kalenderwoche 31 – 2025

EZB in Bedrängnis

Ein Autor des offiziellen EZB-Blogs – bislang als vehementer Krypto-Kritiker bekannt – vollzieht eine überraschende Kehrtwende bei Stablecoins. Europa drohe an Relevanz gegenüber dem US-Dollar zu verlieren, heisst es. Besonders im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr könnten digitale Token „eine potenziell sinnvolle Rolle“ spielen. Das Statement fällt in eine Phase globaler Regulierungsinitiativen für Stablecoins. Nach Jahren der Ablehnung wächst in der EU die Einsicht: Der Anschluss an die Krypto-Zukunft droht verloren zu gehen. In den USA existieren dank des kürzlich verabschiedeten GENIUS-Acts innovationsfreundliche Richtlinien, die es in anderen Jurisdiktionen nicht gibt.