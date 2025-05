Dubai startet 16 Mrd. USD Immobilien-Tokenisierung auf XRP Ledger

Das Dubai Land Department (DLD) hat in Zusammenarbeit mit dem Fintech-Unternehmen Prypco und dem Infrastrukturpartner Ctrl Alt die Plattform Prypco Mint eingeführt. Diese ermöglicht es Investoren, ab 2’000 Dirham (ca. 540 US-Dollar) anteilige Immobilienbesitzrechte in Dubai zu erwerben.

Die Eigentumsurkunden werden auf dem XRP Ledger tokenisiert und mit den offiziellen Grundbuchdaten synchronisiert. Ziel ist es, bis 2033 rund 7% des Immobilienmarktes Dubais, entsprechend etwa 16 Milliarden USD, zu digitalisieren. Damit wäre es das bis dato grösste Tokenisierungsprojekt der Welt.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Technologie und regulatorischer Rahmen

Die technische Umsetzung der Plattform Prypco Mint erfolgt durch das Unternehmen Ctrl Alt, das die Tokenisierung der Eigentumsrechte direkt auf dem XRP Ledger realisiert - einer Blockchain, die für ihre Geschwindigkeit, geringen Kosten und regulatorische Anschlussfähigkeit bekannt ist. Dabei werden die digitalen Eigentumszertifikate nahtlos mit den offiziellen Grundbuchdaten des Dubai Land Department synchronisiert.

Aktuell ist der Zugang zur Plattform auf Inhaber einer UAE-ID beschränkt,. Das bedeutet, dass nur Personen mit Wohnsitz oder rechtlichem Status in den Vereinigten Arabischen Emiraten teilnehmen können. Transaktionen erfolgen in Vereinigten Arabischen Emirate Dirham (AED). Eine globale Expansion ist jedoch bereits in Planung, um auch internationale Anleger anzusprechen und die Plattform in andere Rechtsräume zu übertragen.

Die Regulierung erfolgt durch ein Zusammenspiel mehrerer Institutionen: Neben der UAE Central Bank sind auch die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) und die Dubai Future Foundation beteiligt. Letztere integriert die Initiative in ihre Real Estate Sandbox, ein Innovationsrahmen, der es ermöglicht, neue Technologien unter kontrollierten Bedingungen zu testen und weiterzuentwickeln - mit dem Ziel, ein vollständig digitales und rechtssicheres Immobilienökosystem zu schaffen.

Bedeutung für den globalen Immobilienmarkt

Die Tokenisierung von Immobilienbesitzrechten ermöglicht eine höhere Liquidität, niedrigere Einstiegshürden und transparente Transaktionen. Dubai positioniert sich damit als Vorreiter in der Integration von Blockchain-Technologie in den Immobiliensektor. Die Nutzung des XRP Ledgers unterstreicht den Trend, etablierte Blockchains für reale Vermögenswerte (Real-World Assets) einzusetzen. Experten prognostizieren, dass der Markt für tokenisierte Vermögenswerte in den kommenden Jahren über 30 Billionen USD erreichen könnte.

Die Einführung von Prypco Mint wird bereits als Blaupause für andere Weltstädte gehandelt, die nach Wegen suchen, Kapitalmärkte zu öffnen und Immobilien attraktiver zu machen. Besonders für jüngere, digital affine Anleger stellt die Plattform eine Einstiegsmöglichkeit dar, die sonst oft durch hohe Mindestinvestitionen unzugänglich bleibt. Auch Family Offices und Fonds aus Asien und Europa beobachten das Modell aufmerksam. Sollte Dubais Initiative erfolgreich verlaufen, könnte dies den internationalen Standard für tokenisierte Immobilienmärkte prägen - mit klaren Rahmenbedingungen, starker Blockchain-Infrastruktur und staatlicher Rückendeckung.