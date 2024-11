Chainlink arbeitet mit UBS, Vontobel, Franklin Templeton und anderen Institutionen

Das führende dezentrale Oracle-Netzwerk Chainlink hat eine Partnerschaft mit Franklin Templeton und anderen führenden Finanzinstituten angekündigt. Durch die Nutzung von KI-, Blockchain- und Oracle-Funktionen soll die Datenverarbeitung für Unternehmen erleichtert werden.

Das Projekt zielt darauf ab, das Problem der Automatisierung und Standardisierung von Unternehmensdaten wie Fusionen, Dividenden und Aktiensplits anzugehen. Bei diesen Prozessen gibt es noch Verbesserungspotenzial. Durch die Integration von KI und Blockchain könnten betriebliche Ineffizienzen, die Unternehmen derzeit aufgrund von Fehlern und manueller Datenverarbeitung Millionen von Dollar pro Jahr kosten, erheblich reduziert werden.

We're excited to announce the results of an industry-wide corporate actions initiative between Chainlink, Euroclear, Swift, & 6 financial institutions.

We successfully demonstrated how AI, oracles & blockchains can solve a decades-long unstructured data challenge in finance🧵⬇️ pic.twitter.com/4YOT5tX2sr

