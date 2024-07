Auch wenn Blockchains allgemein als traditionellen Netzwerken überlegen gelten, ist keine einzelne Blockchain perfekt. Das liegt an der Schwierigkeit, die Komponenten Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung zu maximieren - das sogenannte Blockchain-Trilemma.

Bevor wir in die Dynamik des Trilemmas eintauchen, definieren wir grob, was Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung bedeuten:

Skalierbarkeit ist die Fähigkeit der Blockchain, ein höheres Transaktionsvolumen aufzunehmen

ist die Fähigkeit der Blockchain, ein höheres Transaktionsvolumen aufzunehmen Sicherheit ist die Fähigkeit, die in der Blockchain gespeicherten Daten vor verschiedenen Angriffen zu schützen oder die Verteidigung der Blockchain gegen Double Spending

ist die Fähigkeit, die in der Blockchain gespeicherten Daten vor verschiedenen Angriffen zu schützen oder die Verteidigung der Blockchain gegen Double Spending Dezentralisierung ist die Redundanz im Netzwerk, die sicherstellt, dass nicht einige wenige Einheiten das Netzwerk vollständig kontrollieren.

Das Blockchain-Trilemma oder Skalierbarkeits-Trilemma wird oft einfach als Gesetz angegeben, was nicht unbedingt zutrifft. Es ist nicht zwingend der Fall, dass eine Blockchain niemals ein Optimum an Dezentralisierung, Sicherheit und Skalierbarkeit erreichen kann. Bevor wir uns weiter vertiefen, müssen wir zuerst verstehen, warum oder wie dies in den gegenwärtigen öffentlichen Blockchains umgesetzt wird. Wir erklären das Kräftespiel zwischen den drei Qualitäten am Beispiel der Bitcoin Blockchain.

Die Bitcoin Blockchain

Der Durchbruch von Bitcoin bestand darin, dass es das Problem des Double Spending ohne eine zentrale Instanz löste. "Ohne zentrale Einheit" ist hier ausschlaggebend, da Double Spending in zentralisierten Einrichtungen ein triviales Problem ist. Das Ziel war immer, den Austausch von Werten zwischen zwei Parteien mit einer Minimierung des Vertrauens zu erleichtern. Vertrauensminimierung findet statt, wenn es keine zentralen Einheiten gibt. Das bedeutet, dass Bitcoin von mehreren Minern (statt einer zentralen Clearing-Stelle) abhängig ist.

Bitcoin führt nämlich eine Verzögerung in Form von Blöcken ein. Dies stellt sicher, dass die Mehrheit der Miner genügend Zeit hatte, um die Transaktionen zu überprüfen. Die Entscheidung, Geschwindigkeit zu opfern, war also eine bewusste Entscheidung, um Vertrauensminimierung oder Dezentralisierung zu gewährleisten. Der einfachste Weg, die Geschwindigkeit oder Skalierbarkeit zu erhöhen, wäre demnach die Entfernung dieser Zeitverzögerung. Dies würde allerdings auf Kosten der Dezentralisierung geschehen. Alle anderen Blockchains sind mit Bitcoin in ihrer DNA in irgendeiner Form versehen.

Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung: für Blockchains ein Trilemma



Das Netzwerk muss sich zunächst über die Gültigkeit der Transaktion einigen, um sie abzuwickeln. Wenn das System eine grosse Anzahl von Teilnehmern hat, kann die Einigung einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher sehen wir bei ähnlichen Sicherheitsparametern, dass die Skalierbarkeit umgekehrt proportional zur Dezentralisierung ist.

Nun gehen wir davon aus, dass zwei Proof of Work Blockchains den gleichen Grad an Dezentralisierung aufweisen. Dann können wir uns Sicherheit als die Hashrate der Blockchain vorstellen. Wenn die Hashrate höher ist, ist die Bestätigungszeit kürzer, und die Skalierbarkeit nimmt mit der Sicherheit zu. Daher sind Skalierbarkeit und Sicherheit proportional bei konstanter Dezentralisierung.