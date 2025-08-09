Wochenrückblick Kalenderwoche 32 – 2025

Krypto-Reform bei der SEC

Die US-Börsenaufsicht SEC hat mit „Project Crypto“ eine umfassende Roadmap zur Regulierung von Kryptowährungen vorgestellt. Dadurch sollen die bestehenden Wertpapiergesetze gezielt auf digitale Assets angewandt und gleichzeitig Innovationen gefördert werden. Die SEC plant keine neuen Gesetze, sondern setzt auf angepasste Ausnahmen und Übergangsregelungen. Ein Kernpunkt: Krypto-Assets sollen künftig nicht mehr strikt als Wertpapier oder Nicht-Wertpapier klassifiziert werden, sondern anhand eines gestuften Risikomodells. Krypto-Börsen können sich zudem für eine spezielle ATS-Lizenz bewerben – ein regulatorischer Rahmen für den Spot-Handel entsteht damit erstmals in den USA. Auch Stablecoin-Emittenten, Verwahrer und DeFi-Protokolle sollen sich unter bestimmten Bedingungen registrieren lassen, ohne vollständig den Anforderungen traditioneller Börsen zu unterliegen. Die Reform gilt als bedeutender Schritt zur rechtlichen Klarheit für Krypto-Projekte in den Vereinigten Staaten.