Wochenrückblick: Tether schliesst endlich vollständigen Audit ab

Ordinals-Gegner scheitern mit ihrer eigenen Bitcoin-Kette

Während die Wall Street Bitcoin in Finanzprodukte verpackt, stritt das Protokoll selbst über seine Grundregeln. Vergangenes Wochenende kam es zu einer Kettenteilung, ausgelöst durch den Soft-Fork-Vorschlag BIP-110. Dieser wollte nicht-finanzielle Daten in Transaktionen für ein Jahr begrenzen, allen voran Ordinals-Inschriften. Für eine Aktivierung ohne Split brauchte es 55% Miner-Signalisierung, zuletzt lag die Unterstützung bei 2.53%. Den Bruch löste AntPool bei Block 961’632 mit einem Block ohne das erforderliche Signalisierungsbit aus. Nodes mit BIP-110-Regeln lehnten ihn ab, die Mining-Gruppe Roughnecks erzeugte über Ocean Pool eine Alternative. Danach liefen zwei Ketten auseinander. Weit kam die Minderheitskette nicht. Sie brachte zwei Blöcke hervor, nötig wären jedoch rund 2’000 gewesen. Oceans Hashrate auf dieser Kette fiel binnen eines Tages um 96.5%, Roughnecks stellte das Mining tags darauf ein. Weder grosse Börsen noch Verwahrer unterstützten die Abspaltung, ein handelbarer Token entstand nie. Unterstützer erwägen nun, den Proof-of-Work-Algorithmus zu wechseln, um dem Boykott der etablierten Pools zu entgehen.