Trump-Familie verdient 2.3 Mrd. USD durch Krypto-Projekte

Eine Reuters-Analyse beziffert die bisherigen Krypto-Gewinne der Trump-Familie aus vier Projekten auf rund 2.3 Mrd. USD, bei Startkosten, die Finanzprofessoren auf nahezu null schätzen. Anleger in denselben Projekten erlitten im gleichen Zeitraum Buchverluste von ebenfalls rund 2.3 Mrd. USD.

Die Analyse von Tom Bergin stützt sich auf tausende Seiten Filings, Blockchain-Daten von Chainalysis sowie Interviews mit über zwölf Beratern und Akademikern. Vier Finanzprofessoren, zwei CPAs und ein Accounting-Professor prüften die Zahlen zudem nach. Die Analyse umfasst vier Vorhaben: World Liberty Financial (WLFI), den TRUMP Meme-Coin, das Nasdaq-gelistete Fintech ALT5 Sigma und die American Bitcoin Corp. Diese vier Projekte starteten zwischen September 2024 und 2025 oder erhielten massgebliche Förderung in dieser Zeit. Die Trump-Familie hält an jedem Projekt Anteile; bei ALT5 Sigma und American Bitcoin erwarb sie diese laut Filings zu null monetären Kosten. Den grössten Einzelposten stellt WLFI mit über 1.4 Mrd. USD für die Trumps, gefolgt vom TRUMP Meme-Coin mit geschätzt rund 616 Mio. USD. Allein bei diesem Token stehen auf Anlegerseite über 700 Mio. USD Buchverlust.

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WLFI: Wie ein Governance-Token 1.4 Mrd. USD einbrachte

World Liberty Financial startete im September 2024. Gegründet haben es Zachary Folkman, Chase Herro, Alex und Zach Witkoff sowie Mitglieder der Trump-Familie. Eine Trump-Entität hält 60% des Unternehmens und ist zugleich zu 75% des Netto-Token-Verkaufserlöses berechtigt. Donald Trump trägt den Titel „Chief Crypto Advocate", während Eric Trump und Donald Trump Jr. im aktiven Management mitwirken. Insgesamt brachte der Verkauf von 30 Mrd. Governance-Token rund 1.4 Mrd. USD ein. Davon flossen den Trumps direkt etwa 987 Mio. USD zu, darunter 538 Mio. USD aus einem Deal mit ALT5 Sigma.

Ein Filing vom Oktober 2025 unter EU-Regulierung zeigte zudem 3 Mrd. Token weniger als die im Vormonat öffentlich angegebene Menge. Auffällig ist, dass WLFI in einem September-Post von „beiseitegelegten" Token zur Nachfragedeckung sprach, einen Verkauf jedoch nicht offenlegte. Zwei Akademiker und zwei Berater halten einen Verkauf für wahrscheinlich; gemessen am gewichteten Durchschnittspreis ergäbe das mindestens 460 Mio. USD zusätzliche Einnahmen. Somit summieren sich die Trump-Einnahmen aus WLFI auf über 1.4 Mrd. USD, den grössten Einzelposten der Gesamtschätzung. Die geschätzten Startkosten für WLFI und TRUMP zusammen lagen laut den befragten Professoren wahrscheinlich unter 1 Mio. USD.

Auf der Gegenseite stehen rund 674 Mio. USD Buchverlust der Anleger. Frühe Käufer zahlten 1.5 oder 5 Cent pro Token, dürfen jedoch 80% ihres Bestands nicht verkaufen. Nicht übertragbare Assets haben folglich laut Nathan Goldman von der NC State University und dem CFA Mark Zyla aktuell einen Wert von null. Der Kurs notiert inzwischen bei 0.056 USD, zuvor lag der Höchststand im September 2025 bei 0.46 USD. Das entspricht einem Rückgang von rund 88%.

TRUMP Meme-Coin: Früh-Trader gewinnen, Kleinanleger verlieren

Der TRUMP Meme-Coin startete im Januar 2025 auf der Solana-Blockchain und erreichte zwei Tage später ein Allzeithoch um 73 USD. Eine offizielle Umsatzoffenlegung fehlt, weshalb Reuters auf Blockchain-Daten zurückgriff. Bewegungen zu Börsen deuten auf Verkäufe von über 880 Mio. USD hin; mit weiteren Kanälen schätzt das Medium den Gesamtumsatz auf rund 1.2 Mrd. USD. Die Trumps erhielten daraus geschätzt etwa 616 Mio. USD, ein Anteil, der bei einem Arrangement analog zu WLFI höher liegen könnte.

Die Käufer gaben zusammen mindestens 1.2 Mrd. USD aus. Per Ende April 2026 war ihr Bestand bei einem Kurs von 2.38 USD jedoch nur noch 521 Mio. USD wert, woraus sich ein Buchverlust von über 700 Mio. USD ergibt. Eine Chainalysis-Auswertung zeigt zudem, dass eine kleine Zahl grosser Früh-Trader Gewinne realisierte, während Hunderttausende Kleinanleger verloren. Die Asymmetrie spiegelt damit das Muster von WLFI: Wer früh und in grossem Stil drin war, profitierte; die breite Masse trug die Verluste.

Strukturell hält der Verkaufsdruck an. Täglich gelangen rund 900'000 Token im Wert von etwa 2 Mio. USD aus Gründer- und Community-Allokationen in den Umlauf. Gleichzeitig sind erst 237.4 Mio. der maximal rund 1 Mrd. Token zirkulierend, also gut ein Viertel. Der Kurs liegt bei 1.67 USD, ein Minus von gut 84% binnen eines Jahres.

ALT5 Sigma und American Bitcoin: Anteile zu null Kosten

ALT5 Sigma, damals unter dem Ticker ALTS gelistet, kaufte WLFI-Token im Wert von 717 Mio. USD; über 500 Mio. USD davon flossen via Token-Verkauf an die Trumps. Im August 2025 sicherte sich das Fintech zudem eine Investition von 1.5 Mrd. USD für die Expansion seiner Krypto-Treasury. Der Kurs der Aktie hingegen fiel von über 9 USD im August 2025 auf 75 Cent Ende April 2026, was Anlegern rund 675 Mio. USD Verlust einbrachte. Den Rebrand zu AI Financial Corporation samt Ticker-Wechsel zu AIFC vollzog das Unternehmen schliesslich Ende April 2026.

American Bitcoin Corp. entstand aus Hut 8 Corp. mit 80% sowie einer Investorengruppe um Eric Trump und Donald Trump Jr. mit kombiniert 20%. Das Nasdaq-Listing erfolgte im September 2025 via Reverse-Merger unter dem Ticker ABTC; die Aktie eröffnete bei rund 6.90 USD, erreichte 13.20 USD und schloss bei 8.05 USD. Bis Ende April 2026 fiel der Kurs jedoch auf etwa 1.15 USD, was Anlegern über 200 Mio. USD Verlust bescherte. Die Trump-Anteile an beiden Gesellschaften gingen laut Filings zu null monetären Kosten an die Familie; Eric Trumps Anteil an American Bitcoin war Ende April dennoch über 70 Mio. USD wert. Hut 8 kaufte ferner WLFI-Token für 25 Mio. USD, wovon erneut 19 Mio. USD an die Trumps gingen.

Interessenkonflikt und politische Reaktion

Die Anlegerbasis von WLFI ist überwiegend international. Reuters zufolge waren 36 der 50 grössten Wallets ausländischen Käufern zuzuordnen, die zusammen 804 Mio. USD investierten. Besonders prominent ist zudem der Abu-Dhabi-Deal: Das Investmentvehikel MGX von Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, dem Bruder des VAE-Präsidenten, zeichnete eine WLFI-Tranche für 500 Mio. USD, wovon rund 187 Mio. USD an die Trump-Familie flossen.

Justin Sun, Gründer von Tron, dient als konkretes Fallbeispiel. Zunächst investierte er rund 75 Mio. USD in WLFI und wurde Advisor. Im Februar 2025, kurz nach Trumps Amtsantritt, liess die SEC ihre Klage gegen Sun fallen. Im September 2025 fror WLFI sein Wallet ein, angeblich über eine nicht offengelegte Blacklisting-Funktion im Smart Contract. Sun klagte daraufhin im April 2026 gegen WLFI, das seinerseits mit einer Gegenklage reagierte und Sun vorwarf, den Token zu shorten. Später setzte die mit Sun verbundene Börse HTX den Handel mit WLFI und USD1 im Juni 2026 aus.

Im grösseren Bild verschob sich das Vermögen der Familie deutlich. Im ersten Halbjahr 2025 nahm sie rund 864 Mio. USD ein, das Siebzehnfache der 51 Mio. USD des Vorjahres, wobei über 90% aus Krypto-Projekten stammten. Forbes schätzte Trumps Gesamtvermögen im April 2026 auf 6.3 Mrd. USD, fast das Dreifache des Werts von Anfang 2024. Politisch bleibt das Modell nicht folgenlos: Die Demokraten im House Judiciary Committee veröffentlichten einen Bericht, der ein „milliardenschweres Krypto-Imperium der Trump-Familie" beschreibt, getragen von Eigengeschäften und ausländischen Interessen. WLFI-Sprecher David Wachsman wies die Reuters-Methodik hingegen zurück und erklärte, Governance-Token seien „kein Investmentprodukt"; die Analyse vermische realisierte und unrealisierte Verluste.