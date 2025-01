Donald Trump lanciert offiziellen Memecoin auf Solana

Diese Freitagnacht überraschte Donald Trump die Krypto-Branche mit der Lancierung eines eigenen Memecoins auf der Solana-Blockchain. Die Kryptowährung knackte nach wenigen Stunden die Top 100 aller digitaler Assets nach Marktkapitalisierung.

Am 20. Januar wird Donald Trump sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten antreten. Bereits im Vorfeld machte der Republikaner klar, dass er sich für die Krypto-Branche einsetzen wird. Er kündigte eine strategische Bitcoin-Reserve, Unterstützung für US-Kryptofirmen und die Erleichterung von Mining an. Das trieb die Krypto-Preise über die Monate seit seinem Wahlsieg. Einen offiziellen Trump-Memecoin erwarteten allerdings wenige. Eine Bestätigung des "OFFICIAL TRUMP" (Ticker: TRUMP) veröffentlichte der designierte Präsident auf X (vormals Twitter) und seiner Truth Social-Plattform.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025