Cardano Foundation sagt Summit 2026 ab

Der Cardano Summit 2026 findet nicht statt. Die Abstimmung über ein Event-Budget von 7'800'000 ADA (rund 2 Mio. USD) erreichte 65.21% des teilnehmenden Stakes und verfehlte die erforderliche Zwei-Drittel-Supermajorität von 66.67% damit um 1.46 Prozentpunkte.

Die Cardano Foundation ist eine in der Schweiz ansässige Non-Profit-Organisation, die Protokoll-Entwicklung und Ökosystem-Wachstum von Cardano koordiniert. Sie zählt neben Input Output Global (IOG) und EMURGO zu den drei Gründungsorganisationen der Blockchain. Cardanos Voltaire-Governance-Ära startete mit dem Plomin Hard Fork im Januar 2025: Seither entscheiden ADA-Halter über Treasury-Auszahlungen mittels delegierter Repräsentanten, sogenannter DReps. Das Summit-Votum war dabei das erste Mal, dass dieses System ein öffentlichkeitswirksames Vorhaben einer Gründungsorganisation blockierte.

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Wie das DRep-System den Cardano-Summit-Proposal zu Fall brachte

Nach reiner Kopfzahl hätte das Proposal komfortabel durchkommen müssen: 135 DReps stimmten dafür, 61 dagegen, 24 enthielten sich. Cardano berechnet Treasury-Auszahlungen jedoch stake-gewichtet, also proportional zur delegierten ADA-Menge, nicht nach Stimmenzahl. Das Stimmgewicht bemisst sich dabei lovelace-proportional, wobei ein ADA einer Million Lovelaces entspricht. Folglich war nicht die Mehrheit der Köpfe massgeblich, sondern das hinterlegte Stake-Gewicht, und dieses erreichte mit 65.21% knapp nicht die nötige Schwelle. Das Constitutional Committee hatte den Antrag zuvor gutgeheissen, doch Treasury-Auszahlungen benötigen die Zustimmung von mindestens zwei der drei Governance-Körperschaften: den DReps, dem Constitutional Committee und den Stake Pool Operators. Die DRep-Schwelle blieb unerreicht.

Die Cardano Foundation enthielt sich bei diesem Votum bewusst, obwohl sie als DRep selbst stimmberechtigt ist, um das Ergebnis nicht zu beeinflussen. Gründer Charles Hoskinson rief hingegen in den Stunden vor Abstimmungsschluss zur Zustimmung auf und ermutigte unentschlossene DReps zu einer Ja-Stimme. Der Appell verfehlte seine Wirkung jedoch knapp. Anschliessend reagierte die Foundation mit einem zurückhaltenden Statement auf die Niederlage.

"Governance erfordert nicht nur Beteiligung, sondern auch die Bereitschaft, kollektive Entscheidungen zu akzeptieren. Die Cardano-Community hat gesprochen, und wir respektieren das Ergebnis." - Cardano Foundation

Vom 14-Millionen-ADA-Doppelpaket zum revidierten Summit-Budget

Ursprünglich bündelte der Antrag zwei Vorhaben in einem Paket über 14'070'000 ADA (rund 3.66 Mio. USD): den Summit selbst sowie ein von EMURGO geführtes Sponsoring der TOKEN2049-Konferenz in Singapur. Diese Bündelung stiess auf Kritik, woraufhin die beiden Vorhaben entkoppelt wurden. Anschliessend sank das isolierte Summit-Budget um rund 22% auf 7'800'000 ADA (2 Mio. USD). Geplant war ein zweitägiges Event in Singapur im Oktober 2026.

Das revidierte Proposal versuchte zudem, Bedenken zur Mittelverwendung auszuräumen. Es ergänzte eine auditierte Mittelverwaltung, Meilenstein-gebundene Auszahlungen sowie ein unabhängiges Aufsichtskomitee. Foundation-CEO Frederik Gregaard unterstützte den überarbeiteten Antrag kurz vor Abstimmungsschluss öffentlich. Trotz dieser Zugeständnisse verfehlte der Proposal stake-gewichtet dennoch die nötige Supermajorität.

EMURGOs separater Antrag auf ein Platinum-Sponsoring bei der TOKEN2049 wurde hingegen angenommen, und die Foundation stimmte dafür. Cardano bleibt somit auf der Konferenz in Singapur präsent. Ein eigenes Flagship-Event ersetzt diese Präsenz allerdings nicht.

Die Cardano Summit Abstimmung als Muster der Voltaire-Governance

Die Voltaire-Ära markiert die letzte Phase von Cardanos Entwicklungs-Fahrplan und überträgt die Kontrolle über die Staatskasse an die Token-Halter. Der Plomin Hard Fork aktivierte diese Phase im Januar 2025 und gilt als erster community-gesteuerter Hard Fork der Blockchain-Geschichte. Technisch basiert er auf der Spezifikation CIP-1694, die nach dem Geburtsjahr des Philosophen Voltaire benannt ist. Das Summit-Votum war zudem das erste Mal, dass dieses System ein öffentlichkeitswirksames Vorhaben einer Gründungsorganisation öffentlich blockierte.

Das Ergebnis fügt sich zunächst in ein breiteres Muster des Jahres 2026 ein. DReps stimmten wiederholt gegen Ausgaben, die mit Hoskinson, EMURGO und IOG verbunden sind. Dazu zählt ferner ein reduziertes IOG-Finanzierungspaket für den Leios-Mainnet-Push, vermarktet als „Cardano Vision 2026" über 32.9 Mio. ADA. Bereits im November 2025 hatten die Gründerorganisationen zudem ein Budget von 70 Mio. ADA für kritische Infrastruktur beantragt. Die Foundation selbst hatte ihr DRep-Delegationsprogramm im Januar 2026 um 220 Mio. ADA auf elf DReps erweitert, um Stimmrechte zu dezentralisieren, und diese Repräsentanten sind keiner einzelnen Entität rechenschaftspflichtig. Auffällig ist dabei eine zunehmend eigenständige Wählerschaft, die sich in dieser Häufung andeutet.

Hoskinson reagierte auf diese Dynamik mit einer systematischen Überprüfung von Governance-Modellen aus über 11'000 DAOs, die er im Mai 2026 ankündigte. Der finanzielle Spielraum ist ohnehin begrenzt: Für 2026 ratifizierte die Community zudem ein Net Change Limit von 350 Mio. ADA, wovon bereits nahezu 200 Mio. ADA in genehmigten Auszahlungen für die Jahre 2026 und 2027 gebunden sind.