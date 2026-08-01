Wochenrückblick: Bärenmarkt zwingt drei Krypto-Börsen in die Knie

Crypto.com bringt Wallet-Zahlungen in die Emirates-Buchungsstrecke

Die Fluggesellschaft Emirates hat diese Woche den Dienst Crypto.com Pay in ihre Buchungsplattform integriert. Kunden wählen die Option am Checkout, scannen einen QR-Code oder geben die Zahlung in der Crypto.com-App frei. Die Mittel fliessen direkt aus dem Wallet-Guthaben, Kreditkarte oder Banküberweisung entfallen. Vorerst steht das Angebot nur Einwohnern der VAE offen, zudem müssen Buchungen in Dirham ausgepreist sein. Möglich wird der Start durch die Regulierung: Die Dubaier Tochter von Crypto.com hält seit dem Frühjahr eine Lizenz für Stored Value Facilities der VAE-Zentralbank. Sie ist damit der erste Krypto-Dienstleister des Landes mit dieser Bewilligung und rechnet die Beträge vor der Weiterleitung an Emirates in Dirham um. Kryptowährungen im Reisesektor sind aber nicht neu, airBaltic akzeptiert Bitcoin seit 2014. Neu ist die native Einbettung in eine Buchungsplattform über regulierte Infrastruktur. Schliesslich will Dubai mit seiner Cashless Strategie bis Ende Jahr 90% aller Transaktionen digital abwickeln.