Emirates akzeptiert Krypto-Zahlungen für Flugbuchungen

Emirates hat Crypto.com Pay als Zahlungsoption für Flugbuchungen freigeschaltet. Berechtigte Ansässige der Vereinigten Arabischen Emirate bezahlen ihre Tickets damit direkt aus dem Krypto-Wallet, sofern die Buchung in Emirati Dirham abgerechnet wird.

Crypto.com Pay ist die Händler-Zahlungsfunktion der gleichnamigen Krypto-Börse. Nutzer begleichen damit Rechnungen unmittelbar aus ihrem Krypto-Wallet. Ursprünglich geht die Integration auf eine Absichtserklärung zurück, die beide Seiten im Juli 2025 unterzeichneten. Die Abwicklung läuft über die Dubaier Einheit von Crypto.com. Sie erhielt als erster Virtual Asset Service Provider eine Stored-Value-Facilities-Lizenz der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate. Buchbar ist die Option zudem auf emirates.com wie in der Emirates App. Am Desktop gibt der Kunde die Zahlung per QR-Code-Scan frei, mobil hingegen über eine Weiterleitung in die Crypto.com App. Der Schritt stützt gleichzeitig Dubais Ziel, den Zahlungsverkehr des Emirats bis Ende 2026 weitgehend zu digitalisieren.

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So zahlen Emirates-Kunden mit Crypto.com Pay

Seit Ende Juli 2026 steht die Zahlungsoption bereit. Zugang haben zunächst berechtigte Ansässige der Vereinigten Arabischen Emirate. Voraussetzung ist ausserdem, dass die Buchung in Emirati Dirham bepreist und abgerechnet wird. Andere Währungsräume bleiben vorerst aussen vor. Der Kreis der Nutzer ist somit eng gefasst, obwohl die Airline ein weltweites Streckennetz bedient. Die Fluggesellschaft begründet den Schritt mit einer jüngeren, digital affinen Kundschaft, die ihre Finanzen primär über das Smartphone steuert.

In der Emirates App wählen Kunden Crypto.com Pay im Bezahlschritt aus. Die Anwendung leitet sie daher in die Crypto.com App weiter, wo sie die Zahlung aus ihrem Wallet freigeben. Schliesslich kehren sie in die Emirates App zurück und erhalten dort die Buchungsbestätigung samt E-Ticket. Der Kunde verlässt die Buchungsstrecke folglich nur für einen einzigen Bestätigungsschritt. Ein bestehendes Crypto.com-Konto bleibt dafür allerdings Voraussetzung.

Am Desktop läuft der Vorgang über einen QR-Code. Wer auf emirates.com im Kassenschritt Crypto.com Pay auswählt, scannt den eingeblendeten Code. Die Zahlung bestätigt der Kunde anschliessend in der Crypto.com App. Buchungsbestätigung und E-Ticket erscheinen schliesslich direkt am Bildschirm. In beiden Fällen fliesst das Geld also aus dem Guthaben, das der Kunde bei Crypto.com hält. Eine Liste der akzeptierten Kryptowährungen nennt die Airline nicht. Weder Kreditkarte noch Banküberweisung sind für die Buchung nötig.

Die regulatorische Basis: eine bislang einzigartige VASP-Lizenz

Der regulatorisch interessante Teil der Integration liegt allerdings nicht bei der Airline, sondern beim Zahlungsabwickler. Crypto.com betreibt in Dubai eine eigene Gesellschaft, die Foris DAX Middle East FZE. Diese hält eine Lizenz der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate für Stored Value Facilities, kurz SVF. Das Rahmenwerk regelt die Ausgabe und Verwaltung von gespeichertem Wert. Gemeint ist Guthaben, das Kunden vorab hinterlegen und danach für Zahlungen einsetzen. Emirates selbst tritt folglich nicht als Krypto-Dienstleister auf.

Die Zentralbank vergab die Lizenz im Mai 2026. Crypto.com war damit der erste Virtual Asset Service Provider in den Emiraten mit einer solchen Zulassung. Ein zweiter VASP mit SVF-Lizenz ist bislang nicht bekannt. Das verschafft dem Anbieter in den Emiraten einen zeitlichen Vorsprung. Innerhalb dieses Rahmens wickelt die Dubaier Einheit nun ebenfalls die Ticketzahlungen ab.

Emirates rechnet die Tickets weiterhin in Dirham ab. Ein vergleichbares Modell nutzt Crypto.com bereits bei Zahlungen an Dubaier Behörden. Dort rechnet der Anbieter die Krypto-Beträge zunächst in Dirham um, bevor sie auf Regierungskonten fliessen. Für die öffentliche Hand entfällt damit das Preisrisiko. Bei diesen Behördenzahlungen ist das Unternehmen somit der einzige zugelassene Kanal. Eine eigene Krypto-Infrastruktur braucht die Fluggesellschaft dafür jedoch nicht.

Wie sich Emirates bei Krypto-Zahlungen unterscheidet

Krypto-Zahlungen im Flugverkehr sind kein neues Phänomen. Ursprünglich akzeptierte die lettische airBaltic bereits 2014 als erste Fluggesellschaft weltweit Bitcoin. Später erweiterte sie das Angebot über den Zahlungsdienstleister BitPay um Dogecoin, Ethereum und USDC. Travala.com, eine spezialisierte Buchungsplattform, nimmt ebenso seit 2017 über 90 Kryptowährungen an. Sie bündelt Flüge und Unterkünfte von mehr als 600 angeschlossenen Airlines. Zwischen Kunde und Fluggesellschaft steht dort jedoch ein Vermittler.

Der Unterschied liegt in der Architektur. Frühere Angebote stützten sich auf einen externen Krypto-Zahlungsdienstleister beziehungsweise auf einen Reisevermittler ausserhalb der Airline. Emirates bettet die Zahlungsoption hingegen nativ in die eigene Buchungsplattform ein und stellt sie auf eine zentralbank-regulierte VASP-Infrastruktur. Die Transaktion bleibt damit innerhalb einer beaufsichtigten Kette. Mit reiner Bitcoin-Akzeptanz über ein Zahlungsportal hat das wenig gemein.

Für den Kunden verkürzt sich dadurch der Weg. Bei einem Vermittler entsteht der Vertrag mit einem Dritten, der das Ticket beschafft. Auf emirates.com kommt er dagegen unmittelbar mit der Airline zustande. Die Krypto-Zahlung ist dort letztlich nur eine weitere Option im gewohnten Kassenschritt.

Baustein in Dubais Cashless-Strategie

Der Start fügt sich in ein politisches Programm ein. Dubai verfolgt mit der Cashless Strategy ein konkretes Ziel. Bis Ende 2026 sollen rund 90% aller Finanztransaktionen in Regierung und Privatwirtschaft digital ablaufen. Die Strategie ist Teil der D33 Economic Agenda. Emirates unterzeichnete zuvor bereits eine Partnerschaft mit Dubai Finance zur Förderung digitaler Zahlungen. Dubai Finance ist die Finanzbehörde des Emirats.

Crypto.com arbeitet ebenfalls mit dieser Behörde zusammen. Bürger und Unternehmen können Gebühren für öffentliche Dienstleistungen in Kryptowährungen und dirham-gebundenen Stablecoins begleichen. Insgesamt zielt das Programm über einzelne Behördendienste hinaus auf den gesamten Zahlungsverkehr des Emirats.

Auffällig ist das Tempo der Umsetzung. Zwischen der Absichtserklärung im Juli 2025 und der Freischaltung lag letztlich rund ein Jahr. Für eine regulierte Zahlungsintegration ist das vergleichsweise kurz. Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer von Emirates, führt den kurzen Zeitraum auf beide Teams und das regulatorische Umfeld der Emirate zurück.

"Der Weg von der Unterzeichnung bis zum Start mit Crypto.com in weniger als einem Jahr ist [...] einem regulatorischen Umfeld zu verdanken, das solche Innovation ermöglicht."

Eine Ausweitung auf weitere Märkte kündigte die Airline dennoch nicht an. Weitere Währungen neben dem Dirham nannte sie ebenso wenig. Für Dubai ist der Nutzen dagegen unmittelbar. Mit der Fluggesellschaft des Emirats rückt der Krypto-Zahlungsverkehr aus dem Behördenumfeld in eine der sichtbarsten Konsumentenanwendungen der Stadt. Crypto.com tritt weiterhin als Infrastruktur-Partner auf, im öffentlichen Sektor wie bei der Airline.