Krypto-Börse Binance bietet Handel mit US-Aktien und ETFs an

Binance ermöglicht ab sofort den commission-freien Handel mit über 7'000 US-Aktien und ETFs für Nutzer ausserhalb der USA, finanzierbar bereits ab 5 USD via Stablecoins. Zudem kündigte die Börse bStocks an: ein Feature, das Aktienbestände in den kommenden Wochen in tokenisierte Assets auf der BNB Chain überführt.

Binance ist die weltweit grösste Krypto-Börse nach Handelsvolumen und betreut nach eigenen Angaben über 250 Millionen registrierte Nutzer. Bisher war die Plattform ausschliesslich auf digitale Assets spezialisiert, nun folgt der Einstieg in traditionelle Wertpapiere. Seit Januar 2026 betreibt das Unternehmen einen regulierten Betrieb unter dem Rahmen des Abu Dhabi Global Market (ADGM); die im Dezember 2025 erteilte Vollizenz umfasst Exchange, Clearing House und Broker-Dealer unter dem Markennamen „Nest". Diese Lizenz bildet die regulatorische Grundlage für den Aktienhandel und markiert damit den entscheidenden Unterschied zum gescheiterten 2021-Programm, das nach Warnungen von BaFin und der Hongkonger SFC eingestellt wurde. Execution, Clearing, Settlement und Custody übernimmt hingegen Alpaca Securities LLC aus New York, sodass Nutzer direkte Eigentumsrechte an den Aktien halten. Gehandelt wird schliesslich 24/5, finanziert über USDC, USDT, BNB und weitere digitale Assets.

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US-Aktien auf Binance: Gebührenstruktur und technische Abwicklung

Der Handel selbst ist gebührenfrei; Binance erhebt lediglich eine minimale Plattformgebühr. Diese beträgt 0.35 USD pro Order als Mindestbetrag, geht jedoch ab einem Ordervolumen von 350 USD in eine Staffel von 10 Basispunkten über. Fraktionale Käufe sind zudem bereits ab 5 USD möglich, womit auch teure Einzeltitel für Kleinanleger erreichbar bleiben. Finanziert wird über USDC, USDT, BNB und weitere Kryptowährungen, gehandelt rund um die Uhr von Montag bis Freitag im 24/5-Modus.

Die Abwicklung verteilt sich auf zwei regulierte Partner. Nest Trading Limited, der unter ADGM zugelassene Broker-Dealer, tritt dabei als Introducing Broker auf und arrangiert die Aktienkäufe. Alpaca Securities LLC aus New York übernimmt Execution, Clearing, Settlement, Custody sowie Dividendenzahlungen und Corporate Actions. Nutzer halten somit direkte Eigentumsrechte an den Aktien über den US-regulierten Clearing-Broker. Es handelt sich folglich nicht um ein loses Krypto-Feature, sondern um ein vollständig reguliertes Brokerage-Produkt.

Co-CEO Richard Teng begründet den Schritt mit der Marktstruktur: US-Aktien repräsentierten weit über die Hälfte des globalen Aktienmarktes, doch für viele Anleger in Überseemärkten seien sie mit erheblichen Kosten und Reibungsverlusten verbunden.

bStocks: Aktien auf BNB Chain mit DeFi-Anschluss

Parallel zum direkten Aktienhandel kündigte Binance bStocks an. Das Feature erlaubt es Nutzern, ihre Aktienbestände in tokenisierte Assets auf der BNB Chain zu konvertieren, der Launch ist für die kommenden Wochen vorgesehen. Anders als der traditionelle Aktienhandel mit T+1-Abrechnung ermöglichen bStocks ein nahezu sofortiges Settlement. Zudem lassen sich die Token on-chain in DeFi-Anwendungen wie Lending oder Liquidity Provision einsetzen.

Rechtlich sind bStocks als „Certificates representing certain Financial Instruments" gemäss Paragraph 92, Schedule 1 der Financial Services and Markets Regulations (FSMR) klassifiziert. Halter besitzen daher weder Stimmrechte noch einen direkten Anspruch am zugrundeliegenden Wert, sondern lediglich ein verbrieftes Zertifikat auf das jeweilige Finanzinstrument. Eine direkte Dividende fliesst ihnen somit nicht zu. Als Emittent fungiert Berichten zufolge BTECH Holdings Ltd, reguliert unter ADGM, wobei die behördliche Genehmigung noch aussteht.

Binance betont allerdings einen Unterschied zur Konkurrenz: Bei Kraken und Robinhood steuert die Plattform die Tokenisierung, während Nutzer den Prozess bei bStocks selbst initiieren. Damit verschiebt sich die Kontrolle über die Umwandlung vom Anbieter zum Halter, der seine Bestände eigenständig on-chain verfügbar machen kann.

2021 gescheitert, 2026 regulatorisch abgesichert

Bereits im April 2021 hatte Binance Stock-Token über das deutsche Partnerunternehmen CM-Equity AG lanciert, darunter die Titel Apple, Tesla, Coinbase, Microsoft und MicroStrategy. Das Programm blieb jedoch klein und erreichte ein Gesamtvolumen von lediglich knapp 73 Mio. USD. Im Juli 2021 folgte die Einstellung nach regulatorischem Druck: Die BaFin klassifizierte die Token als Wertpapiere, die Hongkonger SFC warnte vor fehlender Lizenzierung, und Regulatoren in Brasilien, Litauen sowie Italien schlossen sich an.

Der heutige Schritt ruht hingegen auf einer mehrjährigen regulatorischen Aufbauarbeit. Im Dezember 2025 erhielt Binance als erste Krypto-Börse eine ADGM-Vollizenz der FSRA, die drei separate Nest-Entitäten umfasst. Diese decken Exchange, Clearing House und Broker-Dealer ab, wobei Nest Trading Limited als zugelassener Broker-Dealer die Aktienkäufe arrangiert. Der regulierte Betrieb startete zunächst Anfang Januar 2026, gefolgt von einer ersten Stufe im Februar 2026: Damals führte die Börse zehn tokenisierte US-Aktien und ETFs über Ondo Finance auf Binance Alpha ein. Der vollständige Rollout mit direktem Aktienbesitz markiert nun den nächsten Schritt dieser Sequenz.

Wettbewerb unter Krypto-Börsen um globale Aktien-Anleger

Binance betritt einen Markt, in dem sich bereits ein Rennen unter Krypto-Börsen abzeichnet. Kraken startete sein Produkt xStocks zunächst im Juni 2025 mit 60 Titeln, übernahm im Dezember 2025 den Schweizer Emittenten Backed Finance und führt mittlerweile 100 tokenisierte Aktien und ETFs bei über 25 Mrd. USD Gesamtvolumen seit Launch. Robinhood brachte ebenfalls Mitte 2025 tokenisierte Aktien für EU-Kunden, MEXC lancierte unlängst „RealStocks" mit direktem Aktienbesitz über Broker-Partner. Coinbase wiederum baut an einer „Everything Exchange" für Multi-Asset-Trading.

Im Segment der tokenisierten Aktien selbst dominiert dabei Ondo Finance, jener Partner, über den Binance im Februar seine erste Stufe lancierte. Der Anbieter hielt Anfang 2026 rund 60% Marktanteil bei über 550 Mio. USD an verwaltetem TVL. Die Marktdimension hat zudem längst institutionelle Grössenordnungen erreicht: Mitte Mai 2026 verzeichneten tokenisierte Aktien ein Rekord-Tagesvolumen von 3.57 Mrd. USD, getrieben von Binance, Hyperliquid, Kraken xStocks, Ondo und Bitget.

Der gesamte Markt für tokenisierte Real-World-Assets wuchs ferner von rund 6 Mrd. USD Anfang 2025 auf über 34 Mrd. USD im Mai 2026. Den grössten Anteil dieses Volumens beansprucht Ethereum mit rund 33%, während BNB Chain, der XRP Ledger und Solana je etwa 6% halten. Geplante DTCC-Piloten für tokenisierte Wertpapiere im zweiten Halbjahr signalisieren überdies wachsendes TradFi-Momentum. Binance betritt dieses Umfeld letztlich mit 250 Millionen Nutzern als Vertriebskanal und verfolgt damit das erklärte Ziel, zur „multi-asset financial super app" zu werden.