Kraken übernimmt Schweizer Tokenisierungsstartup Backed Finance

Die Krypto-Börse Kraken hat die Übernahme des Schweizer Tokenisierungsunternehmens Backed Finance angekündigt. Die Transaktion verschafft Kraken die vollständige Kontrolle über die xStocks-Plattform, die tokenisierte Aktien und ETFs anbietet.

Die Akquisition erfolgt nur zwei Wochen nach Krakens Finanzierungsrunde über 800 Millionen Dollar, an der sich unter anderem Citadel Securities beteiligte. Mit der fünften Übernahme im Jahr 2025 unterstreicht Kraken seine Ambitionen im Bereich der Real World Assets (RWA) und konsolidiert seine Position im wachsenden Markt für tokenisierte Wertpapiere. Die Übernahmesumme wurde nicht offengelegt.

Strategischer Ausbau der Tokenisierungsinfrastruktur

Backed Finance AG mit Sitz in der Schweiz hat sich als führender Emittent tokenisierter Wertpapiere etabliert. Das Unternehmen bietet über 60 Produkte an, darunter digitale Repräsentationen von US-Aktien wie Tesla, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Microsoft und Netflix sowie verschiedene Exchange Traded Funds. Die xStocks-Plattform, die Anfang 2025 auf den Blockchains Solana und Ethereum lanciert wurde, erreichte innerhalb von vier Monaten ein kombiniertes Handelsvolumen von 10 Milliarden Dollar aus On-Chain- und Börsentransaktionen. Die Integration von Backed Finance ermögliche es Kraken, Emission, Handel und Settlement tokenisierter Vermögenswerte unter einem Dach zu vereinen.

"Die Integration von Backed in Kraken stärkt die Kernarchitektur, die für offene und programmierbare Kapitalmärkte erforderlich ist. Die Vereinheitlichung von Emission, Handel und Settlement unter einem Framework stellt sicher, dass die Infrastruktur für tokenisierte Assets transparent, verlässlich und global zugänglich bleibt." Arjun Sethi, Co-CEO Kraken

Kraken hatte die xStocks-Produkte bereits im September 2025 für berechtigte europäische Nutzer eingeführt, nur wenige Monate nach der Ankündigung einer Kooperation mit Backed Finance im Juni. Die Übernahme folgt damit einer logischen strategischen Entwicklung, die Kraken von der Distribution zur vollständigen Kontrolle über die Wertschöpfungskette führt.

Marktposition im wachsenden RWA-Segment

Der Markt für tokenisierte Real World Assets (RWAs) hat 2025 ein aussergewöhnliches Wachstum erlebt. Laut Daten der Analyseseite RWA.xyz erreichte der RWA-Tokenisierungsmarkt im Oktober 2025 ein Marktvolumen von 18 Milliarden Dollar, ohne Stablecoins. Dies entspricht einem Wachstum von 400 Prozent über drei Jahre und signalisiert den Übergang von experimentellen Projekten zur institutionellen Adoption.

Im Segment der regulierten tokenisierten Aktien dominiert Ondo Finance mit einem Marktanteil von 52 Prozent, gefolgt von Backed Finance mit 24 Prozent und Securitize mit 20 Prozent. Durch die Übernahme positioniert sich Kraken als vertikal integrierter Anbieter in einem Markt, den Analysten auf 2 bis 30 Billionen Dollar bis 2030 schätzen. McKinsey prognostiziert 2 Billionen Dollar, während die Boston Consulting Group 16 Billionen Dollar und Standard Chartered 30 Billionen Dollar bis 2034 erwartet.

Der populärste xStock ist das tokenisierte Tesla-Aktienprodukt mit über 11'000 Token-Inhabern. Auch die digitalen Versionen von Apple, Nvidia und Circle verzeichnen hohe Nutzerzahlen. Die Plattform erreichte bereits vier Wochen nach Lancierung ein Handelsvolumen von 300 Millionen Dollar und überschritt im August 2025 die Schwelle von 2 Milliarden Dollar, bevor im November die 10-Milliarden-Marke durchbrochen wurde.

Institutionelle Adoption wächst rasant

Tokenisierte Wertpapiere wie die xStocks-Produkte fallen in der Europäischen Union nicht unter die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), die seit dem 30. Dezember 2024 vollständig in Kraft ist. Stattdessen unterliegen sie weiterhin der Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II), die traditionelle Finanzinstrumente reguliert. Diese regulatorische Klarheit verschafft etablierten Anbietern wie Backed Finance einen Vorteil gegenüber reinen Krypto-Plattformen.

Die Übernahme unterstreicht zudem das wachsende Interesse traditioneller Finanzinstitutionen am Tokenisierungsmarkt. Krakens jüngste Finanzierungsrunde im November 2025 brachte 800 Millionen Dollar ein und bewertete das Unternehmen mit 20 Milliarden Dollar. Die 200 Millionen Dollar von Citadel Securities, einem der grössten US-Market-Maker, gelten als eines der deutlichsten Signale für die zunehmende Akzeptanz digitaler Assets durch Wall-Street-Akteure.

Im Rahmen der Kooperation wird Citadel Securities Kraken mit differenzierter Liquiditätsbereitstellung, Risikomanagement-Expertise und Marktstruktur-Insights unterstützen. Diese Kombination aus traditionellem Finanzmarkt-Know-how und Blockchain-Technologie könnte die Adoption tokenisierter Wertpapiere beschleunigen.

Kraken setzt auf Wachstum

Mit der Backed-Finance-Akquisition verfolgt Kraken eine aggressive Wachstumsstrategie. Das Unternehmen tätigte 2025 bereits vier weitere Übernahmen: Im Mai erwarb Kraken die Trading-Plattform NinjaTrader, im September die Proprietary-Trading-Plattform Breakout und im Oktober die Small Exchange. Die Integration von Backed Finance markiert den strategisch bedeutsamsten Deal, da er Kraken direkten Zugang zur Emission regulierter Finanzprodukte verschafft.

Sethi betonte die transformative Bedeutung der Übernahme. Es gehe um mehr als nur den Zugang zu US-Aktien für Menschen. Es gehe darum, neu zu definieren, was es bedeutet, Vermögenswerte im digitalen Zeitalter zu besitzen. Der Co-CEO bezeichnete die Transaktion als "grundlegende Arbeit für die nächste Ära der Marktstruktur" und fügte hinzu: "Während alle über tokenisierte Aktien sprechen, setzen wir sie einfach um."

Für den RWA-Sektor dürfte die Kraken-Backed-Transaktion ein Signal der Reife darstellen. Parallel ging Securitize, der grösste Wettbewerber mit 4 Milliarden Dollar tokenisierten Assets, im Oktober 2025 durch einen SPAC-Merger an die Börse und erreichte eine Bewertung von 1.25 Milliarden Dollar. Die zunehmende Konsolidierung und institutionelle Beteiligung deuten darauf hin, dass tokenisierte Wertpapiere den experimentellen Status verlassen und zu einem etablierten Segment der Finanzindustrie werden.