Citadel drückt Krypto-Börse Kraken auf 20 Mrd. USD Bewertung

Die Krypto-Börse Kraken hat in einer beeindruckenden Finanzierungsrunde 800 Mio. USD aufgenommen und damit eine Bewertung von 20 Mrd. USD erreicht. Diese Mittel sollen den Ausbau des Geschäfts beschleunigen.

Kraken konnte bei der jüngsten zweistufigen Finanzierungsrunde rund 800 Mio. USD einsammeln, darunter 200 Mio. USD als strategisches Investment vom traditionellen Market Making Gigantenn Citadel Securities. Die Bewertung stieg damit auf etwa 20 Mrd. USD, was einem Wachstum von rund 33% binnen weniger Monate entspricht. Hauptinvestoren sind unter anderem Jane Street, HSG Capital, Oppenheimer Alternative Investment Management sowie Tribe Capital, dessen Mitgründer zugleich Co-CEO bei Kraken ist. Die Gelder sollen insbesondere in den globalen Ausbau, neue Produktklassen und die Erweiterung institutioneller Angebote fliessen, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Strategische Partnerschaft mit Citadel

Die frische Kapitalrunde unterstreicht das gestiegene Interesse institutioneller Investoren an der Krypto-Branche. Kraken nahm 800 Mio. USD in zwei Tranchen auf: eine Haupt­tranche führender Finanzinvestoren sowie eine strategische Tranche von Citadel mit 200 Mio. USD. Damit erreichte die Börse eine Bewertung von rund 20 Mrd. USD, nachdem im September bereits eine Bewertung in Höhe von etwa 15 Mrd. USD im Raum stand. Diese Entwicklung zeigt, dass sich Kraken im Wettbewerb mit anderen Krypto-Börsen gut positioniert, insbesondere da einige gelistete Wettbewerber unter Marktdruck geraten sind.

Citadel Securities ist ein weltweit führender Markt- und Liquiditätsmacherin im traditionellen Finanzsektor, mit Milliardenumsätzen und hochentwickelten Handels- und Risikomanagementsystemen. In der strategischen Investition von 200 Mio. USD in Kraken bringt Citadel nicht nur Kapital ein, sondern auch einen tiefen Erfahrungsschatz in Marktstruktur, Handelsalgorithmen und institutionellen Handelsprozessen. Diese Partnerschaft soll es Kraken ermöglichen, ihre Infrastruktur gegenüber institutionellen Kunden weiter auszubauen und ihre Marktkompetenz durch die Expertise von Citadel im hochregulierten Umfeld von Finanzmärkten massgeblich zu stärken.

Vorbereitung auf den Börsengang

Mit den frisch eingesammelten Mitteln plant Kraken neben organischem Wachstum auch gezielte Expansion.: Der Fokus liegt auf dem Ausbau von Derivaten, tokenisierten Assets, globalen Märkten und institutionellen Services. So erwarb Kraken kürzlich die Small Exchange für rund 100 Mio. USD, um eine US-basierte Derivateplattform zu etablieren. Zudem rückt eine mögliche Börsennotierung (IPO) näher. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmend regulierungsfreundlichen Haltung in den USA gegenüber digitalen Vermögenswerten, was die Expansion begünstigt.

Kraken’s jüngste Kapitalaufnahme und Bewertung unterstreichen das wachsende Vertrauen institutioneller Investoren in Krypto-Firmen mit robustem Geschäftsmodell. Die gezielte Expansion in neue Produkte und Märkte sowie die Aussicht auf eine Börsennotierung markieren einen bedeutenden Schritt in Richtung Mainstream-Finanzmarktintegration.