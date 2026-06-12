SpaceX Pre-IPO Futures handeln bei 2.2 Billionen USD

SpaceX Pre-IPO Perpetual Futures auf Krypto-Venues handelten zum Nasdaq-Start bei rund 174 USD, also etwa 29% über dem IPO-Referenzpreis von 135 USD. Das Signal entsprach somit einer implizierten Bewertung von über 2.2 Bio. USD, bevor eine einzige SPCX-Aktie offiziell den Besitzer wechselte.

Solche Pre-IPO Perpetual Futures sind cash-settled Derivate, mit denen Anleger auf den künftigen Kurs eines noch nicht börsennotierten Unternehmens setzen, ohne Anspruch auf die tatsächliche Aktie. Sie unterscheiden sich von traditionellen „When-Issued"-Märkten dadurch, dass sie rund um die Uhr und für ein globales Publikum offen stehen, nicht nur für Mitglieder eines Emissionskonsortiums. Das erste SpaceX-Krypto-Instrument startete bereits im April 2026, also mehr als zwei Monate vor dem Nasdaq-Debut. Bis zum Handelsstart hatten zudem sechs grosse zentralisierte Börsen eigene SPCX-Kontrakte lanciert; Binance allein hielt rund 60% der gesamten Pre-IPO-Perp-Aktivität. Insgesamt lag das Open Interest am Handelstag bei 208 Mio. USD, das 24-Stunden-Volumen im führenden Instrument bei 143 Mio. USD. SpaceX und OpenAI machen zusammen ferner etwa 90% der gesamten Pre-IPO-Derivat-Aktivität auf Krypto-Venues aus.

Sechs Börsen, ein Preissignal: Wie der Krypto-Markt SpaceX preist

Dieser Markt entstand nicht spontan, sondern baute sich über zwei Monate in klaren Schritten auf. Zunächst setzte BingX im April 2026 mit einem VNTL-Tracking-Token den frühesten Akzent. Es folgte OKX mit USDT-abgerechneten Pre-Market-Futures im Mai. Wenige Tage später startete Trade.xyz den SPCX-Perpetual auf Hyperliquid bei einem Referenzpreis von rund 150 USD. Binance eröffnete sein eigenes Produkt kurz darauf und sammelte bis Ende Mai ein kumulatives Volumen von etwa 280 Mio. USD ein. An vier von sieben Tagen lag das Tagesvolumen jeweils über 100 Mio. USD. Bitget steuerte ein Produkt mit fünffachem Hebel bei, bevor Coinbase und Kraken Anfang Juni nachzogen.

Die Preisentwicklung belegte ebenso eine echte Findungs-Dynamik statt blossen Hypes. Mitte Mai erreichte der Hyperliquid-Kontrakt einen Höchststand von rund 216 bis 230 USD, was einer implizierten Prämie von etwa 60% gegenüber dem späteren IPO-Preis entsprach. Danach folgte eine Korrektur: Am 10. Juni notierte das Instrument bei rund 157 USD, also 27% unter dem Höchststand. Zum Handelsstart erholte sich der Perp-Preis schliesslich auf etwa 174 USD. Diese Schwankung deutet folglich auf reale Marktkräfte hin, nicht bloss auf einseitige Euphorie.

Die starke Nachfrage am Schattenmarkt spiegelte die Resonanz des regulären Angebots wider. Der Börsengang war rund vierfach überzeichnet, das gesamte Investoreninteresse überstieg 250 Mrd. USD. Diese Liquiditätswelle erklärt letztlich, warum die Krypto-Kontrakte überhaupt genug Volumen anzogen, um ein belastbares Preissignal zu erzeugen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

SpaceX Pre-IPO Perpetual Futures, dShares und Prediction Markets

Die Perpetual Futures bilden die erste und liquideste Schicht. Sie bieten rund um die Uhr Preisfindung sowie Hebelwirkung, gewähren jedoch keinen Anspruch auf SpaceX-Equity und unterliegen je nach Plattform Jurisdiktionsbeschränkungen. Damit weichen sie deutlich von traditionellen When-Issued-Märkten ab, die institutionellen Insidern vorbehalten bleiben. Für Anleger bedeutet das einen offenen Zugang zur Preisfindung, allerdings ohne die Rechte eines echten Aktionärs.

Eine strukturell andere Kategorie bilden die dShares von Dinari. Diese Token sind vollständig hinterlegt und erhalten Dividenden-, Unternehmensaktions- und Stimmrechte, anders als die synthetischen Perpetuals. Im Juni 2026 listete der Anbieter SpaceX ($SPCXD) als erste tokenisierte US-Aktie auf Hyperliquid HyperCore. Die Plattform weist gleichzeitig ein kumulatives Handelsvolumen über alle Assets von mehr als 2.9 Bio. USD aus, was die Tiefe des Liquiditätspools unterstreicht.

Als dritte Schicht liefern Prediction Markets keine Preise, sondern Wahrscheinlichkeiten. Auf Polymarket lag die implizite Wahrscheinlichkeit eines Börsenschlusses über 2 Bio. USD am ersten Handelstag je nach Datenquelle zwischen 64 und 69%, für einen Schluss über 1.8 Bio. USD hingegen bei 84%. Kalshi betreibt vergleichbare Eventmärkte. Polymarket und Ventuals ordneten SpaceX ebenfalls eine implizierte Bewertung im Bereich von rund 2 Bio. USD zu. Damit ergänzen diese Märkte das Preissignal der Perpetuals um ein eigenständiges Konsensmass.

Geo-Sperren und Cash-Settlement: regulatorische Grenzen der SpaceX Pre-IPO Perpetual Futures

Regulatorisch ist dieser Markt stark fragmentiert. Der Kraken-Kontrakt etwa steht Nutzern in den USA, im EWR, in Kanada, Australien und Neuseeland ausdrücklich nicht offen und bietet bis zu fünffachen Hebel. Coinbase wiederum wählte mit der USDC-Abrechnung einen Ansatz ohne direkte Aktien-Kopplung und startete sein Produkt erst Anfang Juni. Compliance folgt somit keinem einheitlichen Standard, sondern variiert von Börse zu Börse erheblich. Solche Geo-Sperren sind für diese Produktkategorie typisch und unterstreichen das produktimmanente Jurisdiktionsrisiko.

Hinzu kommt das Cash-Settlement als strukturelles Merkmal sämtlicher Krypto-Perpetuals: Anleger halten zu keinem Zeitpunkt tatsächliches SpaceX-Equity. Für institutionelle Pre-IPO-Händler ausserhalb regulärer Börsen lag der Dark-Market-Preis hingegen bei rund 184 USD, was eine Bewertung von etwa 2.4 Bio. USD und damit rund 36% über dem IPO-Referenzpreis implizierte. Dieser Wert liegt vergleichsweise deutlich über der impliziten Marktkapitalisierung von 1.77 Bio. USD aus dem regulären Angebot. Er reflektiert allerdings Sekundärmarkt-Sentiment und keine fundamentale Bewertung.

Blaupause für OpenAI und Anthropic: Was SpaceX für künftige Pre-IPO-Märkte bedeutet

Das Muster selbst ist nicht neu. Bereits vor dem Coinbase-Börsengang im April 2021 und dem Airbnb-IPO im Dezember 2020 existierten ähnliche Pre-IPO-Futures auf FTX und anderen Venues, wenngleich mit deutlich kleinerem Volumen und auf wenigen Plattformen. SpaceX erreicht jedoch erstmals ein Volumen und eine Plattformbreite von mehr als sechs grossen Krypto-Börsen, die dieses Vorgehen institutionalisieren. Der Börsengang markiert mit 75 Mrd. USD Kapitalerhöhung und rund 1.77 Bio. USD impliziter Marktkapitalisierung den grössten aller Zeiten und übertrifft Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 mehr als dreifach. Eine optionale Zusatztranche von 83.3 Mio. Aktien könnte den Erlös um weitere rund 11 Mrd. USD erhöhen.

Als nächster Kandidat zeichnet sich OpenAI ab, das gemeinsam mit SpaceX bereits den Grossteil der Krypto-Pre-IPO-Aktivität ausmacht. Ausländische Investoren halten ferner etwa 20 Bio. USD in US-Aktien, was den adressierbaren Markt für tokenisierte Equities umreisst. Die dShares-Infrastruktur liefert dafür den nächsten Baustein, nämlich vollständig hinterlegte On-Chain-Aktien mit erhaltenen Aktionärsrechten.

Auf der Fundamentalseite stützen Bullen ihre Argumentation vor allem auf Starlink, das 2025 einen Umsatz von 18.7 Mrd. USD erzielte. Die Bewertungsdivergenz bleibt dennoch beträchtlich: Der Krypto-Konsens von 2.2 bis 2.4 Bio. USD steht fundamentalen DCF-Modellen gegenüber, die SpaceX deutlich tiefer ansetzen. Externe Modellschätzungen von Morningstar und Damodaran verorten den fairen Wert zwischen rund 780 Mrd. USD und 1.3 Bio. USD. Diese Spannweite verdeutlicht zugleich die Grenzen des Preisfindungssignals aus dem Krypto-Markt.