Solana holt das Ethereum-Ökosystem ein

Solana hat sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten entwickelt und rangiert nach Marktkapitalisierung durchweg unter den Top 10. Die Blockchain ist bekannt für ihren hohen Durchsatz, den Memecoin-Handel und die Akzeptanz über den Blockchain-Bereich hinaus.

Die Solana-Blockchain ist darauf ausgelegt, eine hohe Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS) zu verarbeiten. Zur Validierung von Transaktionen nutzt sie eine einzigartige Kombination aus Proof of History (PoH)- und Proof of Stake (PoS)-Konsensmechanismen. Mit dieser Architektur kann Solana theoretisch mehr Live-TPS verarbeiten als jede andere Blockchain. Solana wurde Ende 2017 von Anatoly Yakovenko konzipiert, der aus der Telekommunikationsbranche kam. Der Einfluss seines Hintergrunds zeigt sich in Projekten wie dem Saga-Telefon. Nur vier Jahre nach dem Mainnet-Start 2020 übertrifft Solana seine Konkurrenten wie Ethereum in wichtigen Kennzahlen wie den täglich aktiven Adressen, den täglichen Transaktionen oder dem Handelsvolumen auf dezentralen Börsen (DEX).

Einzigartiger Konsensmechanismus ermöglicht hohe TPS

Die gängigste Konsensmethode, Proof-of-Work (PoW), verpflichtet Miner zur Lösung mathematischer Rätsel unter Verwendung spezieller Hardware. Proof of Stake (PoS), wie es von Ethereum verwendet wird, verlangt von Validatoren, Kryptowährungen als Sicherheit zu sperren. Solana verwendet eine Kombination aus PoS und „Proof of History“ (PoH). Im Wesentlichen beruht PoH auf einer Verifizierbaren Verzögerungsfunktion (VDF). Die VDF generiert eine Folge von Hashes, die als kryptografische Uhr fungieren und Transaktionen zuverlässig mit einem Zeitstempel versehen können. Dadurch können Transaktionen ohne intensive Rechenleistung geordnet werden, was den Verifizierungsprozess erheblich beschleunigt und die Skalierbarkeit verbessert.

PoH arbeitet mit PoS zusammen, um die Sicherheit und Effizienz der Solana-Blockchain zu gewährleisten und einen hohen TPS-Wert zu ermöglichen. Beim Vergleich der Blockzeit – der für die Fertigstellung eines Transaktionsblocks benötigten Dauer – übertrifft Solana beispielsweise die meisten Konkurrenten. Ethereum hat eine Blockzeit von mehr als 14 Sekunden, Cardano 17 Sekunden oder Polkadot 6 Sekunden. Solana ist mit 0.4 Sekunden viel schneller. In Kombination mit niedrigen Gebühren und einfacher Handhabung schafft dies einen Anreiz für On-Chain-Aktivitäten. Aus diesem Grund verzeichnet Solana viermal so viele tägliche Transaktionen wie andere konkurrierende Blockchains.

Ökosystem überwindet Kinderkrankheiten

Das Ökosystem von Solana hat sich seit 2020 rasant erweitert und unterstützt eine Vielzahl dezentraler Anwendungen (dApps). Solana unterstützt verschiedene DeFi-Projekte, NFT-Marktplätze, hat eine starke Memecoin-Community und Zahlungslösungen. Netzwerk-Updates sorgen ständig für neue Benutzerfreundlichkeit. Die kürzlich eingeführten Blinks (Blockchain-Links) sind eine Funktion, die die Benutzererfahrung verbessert und ein potenzieller Treiber für die allgemeine Akzeptanz ist, indem Blockchain-Transaktionen in Social-Media-Plattformen wie X (ehemals Twitter) integriert werden. Die Solana Foundation sucht ausserdem aktiv nach Möglichkeiten, ihre Nutzerbasis durch neue Unternehmungen zu erweitern. Dies spiegelt sich in einem stetigen Anstieg der aktiven Adressen wider, die als Synonym für aktive Nutzer angesehen werden können.

Derzeit arbeitet ein Entwicklerteam an Firedancer: eine neue Validator-Client-Software, die die Transaktionsverarbeitungskapazitäten des Netzwerks weiter verbessern wird. Firedancer hat letztendlich das Potenzial, für Solana die 1-Million-TPS-Marke zu durchbrechen. Die Software soll das Validator-Ökosystem von Solana diversifizieren, Schwachstellen reduzieren und die Skalierbarkeit deutlich erhöhen.

Seit diesem Jahr hat Solana auch wiederholt das Handelsvolumen von Ethereum an dezentralen Börsen (DEXes) übertroffen. Was Solana noch fehlt, ist das Total Volume Locked (TVL) - eine Kennzahl, die mit dem verwalteten Vermögen (AuM) für DeFi-Protokolle gleichgesetzt werden kann. Hier hat Ethereum mit fast 50 Milliarden US-Dollar eine starke Führungsposition inne, während Solana nur 10% davon sichern kann. Die bevorstehenden Verbesserungen könnten jedoch die Akzeptanz an der DeFi-Front fördern und zu einer Umverteilung der Vermögenswerte von einer Blockchain zur anderen führen.

Hürde für institutionelle Adoption

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat kürzlich Anträge für Solana-Spot-Exchange-Traded-Funds (ETFs) abgelehnt. Dies bedeutet einen vorübergehenden Rückschlag für die Marktposition von Solana und die Aussichten auf eine breitere finanzielle Akzeptanz. Der Schritt der SEC unterstreicht ihre vorsichtige Haltung gegenüber Krypto-Spot-ETFs ausserhalb von Bitcoin oder Ethereum. Dies würde sich wahrscheinlich ändern, falls der republikanische Kandidat Trump im November dieses Jahres zum Präsidenten gewählt wird. Trump hat angekündigt, den derzeitigen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler an seinem ersten Tag im Amt zu entlassen.

Andererseits haben Länder mit weniger einflussreichen Volkswirtschaften wie Brasilien bereits zwei Solana-ETFs genehmigt. Die Zahlen des Schweizer ETP-Emittenten 21Shares zeigen auch, dass sein Solana-Produkt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 800 Millionen US-Dollar bei weitem das beliebteste ist - doppelt so gross wie sein Ethereum-Produkt. Dies deutet auf ein starkes Retail-Interesse an Solana hin.