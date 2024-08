Solana Blinks: ein mächtiger Treiber für Blockchain-Massenadoption?

Solanas Blockchain-Links (Blinks) wurden zusammen mit Solana Actions im Juni 2024 eingeführt. Sie stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Blockchain-Landschaft dar und bieten eine nahtlose und benutzerfreundliche Integration mit traditionellen sozialen Medien.

Blinks sind spezielle URLs, die es Benutzern ermöglichen, von traditionellen Social-Media-Websites aus mit dem Solana-Netzwerk zu interagieren. Auf diese Weise erleichtern sie Blockchain-Transaktionen für Zahlungen, den Kauf von Token, NFTs, das Staking oder Abstimmungen. Blinks lassen sich in Solana-Wallets wie Phantom integrieren und bieten zusammen mit Solana-Aktionen die Möglichkeit, Transaktionen in einer Vorschau anzuzeigen, zu unterzeichnen und zu senden, ohne die eigentliche Plattform zu verlassen. Dies rationalisiert den Prozess von Kryptotransaktionen und verbessert die Benutzererfahrung erheblich. Benutzer sollten sich jedoch bewusst sein, dass solche Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsrisiken verbunden sind.

Treiber für die Mainstream-Adoption

Blinks sollen die traditionellen Barrieren im Zusammenhang mit Blockchain-Transaktionen abbauen. Obwohl es in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Design viele Entwicklungen gegeben hat, ist die Bereitstellung eines nahtlosen Web 3-Erlebnisses immer noch eine zu überwindende Hürde. Diese Solana-Innovation soll die Benutzeroberfläche und die Akzeptanz der Blockchain-Technologie massiv verbessern und sie so benutzerfreundlich wie herkömmliche Dienste machen. Es sind auch zusätzliche Funktionen möglich, die spielerische Funktionen bieten, die direkt in Social-Media-Aktionen wie X (ehemals Twitter)-Posts integriert werden können. Dadurch würden Krypto-Zahlungen für die 380 Millionen App-Nutzer direkt zugänglich.

Die Ankündigung von Blinks kommt ein Jahr, nachdem Twitter in den meisten US-Bundesstaaten Lizenzen für Geldtransmitter (Money Transmitter Licences, MTLs) beantragt hat. Für eine Social-Media-Plattform wie X ermöglichen MTLs Funktionen wie Zahlungen von Nutzer zu Nutzer, Trinkgelder und In-App-Käufe. Dadurch bleiben Transaktionen innerhalb der Plattform und es wird eine zusätzliche Einnahmequelle geschaffen. Während die MTL-Anträge höchstwahrscheinlich nur für Fiat-Währungen gelten, hat Elon Musk zweifellos vor, den Anwendungsbereich auf Krypto-Zahlungen auszudehnen. Er ist ein starker Befürworter von Kryptowährungen, unterstützt offen Dogecoin und akzeptiert sogar den volatilen Memecoin als Zahlungsmittel für Tesla. Er hat auch erklärt, dass X die "Alles"-App sein wird. Höchstwahrscheinlich stellt sich Musk etwas in der Art der chinesischen Super-App WeChat vor, die sich zu einer All-in-One-App für SMS, Zahlungen oder Online-Shopping entwickelt hat.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Wie Blinks funktionieren und ein Warnhinweis

Solana Blinks wurden von Dialect Labs entwickelt, einem Protokoll- und Entwicklungsstack. Blinks basieren auf Solana Actions. Actions sind APIs, die es ermöglichen, Blockchain-Transaktionen auf neue Weise zu integrieren, z.B. über QR-Codes, Schaltflächen oder Websites. Auf diese Weise kann eine signierbare Transaktion über URLs, auf die über Standard-HTTP-Anfragen zugegriffen werden kann, in einen Tweet eingefügt werden. Dies ermöglicht es Benutzern, nahtlos mit Blockchain-Aktivitäten zu interagieren. Ähnliche Lösungen sind in Krypto-nativen Anwendungen wie Farcaster verfügbar. Hier ermöglichen sogenannte "Frames" veränderbare Blockchain-Interaktionen, bei denen Benutzer ähnliche Aktionen ausführen können, wie sich auf Whitelists setzen, in Kryptowährung bezahlen oder NFTs prägen, ohne die Hauptanwendung zu verlassen.

Aufgrund dieser einfachen Handhabung müssen Verbraucher besonders vorsichtig sein, wenn sie mit diesen eingebetteten Aktionen interagieren. Benutzer unterzeichnen Transaktionen, indem sie auf Schaltflächen in Tweets klicken. Dies könnte zur Implementierung von Wallet Drainers führen, bei denen die Person, die die Transaktion unterzeichnet, den Zugriff auf alle in der Wallet gespeicherten Gelder gewährt. Es erleichtert auch gefälschten Betrugskonten, Benutzer vorzugaukeln, dass sie eine Dienstleistung von einem anderen verifizierten Benutzer kaufen. Um über potenzielle Angriffsvektoren auf dem Laufenden zu bleiben, hat CVJ.CH hier eine Liste der häufigsten Angriffsvektoren zusammengestellt.