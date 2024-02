Was ist die Social Media-Plattform Farcaster?

Farcaster ist ein dezentrales soziales Netzwerk, das im Jahr 2020 von ehemaligen Coinbase-Entwicklern gegründet wurde. Das Krypto-Protokoll stand in der vergangenen Woche im Rampenlicht. Es hat seit Ende 2023 einen fast 100-fachen Anstieg der Nutzerzahlen verzeichnet.

Farcaster möchte ein zensurfreies Umfeld schaffen, in dem die Nutzer die volle Kontrolle über ihre Daten und ihr Publikum haben. Anstelle einer zentralen Plattform wie bei herkömmlichen Social Media-Diensten handelt es sich bei Farcaster um ein dezentrales Protokoll, das speziell für den Aufbau und die Verbindung von sozialen Anwendungen entwickelt wurde. Die Nutzer können aus einer Vielzahl von Anwendungen wählen, um mit dem Netzwerk zu interagieren. Die beliebteste Anwendung ist Warpcast. Warpcast ist eine Social Media Plattform, die in ihrer Benutzeroberfläche an X (früher Twitter) erinnert. Benutzer können "Casts" (Tweets) mit einem Limit von 270 Zeichen veröffentlichen, auf Nachrichten antworten und Casts in speziellen Kanälen zusammen mit einigen anderen interessanten Funktionen teilen.

Der leichteste Einstieg in Farcaster ist der Download der Warpcast-App. Nach dem Launch der Warpcast-App werden die Nutzer durch den Prozess der Kontoeinrichtung geführt. Da es sich um eine Krypto-native App handelt - also eine Anwendung, die auf der Blockchain-Technologie aufbaut - müssen die Nutzer eine Wallet einrichten. Die Wallet wird als eine Art Benutzer-ID verwendet, um die FID (Farcaster ID) zu generieren. Bei der Nutzung der Warpcast-App wird die Einrichtung der Wallet im Rahmen des Anmeldevorgangs automatisiert. Das erste und einzige Mal, dass Nutzer mit der Blockchain-Terminologie in Berührung kommen, ist die Speicherung der Seed-Phrase. Falls gewünscht, kann in einem späteren Schritt eine persönliche Ethereum-Adresse mit dem persönlichen Profil verknüpft werden. Diese kann für Mints und andere In-App-Aktionen genutzt werden. Durch dieses einfache und schlanke Onboarding soll die Anwendung einen leichten Einstieg für Web2-Nutzer bieten.

Die Einrichtung des Kontos ist mit einer geringen Jahresgebühr verbunden (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 5 USD). Diese Einrichtungsgebühr deckt die Transaktionskosten und gewährt den Nutzern eine Menge an Speichereinheiten. Der Speicher wird verwendet, um ein Kontingent von Casts, Reaktionen und Follows zu kaufen. Für die 5 USD bei der Einrichtung wird ein Guthaben von 5'000 Casts, 2'500 Reaktionen und 2'500 Follows gewährt. Diese Art der Einrichtung mit einer jährlichen Gebühr und einer begrenzten Speichermenge wurde von den Entwicklern bewusst gewählt. Sie reduziert Bot-Aktivitäten, verhindert Spam-Beiträge, trägt zu qualitativ hochwertigen Beiträgen und positivem Nutzerverkehr bei.

Farcaster ist nicht wirklich eine App, sondern eher ein ausreichend dezentrales Netzwerk, wie die Gründer es beschreiben. Hinreichend dezentralisiert bedeutet in diesem Fall, dass es sich um ein hybrides System handelt und die wichtigsten und notwendigen Teile der Anwendung dezentralisiert sind. Dies steht im Einklang mit dem Ethos der Blockchain, keine einzelnen kontrollierenden Instanzen zu haben, sondern eher ein dezentrales Netzwerk und mehr Entscheidungsgewalt in den Händen der Individuen. Farcaster ist auf Optimism aufgebaut, einem Layer 2 der Ethereum Blockchain, auf dem die Smart Contracts des Protokolls laufen. On-Chain-Aktionen sind das Erstellen eines Kontos, das mit der FID und einer Wallet (Farcaster ID) verknüpft ist, das Bezahlen von Miete für Speichereinheiten und die Erlaubnis, sich mit anderen Dapps zu verbinden.

Die Off-Chain-Komponente des Protokolls ist das Netzwerk von Peer-to-Peer (P2P)-Servern, die Hubs genannt werden. Hubs speichern die Interaktionsdaten wie Nutzerprofile, Casts, Kanäle, Cast-Reaktionen, Followers und Verifizierungen. Derzeit gibt es weltweit 1'038 Hubs. Man kann sich Farcaster als eine einheitliche Plattform vorstellen, auf der verschiedene Anwendungen Seite an Seite arbeiten. Zum Beispiel, wenn X, Instagram, Cryptopanic und Substack alle mit der gleichen dezentralen ID verbunden wären. Farcaster macht dies durch andere Anwendungen möglich, die Teil des Farcaster-Ökosystems sind. Diese Anwendungen sind zum Beispiel Warpcast (X-Alternative), Zora (Instagram-Alternative), Kiwi News (Cryptopanic-Alternative) oder Paragraph (Substack-Alternative). Das Farcaster-Ökosystem umfasst über 30 Anwendungen, die unabhängig vom Farcaster-Entwicklungsteam erstellt wurden.

Selbst wenn bestimmte Anwendungen Beschränkungen auferlegen, behalten die Nutzer ihre Identität und können problemlos zu anderen Anwendungen wechseln, die ähnliche Dienste innerhalb des Netzes anbieten. Darüber hinaus arbeitet Farcaster auf einer erlaubnisfreien Basis und ist Open Source. Dies ermöglicht jedem einen offenen Zugang zur Entwicklung von Anwendungen und zur Integration von APIs oder anderen Anwendungen.

Die Zahl der registrierten Farcaster-Nutzer ist innerhalb von nur zwei Monaten von rund 1'500 Ende 2023 auf '140'000 gestiegen. Von allen registrierten Nutzern haben 70% eine persönliche Wallet mit ihrem Profil verbunden. Dies zeigt eine grosse Krypto-native Nutzerbasis. Im Zusammenhang mit den neuen Nutzern ist auch die Zahl der täglich aktiven Nutzer (Daily Active User, DAU) und der Casts gestiegen. Dies ist ein Indikator für eine starke und gesunde Gemeinschaft, die sich auf der dezentralen Anwendung bildet.

Farcaster DAUs, ihre Casts und Reaktionen / Quelle: Dune Analytics

Ein grosser Teil des Zustroms an neuen Nutzeraktivitäten wurde durch DEGENs Airdrop-Kampagne und die Veröffentlichung von "Frames" ausgelöst. Frames sind eine neuartige Funktion, die es Nutzern ermöglicht, externe Links und Apps zu nutzen, ohne die Warpcast-Oberfläche zu verlassen. Was den DEGEN-Token betrifft, so befindet sich der Airdrop derzeit in Phase 2. Die Nutzer verdienen Punkte auf der Grundlage ihres Verhältnisses von Casts zu Antworten und können im Kommentarbereich Tipps geben. Aufgrund des laufenden Airdrops und der Neuartigkeit der Frames werden immer mehr Nutzer auf die Plattform aufmerksam.

Frames ermöglichen es den Nutzern, eine Vielzahl von Aktivitäten direkt in einem Cast durchzuführen, ohne die Seite oder Anwendung zu verlassen. Mit Frames können Benutzer NFTs einzahlen, Transaktionen durchführen, Token einfordern, externe Blogbeiträge lesen, Umfragen beantworten und sogar Spiele anbieten. All diese Aktionen und mehr sind nahtlos in der Warpcast-Oberfläche verfügbar. Frames sind ein Anwendungsfall für Blockchain-Interoperabilität auf dem Protokoll- und Base Layer, der verbraucherübergreifende Anwendungen ermöglicht. Sie gestatten die nahtlose Abwicklung von Kryptowährungstransaktionen und die Nutzung von digitalem Eigentum.

Dadurch wird jeder Cast in eine interaktive Anwendung verwandelt. Da die Anwendung quelloffen ist, können die Nutzer die Frames selbst programmieren. Einige Nutzer haben zum Beispiel automatisierte Mints, Schachspiele oder sogar Videospiele wie den Klassiker "Doom" direkt in einen Beitrag kodiert. Benutzer, die mit kostenlosen Frames interagieren, müssen sich keine Sorgen machen, dass sie eine bösartige Transaktion unterschreiben oder ihre Wallet geleert wird. Für

freie Mints oder ein Spiel ist keine Ethereum-kompatible Transaktion erforderlich. Dies ist in den EDDSA-Algorithmus eingebaut und schützt Warpcast-Nutzer. Dies ändert sich jedoch, wenn man für Gegenstände oder Dienstleistungen bezahlt, denn dann muss eine Transaktion von der Wallet des Nutzers signiert werden.

Frame-Logik und Signer-Wallets auf Farcaster / Quelle: Warpcast @gmoney.eth

Farcaster zeichnet sich durch viele echte Unterhaltungen aus, ganz im Gegensatz zu der Fülle an Eigenwerbung, Spam-Kommentaren, Bot-Aktivitäten und Produktwerbung bei Twitter. Bis heute hat Farcaster ein sehr technisches und engagiertes Umfeld mit vielen hochwertigen Nutzern und Inhalten geschaffen. Interessanterweise bietet einer der Konkurrenten von Farcaster, Lens Protocol ein insgesamt sehr gutes Social Media-Erlebnis. Allerdings mangelt es Lens an echter Interaktion, wie Moonrock Capital, eine Blockchain-Beratungs- und Investmentfirma, analysiert hat.

Friend.tech-Transaktionen und Gesamtumsatz / Quelle: The Block

In der Zwischenzeit ist Friend.tech, das Ende 2023 lanciert wurde und den dezentralisierten Social Media Raum dominierte, seit Dezember 2023 weitgehend inaktiv. Die Transaktionen auf der Plattform sind um 97% eingebrochen und die Einnahmen der Plattform stagnieren. Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin äusserte sich zum Niedergang der Plattform. Er führte es auf schlechtes Spielerlebnis und die Verwendung von Finanzspekulationen als Ersatz für Spass zurück. Im selben Tweet lobte er Farcaster und sagte voraus, dass die Plattform auch nach 4 Monaten oder sogar 1 Jahr noch sehr lebendig sein wird.

"Bad gamefi is using financial speculation as a substitute for fun. Blockchain games need to be fun as games" - approx quote I've said many times

I believe a similar thing for crypto social.

Registering a prediction: farcaster and lens will NOT be deserted in 4 months, or 1 yr.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) February 5, 2024