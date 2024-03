Solanas Blockchain-Ökosystem ist auf dem Vormarsch

Das Solana-Netzwerk entwickelt sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Blockchain-Ökosystem und zieht aufgrund seiner beeindruckenden Leistung und seines vielversprechenden Potenzials zunehmend die Aufmerksamkeit auf sich. Ein Blick auf die Erfolge, Innovationen und Zukunftsaussichten der Blockchain.

Die Geburtsstunde von Solana war 2017, als Anatoly Yakovenko ein Whitepaper über das neuartige Konzept des Proof of History (PoH) veröffentlichte. Im Jahr 2018 begann Greg Fitzgerald mit dem Prototyping der ersten Open-Source-Implementierung auf der Grundlage von Anatolys Whitepaper, was zur Gründung von Solana Labs führte. Wie Proof of Stake (PoS)-Blockchains verwendet auch PoH Validatoren. Die Validatoren von Solana verwenden jedoch Zeitstempel im Genehmigungsprozess, wodurch die für die Genehmigung von Transaktionen erforderliche Rechenleistung weiter reduziert wird, was einen höheren Transaktionsdurchsatz als bei PoS-Systemen ermöglicht.

Die Benutzerfreundlichkeit, die robusten Transaktionsmöglichkeiten und der Adoptionszyklus machen Solana zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Blockchain-Bereich und zu einem potenziellen Rivalen von Ethereum. Solana ist derzeit die Nummer 5 unter den Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und zeigt weiterhin ein signifikantes Wachstum und Reife in einem relativ kurzen Zeitraum seit seiner Gründung. Der 16. März, Solanas Genesis-Tag, markierte den vierten Jahrestag der Layer 1-Blockchain. Der Preis von Solana stieg auf etwa 200 USD an und näherte sich seinem Allzeithoch von 250 USD im Jahr 2021. Die Blockchain rühmte sich einer beeindruckenden Zahl von 254 verifizierten Millionen Blöcken und 1'712 Validatoren.

Solana-Suchvolumen bei Google / Quelle: Google Trends

Solana hat seit seiner Einführung die meiste Aufmerksamkeit in Bezug auf Google-Suchen erhalten, und auch die Anzahl der einzigartigen Wallets (die oft mit aktiven Nutzern in Verbindung gebracht werden) hat vor kurzem ein Allzeithoch erreicht. Wenige Tage nach seinem vierjährigen Bestehen hatte Solana sogar Ethereum im wöchentlichen Volumen der dezentralen Börsen (DEX) überholt.

Letzte Woche wurde die Solana-Blockchain von einer Flut von Memecoins überschwemmt. Token mit Hunde-Themen, Faultier-Münzen, Präsidenten und alles dazwischen erregten die Aufmerksamkeit von Händlern. Der Hype wurde innerhalb des Krypto-Twitter-Ökosystems erheblich angeheizt. Einer der Memecoins schaffte es sogar kurzzeitig in die Top 100 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, nur wenige Stunden nach seiner Einführung. Der Hype wurde mit einem NFT-Verkauf von 4.3 Millionen USD gekrönt, basierend auf dem Originalbild des berühmten Dogwifhat "WIF" Memecoins.

Die Memecoins auf Solana erlebten einen kometenhaften Anstieg und erreichten ihren Höhepunkt zu einer Zeit, als soganennte "Presales" (dt. = Vorverkäufe) auf Twitter stark beworben wurden. Die Top-Projekte sammelten insgesamt 150 Millionen Dollar ein. Viele von ihnen entpuppten sich als Betrugsprojekte, die nie die Absicht hatten, den Anlegern einen Wert zurückzugeben. Dabei schickten Nutzer SOL an Wallet-Adressen mit dem Versprechen, eine Token-Zuteilung beim Start des Memecoin-Projekts zu erhalten.

Update: Added a few more Solana presales from the replies that I missed and the total SOL raised is up to >796,000 SOL ($149.2M) from 33 presales. pic.twitter.com/O7dBqAunni

— ZachXBT (@zachxbt) March 19, 2024