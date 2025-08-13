Rekordinvestitionen in Ethereum: ETFs und Unternehmen treiben Nachfrage

Ethereum-ETFs in den USA haben jüngst einen historischen Meilenstein erreicht: Über 1 Milliarde US-Dollar an Nettozuflüssen innerhalb eines Tages. Parallel dazu bauen Unternehmen ihre Ethereum-Bestände massiv aus und positionieren sich strategisch für die Zukunft.

Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten diesen Montag Zuflüsse von 1’018 Mio. USD. So halten ETFs mittlerweile rund 8% des gesamten Ethereum-Angebots. Und auch Unternehmen kauften im letzten Monat Ethereum im Wert von über 1.6 Mrd. USD.

ETF-Nachfrage auf Rekordniveau

Am bislang stärksten Handelstag verzeichneten Ethereum-ETFs einen Kapitalzufluss von über einer Milliarde USD. Führend waren dabei Produkte von BlackRock, Fidelity und Grayscale. Insgesamt belaufen sich die verwalteten Vermögenswerte der Spot-Ethereum-ETFs nun auf 20 Mrd. USD - ein Anstieg, der den Besitz von rund 8% des gesamten Ethereum-Angebots widerspiegelt.

Bemerkenswert ist, dass diese ETFs mittlerweile mehr Ethereum halten, als täglich neu generiert wird, was langfristig zu einer Angebotsverknappung führt.

Unternehmen setzen auf Ethereum

Neben institutionellen Fonds bauen auch Unternehmen ihre Bestände deutlich aus. In den vergangenen vier Wochen wurden rund 545 ETH - im Gegenwert von etwa 2.3 Mrd. USD - angehäuft. An der Spitze stehen Unternehmen wie SharpLink Gaming, BitMine Immersion, Bit Digital und BTCS. Diese strategischen Käufe deuten darauf hin, dass Ethereum zunehmend als langfristiges Bilanz-Asset betrachtet wird, ähnlich wie es Bitcoin bei vielen Firmen bereits ist.

Ein weiterer wichtiger Faktor hinter der aktuellen Ethereum-Knappheit ist das Staking im Ethereum-Netzwerk. Rund 27% des gesamten ETH-Angebots sind aktuell im Staking gebunden, was den frei handelbaren Bestand zusätzlich reduziert. Da gestakte Ethereum für längere Zeit gesperrt sind, verringert sich das verfügbare Angebot an den Märkten spürbar. Für Investoren bedeutet dies, dass selbst moderate Nachfrageanstiege deutlichere Preisbewegungen auslösen können als in weniger knappen Märkten.

Ethereum wird ein institutionelles Asset

Die zunehmende Überschneidung von institutioneller Nachfrage, Unternehmenskäufen und struktureller Angebotsverknappung deutet darauf hin, dass Ethereum sich von einem primär spekulativen Asset zu einem Kernbaustein moderner Finanzstrategien entwickeln könnte.

Vor allem die Kombination aus Kapitalbindung durch Staking, wachsender DeFi-Nutzung und institutioneller Adoption stärkt Ethereums Rolle als multifunktionales digitales Asset, das sowohl Renditepotenzial als auch fundamentalen Nutzen bietet.