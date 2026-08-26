XRP führt Krypto-Korrektur nach Leverage-Abbau an

XRP notiert diesen Mittwoch bei 1.37 USD, ein Minus von 6.61% in 24 Stunden. Damit führt XRP die Korrektur unter den zehn grössten Krypto-Assets an, nachdem ein Abbau von Hebelpositionen die Rally der Vorwoche gebremst hat.

Die Kryptowährung XRP ist der native Token des XRP Ledgers, einer Blockchain für grenzüberschreitende Zahlungen zwischen Finanzinstituten. Das Netzwerk wickelt Überweisungen in Sekunden ab und soll Banken zudem teure Zwischenschritte ersparen. Nach Marktkapitalisierung liegt der Token mit 86.1 Mrd. USD auf Rang fünf. Zuvor war der Kurs binnen vier Tagen von rund 1.00 USD auf ein Intraday-Hoch nahe 1.69 USD geklettert, ein Plus von rund 69%. Bitcoin verlor im letzten Tag lediglich 1.36% und notierte bei 77'993 USD.

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Von 1 USD auf 1.69 USD in nur vier Tagen

Am 18. August notierte XRP noch bei rund 1.00 USD. Am selben Tag begannen die US-Spot-ETFs ihre laufende Zuflussserie. Der Startpunkt der Rally fiel folglich mit dem Beginn der institutionellen Zuflüsse zusammen. Mitte vergangener Woche sprang der Kurs dann innert 24 Stunden um 14.21% auf 1.40 USD. Somit schloss XRP erstmals seit dem vorangegangenen "Death Cross" über dem 50- und dem 200-Tage-EMA. Ein Death Cross entsteht, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen von oben nach unten durchbricht. Viele Marktteilnehmer lesen ihn deswegen als Abwärtssignal. Die Rückeroberung beider Durchschnitte gilt daher als Gegensignal.

Am 22. August erreichte XRP ein Intraday-Hoch nahe 1.69 USD. Wenig später kippte die Bewegung. Die marktweiten Liquidationen summierten sich innerhalb von 24 Stunden auf 1.71 Mrd. USD und trafen 281'846 Konten. Das entspricht im Schnitt rund 6'000 USD pro Konto. Auf XRP allein entfielen etwa 122 Mio. USD. Der Kurs fiel von rund 1.70 USD auf rund 1.51 USD zurück. XRP verlor an diesem Tag also mehr als ein Zehntel seines Werts. Der grössere Teil des Anstiegs seit dem 18. August blieb dennoch bestehen.

Solche Rückeroberungen hat XRP seit 2021 mindestens dreimal geschafft. Die Ausbrüche hielten jeweils zwischen vier und elf Handelstagen, bevor der Kurs wieder unter den 200-Tage-Durchschnitt fiel. Der 200-Tage-EMA gilt vielen Marktteilnehmern als Grenze zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend. Ein festes Kursniveau lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, weil der Durchschnitt täglich nachzieht. Insgesamt bewegt sich die jüngste Episode im gewohnten Rahmen. Eine Richtungsaussage folgt daraus nicht.

XRP fällt in der Korrektur stärker als Bitcoin und der Gesamtmarkt

Heute fiel unter den zehn grössten Kryptowährungen keine so stark wie XRP. Der Token verlor 6.61% auf 1.37 USD und rutschte zeitweise um 5% unter die Marke von 1.50 USD. Bitcoin gab hingegen nur 1.36% ab. Ether verlor rund 2% und fiel unter 2'500 USD. BNB gab ebenso 2.4% ab und notierte unter 700 USD. Vergleichsweise moderat büsste der Gesamtmarkt 1.6% ein. Ein solches Gefälle ist typisch für Werte mit hohem Anteil an gehebelten Terminpositionen.

Zunächst hatte Bitcoin am Dienstag kurzzeitig die Marke von 80'000 USD überschritten. Am Mittwoch pendelte der Kurs um die 78'000-USD-Zone. Marktweit summierten sich die Liquidationen der vergangenen 24 Stunden auf über 600 Mio. USD. Laut CoinGlass verteilten sie sich annähernd gleich auf Long- und Short-Positionen. Unter Druck gerieten damit auch Wetten auf fallende Kurse. Der Abbau vom 22. August fiel mit 1.71 Mrd. USD allerdings fast dreimal so gross aus. Beide Ereignisse gehören zur selben mehrtägigen Abbauphase.

Auffällig ist die Wochenbilanz. Über sieben Tage steht XRP trotz des Rückschlags noch 33.1% im Plus. Bitcoin gewann im selben Zeitraum ebenfalls, blieb mit 18.4% aber deutlich darunter. Hyperliquid legte sogar 34.7% zu und gab am Mittwoch lediglich 0.79% ab. Letztlich notiert XRP auch nach dem Rückgang deutlich über dem Niveau vom 18. August.

US-Spot-ETFs verzeichnen sechsten Zufluss-Tag in Folge

Erst kürzlich kamen die sieben US-Spot-XRP-ETFs an den Markt. Die Vergleichshistorie ist deshalb kurz. Ihre Zuflüsse gelten trotzdem als früher Gradmesser für institutionelles Interesse abseits von Bitcoin- und Ether-Produkten. Am Dienstag nahmen die Fonds netto 23.87 Mio. USD auf, den sechsten Börsentag in Folge mit positiven Nettozuflüssen.

Die Serie begann am 18. August mit 5.81 Mio. USD. Danach folgten 2.35 Mio. USD, 13.24 Mio. USD und 18.38 Mio. USD. Am Montag kamen weitere 13.82 Mio. USD hinzu. Dienstag markierte mit 23.87 Mio. USD schliesslich den stärksten Tag der Serie. Seit dem Handelsstart summieren sich die Nettozuflüsse insgesamt auf 1.59 Mrd. USD. Das Nettovermögen der Fonds lag zum Handelsschluss am Dienstag jedoch bei 1.46 Mrd. USD. Der Kursrückgang der gehaltenen Token schlägt dort unmittelbar durch.