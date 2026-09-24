Unit Bias im Krypto-Markt: Warum günstige Coins Anleger täuschen

Ein Token kostet $0.25, ein anderer $85'000. Viele Privatanleger greifen instinktiv zum günstigeren Coin. Sie kaufen lieber 100 "ganze" Einheiten als 0.0003 Bitcoin. Dabei übersehen sie: Der Stückpreis sagt nichts über den Wert eines Krypto-Assets aus. Unit Bias heisst der Effekt - und er ist im Krypto-Markt besonders verbreitet.

Ursprünglich in der Ernährungswissenschaft beschrieben, beeinflusst Unit Bias heute Investmententscheidungen weltweit. Der Effekt verleitet Anleger dazu, den Preis pro Einheit mit dem Gesamtwert zu verwechseln. Genau diese Verwechslung nutzen Token-Projekte gezielt aus. Sie blähen ihre Gesamtmenge auf Hunderte Milliarden oder Billionen Einheiten auf.

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Was Unit Bias bedeutet und woher der Begriff stammt

Die Grundlagenforschung zu Unit Bias lieferten 2006 die Psychologen Andrew B. Geier, Paul Rozin und Gheorghe Doros. Ihre Studie erschien unter dem Titel "Unit Bias: A New Heuristic That Helps Explain the Effect of Portion Size on Food Intake" im Fachjournal Psychological Science. Das Ergebnis: Menschen orientieren sich instinktiv an der Einheit als Norm. In den Experimenten wählten Probanden deutlich grössere Mengen von Tootsie Rolls und Brezeln, sobald die Forscher diese als grosse Einzelportionen anboten. Die Teilnehmer assen also mehr, wenn die "eine Portion" grösser ausfiel.

Auf den Krypto-Markt übertragen bedeutet das: Anleger bevorzugen es, "ganze" Coins zu besitzen, statt Bruchteile eines teureren Assets. Der psychologische Effekt ist messbar. Wer 1'000 Token eines Projekts hält, fühlt sich reicher als jemand mit 0.01 Bitcoin. Der Gesamtwert kann trotzdem identisch sein.

Krypto unterscheidet sich hier fundamental von traditionellen Märkten. Das Protokolldesign bestimmt die Stückzahl eines Assets. Bitcoin hat maximal 21 Millionen Einheiten, Dogecoin theoretisch unbegrenzt. Stückpreisvergleiche zwischen verschiedenen Kryptowährungen sind daher sinnlos. Es wäre, als würde man den Preis einer Nestlé-Aktie mit dem einer Penny Stock vergleichen, ohne die Gesamtbewertung zu kennen.

Wie Token-Projekte Unit Bias ausnutzen

Krypto-Gründer kennen den Effekt und setzen ihn gezielt ein. Sie schaffen Token mit extrem hohem Gesamtangebot, um den Stückpreis künstlich niedrig zu halten. Ein Preis von $0.00005 wirkt auf unerfahrene Anleger wie eine "günstige Einstiegsmöglichkeit" mit enormem Aufwärtspotenzial. Ohne Kenntnis der Umlaufmenge ist der Stückpreis aber wertlos.

Die Meme-Coins BONK und WIF illustrieren das Muster eindrücklich. BONK handelt mit über 75 Billionen Token bei einem Stückpreis von Bruchteilen eines Cents. WIF hat dagegen nur rund 1 Milliarde Token im Umlauf bei einem deutlich höheren Stückpreis. Trotz des enormen Preisunterschieds pro Einheit können beide Projekte eine vergleichbare Marktkapitalisierung aufweisen.

Die Zahlen sprechen für sich: Damit BONK jemals einen Dollar pro Token erreichen könnte, bräuchte es eine Marktkapitalisierung von über 75 Billionen Dollar. Das übersteigt das globale Bruttoinlandsprodukt von rund 117 Billionen Dollar erheblich. Der "billige" Preis suggeriert Aufwärtspotenzial, das mathematisch nicht existiert.

Marktkapitalisierung als entscheidende Kennzahl

Die Formel ist simpel: Marktkapitalisierung ergibt sich aus Stückpreis multipliziert mit der Umlaufmenge. Sie zeigt den Gesamtwert eines Krypto-Assets und ermöglicht echte Vergleiche zwischen Projekten. Anleger sollten zusätzlich die Fully Diluted Valuation (FDV) beachten. Diese berechnet alle noch nicht freigeschalteten Token ein.

XRP liefert ein anschauliches Beispiel. Bei einem Stückpreis von rund $1.37 wirkt der Token optisch günstig. Gleichzeitig beträgt die Marktkapitalisierung rund 84 Milliarden Dollar - damit ist XRP das fünftgrösste Krypto-Asset weltweit. Die Umlaufmenge von 61 Milliarden XRP bei einem Maximum von 100 Milliarden erklärt den niedrigen Einzelpreis. Mit einer Bewertung von 84 Milliarden Dollar ist XRP grösser als viele europäische Grossunternehmen. Die FDV liegt sogar bei rund 136 Milliarden Dollar.

Cardano (ADA) zeigt ein ähnliches Muster. Der Stückpreis liegt bei rund $0.26, die Marktkapitalisierung bei etwa 9.5 Milliarden Dollar. Ein Anleger kauft 100 ADA für rund $26 und denkt, er besitze "viele Coins". Für eine Verzehnfachung auf $2.60 müsste ADA allerdings eine Marktkapitalisierung von rund 96 Milliarden Dollar erreichen. Das entspricht ungefähr dem aktuellen Niveau von XRP. Bei 37 Milliarden ADA im Umlauf und einem Maximum von 45 Milliarden bleibt zudem wenig Spielraum für Verwässerung. Ein Blick auf die Marktkapitalisierung von fast 10 Milliarden Dollar reicht: ADA ist kein "günstiges" Asset.

Bitcoin-Teilbarkeit und der ETF-Effekt

Was bei der Unit-Bias-Debatte oft untergeht: Bitcoin ist hochdivisibel. Ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi. Anleger können problemlos Bruchteile ab wenigen Dollar kaufen. Die psychologische Barriere, keinen "ganzen Bitcoin" besitzen zu können, ist konstruiert.

Der Launch der Bitcoin Spot ETFs in den USA 2024 schuf eine neue Dynamik. ETF-Anteile kosten zwischen 30 und 60 Dollar pro Stück. Plötzlich wirkt Bitcoin "erschwinglich", obwohl Anleger nur Bruchteile des zugrundeliegenden Assets halten. Unit Bias kehrt sich hier um: Statt Bitcoin als zu teuer wahrzunehmen, empfinden ETF-Käufer den Einstieg als niedrigschwellig. Für Bitcoin als Makro-Asset eine günstige Entwicklung, denn die wahrgenommene Zugänglichkeit senkt die Hemmschwelle für institutionelle wie private Investoren.

Worauf Anleger stattdessen achten sollten

Unit Bias gehört zu einer breiteren Kategorie von Behavioral-Finance-Verzerrungen, die Krypto-Märkte besonders stark beeinflussen - von Herdenverhalten über überhöhtes Selbstvertrauen bis zum Bestätigungsfehler. Der Dogecoin-Hype 2021 zeigte Unit Bias in Reinform. Privatanleger kauften massenhaft DOGE zu Bruchteilen eines Cents, statt Bitcoin-Bruchteile zu erwerben. Prominente wie KISS-Gründer Gene Simmons rechtfertigten ihre Altcoin-Käufe mit Argumenten, die klassischen Unit-Bias-Mustern entsprachen.

Wer rationale Investmententscheidungen treffen will, sollte den Stückpreis ignorieren. Relevanter sind Marktkapitalisierung, Fully Diluted Valuation, Tokenomics mit Verteilung und Vesting-Plänen sowie Netzwerkaktivität und reale Nutzung.

Ein Token für $0.001 mit einer Bewertung von mehreren Milliarden Dollar ist nicht "günstig". Er ist genau so teuer, wie die Marktkapitalisierung es ausdrückt. Anleger, die das verstehen, treffen bessere Entscheidungen. Alle anderen bleiben anfällig für eine der ältesten Heuristiken der menschlichen Psychologie.