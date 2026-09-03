Memecoins auf Robinhood Chain verzerren Aktien-Kurse

Auf Robinhood Chain band der Pool eines einzelnen Memecoins zeitweise mehr als die Hälfte aller tokenisierten Hims & Hers-Aktien und trieb deren On-Chain-Kurs auf das 4.5-Fache des Börsenkurses. Dahinter steht allerdings kein Nachfragesignal, sondern eine Lücke in der Tokenisierungs-Mechanik.

Robinhood Chain ist eine Ethereum-Layer-2 des US-Brokers Robinhood. Neben Kryptowährungen laufen dort Stock Tokens, also Wrapper, die eine reale Aktie eins zu eins abbilden. Neue Einheiten prägt ausschliesslich ein einziger autorisierter Teilnehmer, und zwar nur während der US-Handelszeiten. Der Mainnet-Start erfolgte im Juli 2026 mit rund 95 tokenisierten Titeln in über 120 Ländern, gesperrt für US-Personen. Später zog das Volumen kräftig an. Ende August verzeichnete die Chain 945 Mio. USD DEX-Volumen an einem Tag, einen Rekord seit dem Start. Gleichzeitig band der Pool des Memecoins BONER einen Grossteil des dünnen HIMS-Bestands. Am Sonntag, bei geschlossener NYSE, erreichte der Token 132.64 USD, nach einem Börsenschluss von 28.84 USD am Freitag. Die reale Aktie folgte dem jedoch nicht.

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Wie ein Memecoin-Pool den tokenisierten HIMS-Bestand leerkaufte

BONER ist ein Memecoin, dessen Haupt-Handelspool direkt gegen tokenisiertes HIMS läuft. Wer BONER kauft, erwirbt zunächst tokenisiertes HIMS, das anschliessend im Pool gesperrt bleibt. Jeder Kauf verknappt somit den frei handelbaren Bestand. Je mehr Kapital in den Memecoin fliesst, desto weniger Wrapper stehen dem übrigen Handel zur Verfügung. Zeitweise hielt der Pool 31'198 der insgesamt 58'714 existierenden HIMS-Token, rund 53% des gesamten On-Chain-Bestands.

Am Freitag schloss die Aktie an der NYSE bei 28.84 USD. Über das Wochenende blieb der Token-Bestand jedoch eingefroren, weil ohne Börsenhandel keine neuen Einheiten entstehen. Die Nachfrage nach BONER traf daher auf ein Angebot, das über zwei Tage nicht wachsen konnte. Der On-Chain-Kurs kletterte am Sonntag auf ein Hoch von 132.64 USD, das 4.5-Fache des Schlusskurses. Ondos konkurrierender HIMS-Wrapper verfügte hingegen über einen 18-fach grösseren Float. Sein Kurs verliess das Niveau von rund 29 USD in derselben Zeit nie.

Schliesslich prägte der autorisierte Teilnehmer BBVI am Montag innert einer Stunde rund 4'000 neue HIMS-Token nach. Infolge dieser Nachprägung fiel der On-Chain-Preis auf rund 29 USD zurück. Die reale Aktie blieb davon unberührt. Sie notierte am Montagnachmittag bei 29.41 USD, rund 2% über dem Freitagsschluss, bei einer Marktkapitalisierung von 6.9 Mrd. USD. Der viereinhalbfache On-Chain-Kurs erzeugte an der Börse folglich keine zusätzliche Kaufwelle. Ein Kursrutsch der Aktie im Zuge des Squeezes fand ebenfalls nicht statt.

Das Muster wiederholt sich bei MSTR-, AMC- und NVDA-Wrappern

Der HIMS-Fall blieb kein Einzelfall. Mehrere Token auf der Chain folgen demselben Bauplan. Der Memecoin nutzt den Wrapper einer bekannten Aktie als Gegenwährung im Pool und profitiert von dessen dünnem Bestand. Zudem erfasst das Muster die Wrapper von MSTR, AMC und NVDA. Eine Auswertung des Portals Memeburn nennt für SAYLORMOON 32.4% des tokenisierten MSTR-Bestands und für CINEMA 45.3% des AMC-Pendants. Ebenso lagen im Pool von Artificial Inu derselben Quelle zufolge rund 7'166 tokenisierte NVDA-Einheiten.

Die Marktwerte dieser Token liegen inzwischen im dreistelligen Millionenbereich. Gemessen am Volumen dominiert das Muster weiterhin den Handel mit Stock Tokens. Zu den grössten Paaren zählten SPACEHOOD gegen tokenisiertes SPCX und MOO gegen tokenisiertes MU. Ihre Tagesvolumen lagen bei rund 18.4 respektive 19.3 Mio. USD. Insgesamt entfällt mehr als die Hälfte des gesamten Stock-Token-Volumens auf Memecoin-Paare. Die tokenisierte Aktie dient damit weniger als Anlageprodukt denn als Handelsvehikel. Letztlich zieht die Chain-Aktivität an, die mit Aktien-Exposure nur noch mittelbar zu tun hat.

Warum der Ausschlag auf Robinhood Chain kein Nachfragesignal ist

Der Defekt steckt in der Emissionsmechanik. Neue Stock Tokens entstehen nur, wenn BBVI während der US-Handelszeiten echte Aktien hinterlegt. Ausserhalb dieser Fenster liegt der Bestand fest. Gleichzeitig läuft der Handel auf der Chain rund um die Uhr weiter. Ein Pool, der einen grossen Teil dieses Bestands bindet, kann den Preis daher weit vom Börsenkurs lösen. Nach Börsenöffnung schliesst die Arbitrage die Lücke wieder, wie die Nachprägung im HIMS-Fall zeigte. Solche Ausschläge bleiben deshalb typischerweise kurzlebig.

Für das Unternehmen selbst bleibt der Vorgang ohne Gewicht. Die FINRA wies Mitte August ein Short-Interest von 58'674'597 HIMS-Aktien aus, mit 4.49 Tagen bis zur Deckung. Sämtliche existierenden tokenisierten HIMS-Anteile entsprechen davon zusammen rund 0.1%. Ein Short Squeeze an der Börse lässt sich über diesen Kanal folglich nicht auslösen. Dafür ist der tokenisierte Bestand gegenüber dem regulären Handel schlicht zu klein. Ferner taugt der On-Chain-Kurs nicht als Stimmungsindikator, weil er nur die Kapitalzuflüsse in einen einzelnen Memecoin abbildet.

Der Vergleich mit einer Meme-Aktie wie GameStop trägt ebenfalls nicht. Dort handeln Anleger die echte Aktie, samt Stimmrechten und direktem Bezug zur Short-Position. Ein an eine Aktie gekoppelter Memecoin ist hingegen ein eigenes Asset ohne jeden Anspruch auf das Unternehmen. Die Verzerrung trifft allein den Wrapper, im beobachteten Fall nur für die Dauer eines Wochenendes. Wer den Token nahe dem Höchststand kauft, zahlt ein Vielfaches jenes Preises, den die Arbitrage nach Börsenöffnung wiederherstellt. Nicht zuletzt tragen Käufer zwei Risiken auf einmal: jenes des Memecoins und jenes des Wrappers.

Tokenisierte Aktien bleiben rechtlich Schuldverschreibungen

Rechtlich sind Stock Tokens keine Aktien. Nach der Produktdokumentation von Robinhood handelt es sich um tokenisierte Schuldverschreibungen der Robinhood Assets (Jersey) Limited. Halter erwerben weder rechtliche noch wirtschaftliche Rechte am zugrunde liegenden Unternehmen, sondern lediglich ein wirtschaftliches Exposure gegenüber dem Kurs. Stimmrechte oder Dividendenansprüche entstehen also nicht. Der Wrapper bildet den Kurs ab, mehr nicht. Robinhood gibt die Token ausserdem als Standard-ERC-20-Token aus. Damit lassen sie sich in DeFi frei kombinieren, etwa als Sicherheit oder als Pool-Asset. Genau diese Komponierbarkeit ermöglicht den Float-Squeeze überhaupt erst.

Die SEC bekräftigte im Januar 2026 in einer gemeinsamen Stellungnahme dreier Divisionen die geltende Rechtslage. Ein Distributed Ledger als Verbuchungsmechanismus ändert nichts an der Anwendung des US-Wertpapierrechts. Neue Ausnahmen für tokenisierte Wertpapiere gibt es somit nicht. Robinhood-CEO Vlad Tenev hatte Anfang Juli 2026 bei CNBC erklärt, Vermögenswerte ohne Nutzen seien nicht nachhaltig. Sechs Tage später schrieb er auf X über die eigene Chain:

While we’re building robinhood chain to be the best chain for RWA … it works great for memes too — Vlad Tenev (@vladtenev) July 8, 2026

Anfang September reagierte er auf einen Beitrag zu Memecoins bei Robinhood mit einem Emoji, ohne etwas anzukündigen. Zuvor hatte er beschrieben, wie Entwickler Pools aus Memecoins, Kryptowährungen und Stock Tokens bauten. Robinhood selbst hatte diese Kombinationen nie entworfen. Der Wettbewerb um tokenisierte Aktien verschärft sich derweil. Coinbase startete Ende August eigene Aktien-Token auf seinem Netzwerk Base, darunter Apple, Nvidia, Meta und Alphabet. Die Struktur läuft über eine Zweckgesellschaft in Abu Dhabi, 1:1 hinterlegt bei Alpaca Securities. Zugänglich ist sie ebenso nur ausserhalb der USA. Letztlich bestimmen auf Robinhood Chain bislang die Memecoins, welcher Wrapper überhaupt Liquidität sieht.