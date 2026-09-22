Was ist der Privacy Coin Zcash (ZEC)?

Was ist Zcash? Die 2016 lancierte Kryptowährung verbirgt Transaktionsdaten auf Wunsch vollständig und steht 2026 zwischen institutioneller Adoption in den USA und einem absehbaren Verbot in der Europäischen Union.

Anders als Bitcoin kennt das Zcash-Netzwerk zunächst zwei Adresstypen. Transparente Adressen legen Absender, Empfänger und Betrag offen, abgeschirmte Adressen verbergen dagegen alle drei Angaben per zk-SNARK-Kryptografie. Der Nutzer entscheidet folglich pro Zahlung, welche Variante er verwendet. Der Gründer Zooko Wilcox lancierte Zcash im Oktober 2016 gemeinsam mit einem Team von Kryptografen. Ursprünglich hiess das Unternehmen Zcash Company, 2019 gingen die Markenrechte an die gemeinnützige Zcash Foundation über. Wilcox selbst trat später, Ende 2023, als CEO zurück. Die Geldpolitik folgt dem Bitcoin-Vorbild. Eine harte Obergrenze deckelt das Angebot ebenfalls bei 21 Mio. ZEC. Das Netzwerk läuft zudem über Proof-of-Work mit dem Algorithmus Equihash, die Blockbelohnung durchläuft alle vier Jahre eine Halbierung. Laut CoinGecko zirkulieren im September 2026 rund 16.94 Mio. ZEC bei einer Marktkapitalisierung von 25.7 Mrd. USD. Damit steht ZEC auf Rang neun aller Kryptowährungen.

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Wie zk-SNARKs Zcash-Transaktionen verschlüsseln

Die Abkürzung zk-SNARK steht für Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Das Verfahren beweist mathematisch, dass eine Transaktion gültig ist, ohne die zugrunde liegenden Daten preiszugeben. Im Netzwerk prüfen die Knoten folglich die Deckung des Absenders. Sie erkennen ebenso, ob eine Einheit doppelt ausgegeben wird. Adressen und Beträge bleiben ihnen dabei verborgen. Zcash war ausserdem die erste praktische Anwendung dieser Kryptografie im Produktivbetrieb, wie die offizielle Protokolldokumentation festhält.

Praktisch schlägt sich das in zwei Adressformen nieder. Transparente Adressen, in der Fachsprache t-addr, funktionieren wie Bitcoin-Adressen und sind für jeden Blockexplorer lesbar. Abgeschirmte Adressen, die z-addr, verbergen Absender, Empfänger und Betrag. Zwischen beiden Formen lässt sich frei wechseln. Ferner existieren Viewing Keys. Wer einen solchen Schlüssel besitzt, kann eine abgeschirmte Transaktion einsehen, erhält allerdings keinen Zugriff auf die Mittel. Ein Nutzer legt seine Zahlungen damit gegenüber einer Revisionsstelle oder einer Steuerbehörde offen. Für die Öffentlichkeit bleibt die Privatsphäre zugleich erhalten.

Genau hier unterscheidet sich Zcash von Monero. Monero verschleiert jede Transaktion obligatorisch und kennt keinen transparenten Modus. Zcash verlagert die Entscheidung hingegen auf den Nutzer. Anfang September 2026 lagen schätzungsweise 29% der Gesamtmenge in den abgeschirmten Pools. Der grössere Teil des Bestands liegt also weiterhin auf transparenten Adressen. Bei den täglichen Transaktionen fällt der abgeschirmte Anteil Schätzungen zufolge höher aus. Diese Wahlfreiheit ist letztlich der Grund, weshalb Aufsichtsbehörden Zcash anders beurteilen können als rein anonyme Protokolle.

Ironwood-Upgrade schliesst Schwachstelle im Orchard-Pool

Ende Mai 2026 entdeckte der unabhängige Forscher Taylor Hornby einen Fehler im Zero-Knowledge-Schaltkreis des damaligen Orchard-Pools. Unterstützung kam von Shielded Labs. Theoretisch hätte ein Angreifer damit gefälschte ZEC prägen können, ohne dass dies auffällt. Bei einem abgeschirmten System wiegt ein solcher Fehler schwerer als bei einer offenen Blockchain. Der Bestand eines Pools lässt sich von aussen schliesslich nicht abzählen. Hinweise auf eine tatsächliche Ausnutzung gab es jedoch nicht.

Ende Juli 2026 aktivierte das Netzwerk daher bei Blockhöhe 3'428'143 das Upgrade Ironwood, intern als NU6.3 geführt. Es führte zunächst einen neuen abgeschirmten Pool ein. Der alte Orchard-Pool erlaubt seither nur noch Abhebungen über einen Turnstile-Mechanismus. Er begrenzt die abfliessende Menge auf jene Menge, die nachweislich einging. Selbst eine frühere Ausnutzung der Lücke liesse sich somit nicht in zusätzliches Angebot verwandeln. Gleichzeitig integrierte das Upgrade nach ZIP 2005 sogenannte quantum-recoverable notes. Sie schaffen einen Wiederherstellungspfad, falls künftige Quantencomputer die heute eingesetzte Kryptografie brechen.

Die Migration verlief zügig. Innerhalb von fünf Wochen nach der Aktivierung wanderten rund 87% des Orchard-Altbestands in den neuen Pool. Insgesamt gleicht der Vorgang eher einem Belastungstest als einem Sicherheitsvorfall. Die Entwicklergemeinschaft behob den theoretischen Fehler schliesslich binnen zwei Monaten.

"Die Solidität unseres zk-SNARK wäre für sich genommen schon bedeutsam gewesen [...] das hat Zcashs Geschichte für immer verändert." - Sean Bowe, Zcash-Mitgründer und Kryptograf

Grayscale macht Zcash zum ersten Privacy-Coin-ETF der USA

Ende August 2026 nahm der Grayscale Zcash ETF unter dem Ticker ZCSH den Handel an der NYSE Arca auf. Der Vermögensverwalter wandelte dafür seinen ursprünglich 2017 aufgelegten Zcash Trust um. Damit existiert erstmals ein in den USA zugelassener Spot-ETF auf eine Privacy Coin. Zuvor hatte die SEC Anfang 2026 eine mehrjährige Untersuchung gegen die Zcash Foundation ohne Sanktion abgeschlossen.

Parallel dazu fliesst Kapital direkt in die Netzwerksicherung. Cypherpunk Technologies, unterstützt von Winklevoss Capital, kündigte im August 2026 den Aufbau einer Zcash-Mining-Flotte an. Die Gegenleistung lief über eine Aktien-Transaktion mit Winklevoss-Capital-Affiliates im Umfang von 33.33 Mio. USD. Rund 4.2 GSol/s Equihash-Leistung entsprechen ausserdem etwa 18% der gesamten Netzwerk-Hashrate. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist ein Bestand von 5% aller jemals existierenden ZEC. Equihash-Mining läuft weiterhin weitgehend über spezialisierte ASIC-Hardware. Der Betrieb mit Grafikkarten gilt dagegen als nicht mehr wirtschaftlich.

Der Kurs hat in dieser Phase ebenfalls deutlich angezogen. Im September 2026 notiert ZEC laut CoinGecko bei rund 1'520 USD. Gegenüber dem Stand vor 30 Tagen entspricht das einem Plus von 123.6%, bei einem Tagesumsatz von 1.15 Mrd. USD. Das Allzeithoch aus dem Oktober 2016 bei 3'191.93 USD bleibt dennoch unerreicht. Auffällig ist die Doppelbewegung. Ein börsennotiertes Produkt und ein Miner mit Bilanzstrategie greifen gleichzeitig auf dasselbe knappe Angebot zu.

EU bereitet Verbot für Privacy Coins bis 2027 vor

In Europa läuft die Entwicklung in die Gegenrichtung. Die EU-Geldwäscheverordnung, die Regulation 2024/1624, verpflichtet lizenzierte Krypto-Dienstleister, anonymitätsfördernde Kryptowährungen aus dem Angebot zu nehmen. Betroffen sind neben Zcash auch Monero und Dash. Die Frist läuft am 10.07.2027 ab. Zuvor endete bereits am 01.07.2026 die MiCA-Übergangsfrist für Krypto-Dienstleister. Das Privacy-Coin-Verbot folgt allerdings aus einem separaten Rechtsakt.

Die Handelsplätze warten die Frist nicht ab. Branchenrecherchen zählten bis Ende 2025 weltweit über 70 Börsen, die mindestens eine Privacy Coin gestrichen hatten. Darunter waren ebenso Binance, Kraken, OKX und Upbit in einzelnen Jurisdiktionen. Für ein abgeschirmtes Protokoll ist das letztlich der härtere Eingriff als jedes Verbot auf dem Papier. Der regulierte Zugangsweg für Privatanleger verschwindet schrittweise, während das Netzwerk technisch unverändert weiterläuft. Zcash verliert in der EU somit nicht die Funktion, sondern die Schnittstelle zum Bankensystem.

Ob die Unterscheidung zwischen transparenten und abgeschirmten Adressen als Ausweg taugt, ist offen. In der Branche gelten Viewing Keys als möglicher Weg zu einer regulatorisch tragfähigen Lösung. Sie erlauben eine selektive Offenlegung gegenüber Aufsicht und Prüfern. Monero hingegen fehlt dieses Argument. Die europäischen Vorgaben adressieren bislang jedoch die Coin-Kategorie und nicht den einzelnen Anwendungsfall. Zcash ist damit zugleich Basiswert eines US-Börsenprodukts und Kandidat einer europäischen Streichliste.